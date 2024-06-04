Галлахер – главная цель «Астон Виллы», переговоры с «Челси» уже идут. «Синим» нравится Дуран

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Унаи Эмери Конор Галлахер Джон Дуран Футбол

«Астон Вилла» пытается подписать Конора Галлахера.

Как сообщает The Athletic, бирмингемцы провели предварительные переговоры с «Челси». Унаи Эмери, их главный тренер, является большим поклонником хавбека, контракт которого истекает в 2025 году.

«Астон Вилла» контактирует и с самим Галлахером.

Отмечается, что «Челси» сохраняет большой интерес к форварду Джону Дурану, также привлекающему клубы из Италии, Саудовской Аравии и Испании.

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12 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Астон Вилла видать хочет повторить свой прошлосезонный успех, такая команда может заслуживать только уважение.
Ну им нужно усиливать состав, все-таки попали в Лигу Чемпионов, ну и конечно после такого сезона ожидания у руководства и болельщиков будут куда более высокие.
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Вот тут не похоже на утку! Легко поверю, что Тодду Боули в детстве нравился Дюран Дюран)
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Да как можно этого пахаря сливать? Сколько за ним не смотрел, так всегда польза и огромный объем работы. Да, немного односторонний чел, но такие тоже нужны в центре поля. Тем более воспитанник, тем более любимец трибун, тем более сам хочет играть. Ну сливайте Брою, Матсена. Продажу Галлахера не простят болельщики никогда.
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Астон Вилла видать хочет повторить свой прошлосезонный успех, такая команда может заслуживать только уважение.
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В следующем сезоне состав Челси будет похож на известный мем, с белым Палмером в центре и с Джексоном, Мадуеке, Стерлигом и компанией сзади))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Астон Вилла видать хочет повторить свой прошлосезонный успех, такая команда может заслуживать только уважение.
Только на рынке у Виллы серьезная конкуренция, к которой она пока не привыкла. За тем же Галлахером выдвигается Тоттенхэм, так что не все так легко.
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Ответ Toshich130
Как можно продать одного из лидеров команды сезона, тем более воспитанника
в этом и суть финансовых махинаций Боули
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Ответ Акер
Да как можно этого пахаря сливать? Сколько за ним не смотрел, так всегда польза и огромный объем работы. Да, немного односторонний чел, но такие тоже нужны в центре поля. Тем более воспитанник, тем более любимец трибун, тем более сам хочет играть. Ну сливайте Брою, Матсена. Продажу Галлахера не простят болельщики никогда.
Увы, если придется продавать, продадут и Галлахера. Он воспитанник, его уход в другой клуб будет плюсовым для ФФП.

Да, конечно, Челси не стоит от него отказываться, но увы.
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Ответ a2wai
Увы, если придется продавать, продадут и Галлахера. Он воспитанник, его уход в другой клуб будет плюсовым для ФФП. Да, конечно, Челси не стоит от него отказываться, но увы.
Да понятно, что там любого продадут, кроме челов с 8 летними контрактами, которых брали уже при новых боссах. Но в этом сезоне Галлахер стал основным игроком, на котором держится центр, а слить его, чтоб накупить новых школьников из Бразилии - бред наркомана.
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