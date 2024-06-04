Галлахер – главная цель «Астон Виллы», переговоры с «Челси» уже идут. «Синим» нравится Дуран
«Астон Вилла» пытается подписать Конора Галлахера.
Как сообщает The Athletic, бирмингемцы провели предварительные переговоры с «Челси». Унаи Эмери, их главный тренер, является большим поклонником хавбека, контракт которого истекает в 2025 году.
«Астон Вилла» контактирует и с самим Галлахером.
Отмечается, что «Челси» сохраняет большой интерес к форварду Джону Дурану, также привлекающему клубы из Италии, Саудовской Аравии и Испании.
Да, конечно, Челси не стоит от него отказываться, но увы.