Галлахер – главная цель «Астон Виллы», переговоры с «Челси» уже идут. «Синим» нравится Дуран

«Астон Вилла» пытается подписать Конора Галлахера.

Как сообщает The Athletic, бирмингемцы провели предварительные переговоры с «Челси». , их главный тренер, является большим поклонником хавбека, контракт которого истекает в 2025 году.

« » контактирует и с самим .

Отмечается, что « » сохраняет большой интерес к форварду , также привлекающему клубы из Италии, Саудовской Аравии и Испании.