Вячеслав Колосков: «У Николича игра поставлена, у Федотова – нет никакого рисунка, просто силовое давление. В ЦСКА игроки международного класса, теперь надо сделать команду»

Вячеслав Колосков сравнил тренерский уровень Владимира Федотова и Марко Николича.

В понедельник ЦСКА объявил об увольнении . Новым главным тренером клуба станет .

– Вы удивлены, что армейцев возглавил именно Николич?

– Николича можно поздравить, он нашел себе хорошую работу. Я до последнего думал, что клуб назначит . Николич – неплохой тренер, в « » он работал хорошо.

В ЦСКА есть футболисты международного класса, теперь надо из этих футболистов сделать хорошую команду. Это уже ответственность Николича и людей, которые его назначали.

– Вам не кажется, что смена Федотова на Николича ни к чему не приведет?

– У Николича игра была поставлена, а у Федотова – нет. У Федотова не было рисунка, было просто силовое давление. Он не использовал способности своих футболистов и играл упрощенно, – сказал почетный президент .

Увольнение Федотова – стратегическая ошибка ЦСКА