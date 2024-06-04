Вячеслав Колосков: «У Николича игра поставлена, у Федотова – нет никакого рисунка, просто силовое давление. В ЦСКА игроки международного класса, теперь надо сделать команду»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Игнашевич премьер-лига Россия РФС Вячеслав Колосков Владимир Федотов Марко Николич Футбол

Вячеслав Колосков сравнил тренерский уровень Владимира Федотова и Марко Николича.

В понедельник ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Новым главным тренером клуба станет Марко Николич

– Вы удивлены, что армейцев возглавил именно Николич?

– Николича можно поздравить, он нашел себе хорошую работу. Я до последнего думал, что клуб назначит Игнашевича. Николич – неплохой тренер, в «Локомотиве» он работал хорошо.

В ЦСКА есть футболисты международного класса, теперь надо из этих футболистов сделать хорошую команду. Это уже ответственность Николича и людей, которые его назначали.

– Вам не кажется, что смена Федотова на Николича ни к чему не приведет?

– У Николича игра была поставлена, а у Федотова – нет. У Федотова не было рисунка, было просто силовое давление. Он не использовал способности своих футболистов и играл упрощенно, – сказал почетный президент РФС.

Увольнение Федотова – стратегическая ошибка ЦСКА

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24 комментария
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Осталось, чтобы Бузова вышла и сказала, что у Федотова не было рисунка игры
При том, что у Федотова был очень понятный рисунок игры во всех его клубах, что в Оренбурге, что в Сочи, что в ЦСКА
+19
-4
+15
Ответ tigrich
Ослаб зрением по старости. Где он увидел международный класс?
Фукс. Олимпийский чемпион!
+7
0
+7
Ответ Кирилл Эсаулов
Только его рисунок это ахтунг. Ладно бы ему футболистов купили под его схему. Тогда да. Но тут другой случай. Тут надо подстраиваться под тех, кто есть в команде
Если руководство берет тренера и знает, что у него есть рисунок игры и он будет его придерживаться, а потом не даёт ему эти ресурсы, то виноват не тренер, а руководство
Федотов имеет право ставить такую игру какую он хочет
Таких тренеров мало, но они есть
И рисунок Федотова хорошо работает с сильными командами, что понятно было по всем его предыдущим командам, да и в ЦСКА, но не очень работает против слабых, длятого ему банально нужны более сильные игроки, которых ему не дали
+2
-1
+1
Ответ Юрий Король
Фукс. Олимпийский чемпион!
В сборную Бразилии кого попало не берут, даже в олимпийскую.
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Интересно, большой список тех кто ещё не высказался о назначении Николича ?
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Почетный президент РФС скорее похож на т. наз. «свадебного генерала» . Но никак не на футбольного эксперта . )
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Колосков всю жизнь был мутный,от него хорошего не жди.
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Ответ Влад Безруков
Осталось, чтобы Бузова вышла и сказала, что у Федотова не было рисунка игры При том, что у Федотова был очень понятный рисунок игры во всех его клубах, что в Оренбурге, что в Сочи, что в ЦСКА
Только его рисунок это ахтунг. Ладно бы ему футболистов купили под его схему. Тогда да. Но тут другой случай. Тут надо подстраиваться под тех, кто есть в команде
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Только мнения Колоскова не хватало...
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Ответ Влад Безруков
Осталось, чтобы Бузова вышла и сказала, что у Федотова не было рисунка игры При том, что у Федотова был очень понятный рисунок игры во всех его клубах, что в Оренбурге, что в Сочи, что в ЦСКА
какой рисунок? несгибаемые 3-4-3, без возможности хоть чуть чуть изменить схему, если что то пошло не по плану?)
вот это да, вот это гений тактической гибкости. снимаю шляпу.

хватит уже защищать человека, который полностью провалился в этом году. 6 место в чемпе (в 21 веке вообще занимали место так низко?), худшая команда по пропущенным голам в ТОП-6 (40 мячей), никакой игры. спасибо хоть Аббосу, как-то скрасил ужасный сезон.

а Федотову - благодарность за первый год у нас, за серебро и кубок. на этом все, спасибо, до свидания.
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Ответ Egor Aleksandrovich
какой рисунок? несгибаемые 3-4-3, без возможности хоть чуть чуть изменить схему, если что то пошло не по плану?) вот это да, вот это гений тактической гибкости. снимаю шляпу. хватит уже защищать человека, который полностью провалился в этом году. 6 место в чемпе (в 21 веке вообще занимали место так низко?), худшая команда по пропущенным голам в ТОП-6 (40 мячей), никакой игры. спасибо хоть Аббосу, как-то скрасил ужасный сезон. а Федотову - благодарность за первый год у нас, за серебро и кубок. на этом все, спасибо, до свидания.
Да, это и есть рисунок
Я не говорю о его эффективности сейчас, но заявлять, что его не было - абсурд

Рисунок игры и тактическая гибкость - абсолютно не связанные понятия

Лучшая команда по забитым, почему про это не упомянули?
Или не удобно будет тогда гнать на Федотова?
Так если команда с каждым годом становится хуже в сравнении с соперниками, почему мы должны быть выше?
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Ответ Egor Aleksandrovich
кого ему не дали? ему за 2 года привезли футболистов на 23 млн евро. хватит уже этой темы, выглядит жалко, мол, ему никого не купили.
А теперь глянь сколько продали и просто ушло из ЦСКА футболистов за два года)
И не прикидывайся идиотом
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Ответ Влад Безруков
Осталось, чтобы Бузова вышла и сказала, что у Федотова не было рисунка игры При том, что у Федотова был очень понятный рисунок игры во всех его клубах, что в Оренбурге, что в Сочи, что в ЦСКА
В точку
0
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0
у цска игроки международного класса? О_о
+1
-1
0
Ослаб зрением по старости. Где он увидел международный класс?
+3
-3
0
Ответ tigrich
Ослаб зрением по старости. Где он увидел международный класс?
Заболотный
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Ответ Святослав Федорович
у цска игроки международного класса? О_о
И тебе отвечу. Фукс!
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