Вячеслав Колосков: «У Николича игра поставлена, у Федотова – нет никакого рисунка, просто силовое давление. В ЦСКА игроки международного класса, теперь надо сделать команду»
Вячеслав Колосков сравнил тренерский уровень Владимира Федотова и Марко Николича.
В понедельник ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Новым главным тренером клуба станет Марко Николич.
– Вы удивлены, что армейцев возглавил именно Николич?
– Николича можно поздравить, он нашел себе хорошую работу. Я до последнего думал, что клуб назначит Игнашевича. Николич – неплохой тренер, в «Локомотиве» он работал хорошо.
В ЦСКА есть футболисты международного класса, теперь надо из этих футболистов сделать хорошую команду. Это уже ответственность Николича и людей, которые его назначали.
– Вам не кажется, что смена Федотова на Николича ни к чему не приведет?
– У Николича игра была поставлена, а у Федотова – нет. У Федотова не было рисунка, было просто силовое давление. Он не использовал способности своих футболистов и играл упрощенно, – сказал почетный президент РФС.
При том, что у Федотова был очень понятный рисунок игры во всех его клубах, что в Оренбурге, что в Сочи, что в ЦСКА
Федотов имеет право ставить такую игру какую он хочет
Таких тренеров мало, но они есть
И рисунок Федотова хорошо работает с сильными командами, что понятно было по всем его предыдущим командам, да и в ЦСКА, но не очень работает против слабых, длятого ему банально нужны более сильные игроки, которых ему не дали
вот это да, вот это гений тактической гибкости. снимаю шляпу.
хватит уже защищать человека, который полностью провалился в этом году. 6 место в чемпе (в 21 веке вообще занимали место так низко?), худшая команда по пропущенным голам в ТОП-6 (40 мячей), никакой игры. спасибо хоть Аббосу, как-то скрасил ужасный сезон.
а Федотову - благодарность за первый год у нас, за серебро и кубок. на этом все, спасибо, до свидания.
Я не говорю о его эффективности сейчас, но заявлять, что его не было - абсурд
Рисунок игры и тактическая гибкость - абсолютно не связанные понятия
Лучшая команда по забитым, почему про это не упомянули?
Или не удобно будет тогда гнать на Федотова?
Так если команда с каждым годом становится хуже в сравнении с соперниками, почему мы должны быть выше?
И не прикидывайся идиотом