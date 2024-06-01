Селюк о Гончаренко: «Это не тренер, он нулевой. Сейчас в ЦСКА такой же Федотов, они не могут работать в больших клубах. Надо пригласить Игнашевича»
Дмитрий Селюк раскритиковал тренеров Виктора Гончаренко и Владимира Федотова.
«Гончаренко – это не тренер. Он нулевой. Он принял ЦСКА на втором месте, а теперь вылетел с «Уралом» с хорошим бюджетом в РПЛ. Вот вам весь Гончаренко.
Если бы в ЦСКА послушали меня и выгнали его раньше, то все было бы лучше. Сейчас там такой же Федотов. Команда заняла шестое место. Сейчас в команду надо пригласить Игнашевича.
«Зенит» назначил Семака. Тоже легенду клуба, который до этого тренировал среднюю команду. А теперь клуб шесть раз подряд выигрывает чемпионство. ЦСКА нужен такой же человек, а не попрыгунчик Федотов или Гончаренко. Они не могут работать в больших клубах», – сказал футбольный агент.
Игнашевичу зимой 3млн влили в Балтику и команда заиграла. Но Игнашевич с головой доужит: как бы Селюк глубоко не лизал - свой неликвид не впарит.
Это смотря какие задачи ставить: если вылететь в Пердив, то да. Игнашевич, Гончаренко.
ладно сейчас обстановка такая, а кого позвали в Европу на серьёзную работу ранее и куда? )
Черча в Легию и Ференц или Слуцкого в Чемпионшип или Голландию в захудалый клуб?
понимаю, ответить нечего!
Может, Парфенов (Казахстан) и Аленичев (топ-8 ФНЛ) переродятся в новых клубах в ближайшие год-два
я не беру лидеров, а условный турнир, где играют середняки от каждой из лиг и я не уверен, что Рубин или Крылья займут первое место с запасом(