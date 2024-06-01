Селюк о Гончаренко: «Это не тренер, он нулевой. Сейчас в ЦСКА такой же Федотов, они не могут работать в больших клубах. Надо пригласить Игнашевича» 

Теги ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Урал Дмитрий Селюк Виктор Гончаренко Владимир Федотов Футбол

Дмитрий Селюк раскритиковал тренеров Виктора Гончаренко и Владимира Федотова.

«Гончаренко – это не тренер. Он нулевой. Он принял ЦСКА на втором месте, а теперь вылетел с «Уралом» с хорошим бюджетом в РПЛ. Вот вам весь Гончаренко. 

Если бы в ЦСКА послушали меня и выгнали его раньше, то все было бы лучше. Сейчас там такой же Федотов. Команда заняла шестое место. Сейчас в команду надо пригласить Игнашевича

«Зенит» назначил Семака. Тоже легенду клуба, который до этого тренировал среднюю команду. А теперь клуб шесть раз подряд выигрывает чемпионство. ЦСКА нужен такой же человек, а не попрыгунчик Федотов или Гончаренко. Они не могут работать в больших клубах», – сказал футбольный агент.

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36 комментариев
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Он все ему Гогуа простить не может. Нулевые тренера не обыгрывают Реал
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Ответ Британский шпион
Селюк — трикстер, это уже давно известно: позовут Игнашевича, и при малейших неудачах будет и его выписывать из тренеров. Хотя, конечно, это не отменяет того, что ЦСКА с Федотовым зашел в тупик
не с Федотовым... а без Гинера, с ВЭБом
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С хорошим бюджетом - это 8млн на трансферы (в сумме за 10 лет)? Поэтому половине игроков за 30.

Игнашевичу зимой 3млн влили в Балтику и команда заиграла. Но Игнашевич с головой доужит: как бы Селюк глубоко не лизал - свой неликвид не впарит.
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Ответ Александр Васильев
У НАС в РПЛ нет ни одного нормального русского тренера(
Не "у НАС", а у тебя. Проспись.
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Откуда тогда Кубок и серебро? И какой топ-клуб не в состоянии привезти тренеру новичков вовремя?
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Был бы Гончаренко плохим тренером, его Батэ никогда бы так не пошумел в ЛЧ. Состав у Урала как раз под ФНЛ, кто-то постарел, а кто-то не потянул уровень, нормальных новичков не подвезли.
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Говорил бы прямо - гендир ЦСКА уже не торт. Выбрать тренера для больших задач Бабаев не способен. Уже который год кони не в претендентах, "благодаря" таким кадровым решениям. Объективно.
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Селюк — трикстер, это уже давно известно: позовут Игнашевича, и при малейших неудачах будет и его выписывать из тренеров. Хотя, конечно, это не отменяет того, что ЦСКА с Федотовым зашел в тупик
+3
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Ответ Islam Gasanov
А ещё не отлетают с позором от Лудогорца
ты забыл Ференцварош, ВольфсбЕрг)))
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Перевод Селюка: если Игнашевич тоже не станет покупать впариваемых мной игроков, то я и его смешаю с грязью)))
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Дадада.
Это смотря какие задачи ставить: если вылететь в Пердив, то да. Игнашевич, Гончаренко.
+3
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У НАС в РПЛ нет ни одного нормального русского тренера(
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Да Игнашевич лучший вариант,с него хоть спросить можно будет,он мужик и знает кухню изнутри,посадит на лавку тех кто уже не тянет в основе
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Ответ Andrew Petrov
Да Игнашевич лучший вариант,с него хоть спросить можно будет,он мужик и знает кухню изнутри,посадит на лавку тех кто уже не тянет в основе
не знаю насколько это правда, но говорят, что у Игнашевича давние тёрки с Игоряном, поэтому назначение в цска исключено!!!!!
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Ответ Александр Васильев
не знаю насколько это правда, но говорят, что у Игнашевича давние тёрки с Игоряном, поэтому назначение в цска исключено!!!!!
А разве Игорян тренеров назначает. И сейчас у него, похож, тёрки и с Федотовым. Раз он на пенальти не вышел. Из этого следует, что Федотова снимут?
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Ответ Омичёв
Он все ему Гогуа простить не может. Нулевые тренера не обыгрывают Реал
А ещё не отлетают с позором от Лудогорца
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Мне Селюк не нравится, но тут он прав.
+3
-3
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Ответ Ezra-Matthew Miller
Для «поржать» есть Новиков из Нижнекамска, справляющийся исключительно с бесплатными футболистами. В боттом-8 бы его
то есть нет ни одного серьёзного?
ладно сейчас обстановка такая, а кого позвали в Европу на серьёзную работу ранее и куда? )
Черча в Легию и Ференц или Слуцкого в Чемпионшип или Голландию в захудалый клуб?
понимаю, ответить нечего!
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Ответ tigrich
Поддержу. Таких глыб как Аркадьев, Якушин, Бесков нет и в помине. Про Лобановского промочу. Это тренеры которые делали свою игру. На данном этапе можно положительно сказать о самарцах.Их состав каждый год дербанят, а они играют.
людям нужны идолы и они пытаются их сами себе создать(
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Ответ Александр Васильев
то есть нет ни одного серьёзного? ладно сейчас обстановка такая, а кого позвали в Европу на серьёзную работу ранее и куда? ) Черча в Легию и Ференц или Слуцкого в Чемпионшип или Голландию в захудалый клуб? понимаю, ответить нечего!
На серьезную - нет, в клубы уровня 3-4 квалификационного Раунда ЕК - отправляли (Армения, Азербайджан и Андорра – последний даже далеко пробился. Такое вот).

Может, Парфенов (Казахстан) и Аленичев (топ-8 ФНЛ) переродятся в новых клубах в ближайшие год-два
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Ответ Ezra-Matthew Miller
На серьезную - нет, в клубы уровня 3-4 квалификационного Раунда ЕК - отправляли (Армения, Азербайджан и Андорра – последний даже далеко пробился. Такое вот). Может, Парфенов (Казахстан) и Аленичев (топ-8 ФНЛ) переродятся в новых клубах в ближайшие год-два
вот отсюда и ноги растут, что своих тренеров нет и везём не пойми кого, а в результате скатились до клубного уровня Польши Румынии Словакии Чехии Швеции и Финляндии с Норвегией(
я не беру лидеров, а условный турнир, где играют середняки от каждой из лиг и я не уверен, что Рубин или Крылья займут первое место с запасом(
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Ответ Александр Васильев
вот отсюда и ноги растут, что своих тренеров нет и везём не пойми кого, а в результате скатились до клубного уровня Польши Румынии Словакии Чехии Швеции и Финляндии с Норвегией( я не беру лидеров, а условный турнир, где играют середняки от каждой из лиг и я не уверен, что Рубин или Крылья займут первое место с запасом(
Отрыва (тем более, с запасом) и так уже не было в природе с 2020 года - Данию/Бельгию/Польшу/Чехию/Турцию если и опережали, то не значительно. Общая проблема в том, что нужны команды из захолустий или не особо спортивных городов, а не киборги из крупных городов. Либо вливать миллиарды в команды подобия Калининграда
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Ответ Бонд0077
Пианист играет как умеет. Гончаренко весь сезон так тренирует Урал. Затюканные игроки ,играют без самоотдачи. Еще Гончаренко бесит всех,прыгает у кромки,как орангутанг. Нужно спокойствие,вразумительная беседа с игроками, как ведет достойно Слишкович в Срартаке. Гончаренко выше яиц не подпрыгнет. Вот с Иванова надо спросить,он контролирует Урал. Почему совет директоров его не уволил вместе с Гончаренко еще в середине 2го круга. Этот слизень давно пенсионер пердун и пусть уже собирает клубнику с правнуками на приусадебном участке. Из за Иванова Урал уже в ФНЛ. Игрокам Акрона владелец сегодня дает по 1 милл премиальные за положительный результат матча. Чем Урал может удивить против быстрой молодежи растерзавшую ,унизившую Урал сегодня тремя забитыми мячами
Чего же тогда твой Спартак ни с одним тренером у Ганчаренко выиграть не может уже 5 лет ( с весны 2019)? Ладно с ЦСКА и Краснодаром, так с Уралом за 1,5 года - 3 поражения и 2 ничьих.
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