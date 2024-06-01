Селюк о Гончаренко: «Это не тренер, он нулевой. Сейчас в ЦСКА такой же Федотов, они не могут работать в больших клубах. Надо пригласить Игнашевича» 

Дмитрий Селюк раскритиковал тренеров Виктора Гончаренко и Владимира Федотова.

«Гончаренко – это не тренер. Он нулевой. Он принял ЦСКА на втором месте, а теперь вылетел с « » с хорошим бюджетом в . Вот вам весь Гончаренко.

Если бы в ЦСКА послушали меня и выгнали его раньше, то все было бы лучше. Сейчас там такой же . Команда заняла шестое место. Сейчас в команду надо пригласить .

«Зенит» назначил Семака. Тоже легенду клуба, который до этого тренировал среднюю команду. А теперь клуб шесть раз подряд выигрывает чемпионство. нужен такой же человек, а не попрыгунчик Федотов или Гончаренко. Они не могут работать в больших клубах», – сказал футбольный агент.