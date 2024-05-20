Гурцкая о будущем Игнашевича: «В ЦСКА пока рановато. У него есть долги перед «Балтикой», которые он должен вернуть, триумфально пройти следующий год»

Теги ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Тимур Гурцкая Футбол

Тимур Гурцкая поделился мнением о работе Сергея Игнашевича.

После 29 матчей «Балтика» с 26 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Сергей Игнашевич, возможно, вылетит с «Балтикой» в ФНЛ. Он заслужил шанс на работу в другом клубе в РПЛ?

– Нет, потому что у него есть долги перед «Балтикой». Своими экспериментами в первом круге…

– Какими?

– Он попытался играть в высокий прессинг, но он не до конца оценил уровень РПЛ. Он его не знал.

Во втором круге они играли блестяще, набрали кучу очков, вопросов к нему нет. Но у него остался долг перед «Балтикой», который он должен вернуть. Для этого ему нужно триумфально пройти следующий год. У него есть хороший спортивный директор, который наберет команду. Конечно, от большого количества иностранцев придется избавиться, но они разберутся.

«Балтика» дала Игнашевичу карт-бланш, который он теперь должен вернуть. Если «Балтика» вылетит, а Игнашевич их вернет в РПЛ, они будут в расчете. После этого Игнашевич, как более закаленный человек, наверное, привлечет внимание более статусной команды. Хотя я считаю, что «Балтика» с бюджетом «Ростеха» вполне может претендовать на то, чтобы не бороться за выживание.

Пока что Игнашевичу рановато в ЦСКА, потому что в ЦСКА приучены к победам. С Игнашевичем никакой гарантии не будет, а эксперименты уже у ЦСКА были, и лучше по этому пути им не идти», – отметил футбольный агент Тимур Гурцкая в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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7 комментариев
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В финал кубка вывел, какие долги ?
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Ответ Владимир Пушкарев
В финал кубка вывел, какие долги ?
Янтарь намыть 😂
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Балтика и так играет в самый симпатичный футбол среди всех подвальных команд! Она меньше всего заслуживает вылета! Балтика в финале кубка!!! Какие долги??? Я уверен, что из Игнашевича выйдет очень толковый тренер!
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Игнашевич все долги погасит, если Балтика возьмёт кубок. Чего от всей души желаю и, наверное, не только я один.
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