Дюков о Суперфинале Кубка без «Спартака»: «Могло повлиять на заполняемость «Лужников», но играет тот, кто больше заслужил. В турнире есть и любительские команды, для развития футбола это отлично»

Александр Дюков ответил на вопрос о Суперфинале Фонбет Кубка России.

В нем сыграют победитель Пути « » и « », обыгравшая « » в финале Пути регионов. Игра состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

– Отсутствие «Спартака» в финале повлияло на коммерческую составляющую?

– Может быть, это повлияло с точки зрения заполняемости «Лужников». С другой стороны, в финале играет тот, кто больше заслужил. В результате противостояния «Спартака» и «Балтики» вторые заслужили выход в финал.

Участие «Балтики» в финале показывает другим региональным клубам, что все возможно. В турнире участвуют и любительские команды, для многих это мечта. Для развития футбола это отлично. Поздравляю «Балтику» с финалом», – сказал глава РФС.

Как стало известно, на матч в «Лужниках» пока продано более 45 тысяч билетов. После реконструкции московский стадион вмещает 81 тысячу зрителей.