Дюков о Суперфинале Кубка без «Спартака»: «Могло повлиять на заполняемость «Лужников», но играет тот, кто больше заслужил. В турнире есть и любительские команды, для развития футбола это отлично»

Теги Спартак Зенит Лужники премьер-лига Россия РФС болельщики Первая лига Балтика Александр Дюков стадионы Матч ТВ деньги Футбол

Александр Дюков ответил на вопрос о Суперфинале Фонбет Кубка России.

В нем сыграют победитель Пути РПЛ «Зенит» и «Балтика», обыгравшая «Спартак» в финале Пути регионов. Игра состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

– Отсутствие «Спартака» в финале повлияло на коммерческую составляющую?

– Может быть, это повлияло с точки зрения заполняемости «Лужников». С другой стороны, в финале играет тот, кто больше заслужил. В результате противостояния «Спартака» и «Балтики» вторые заслужили выход в финал.

Участие «Балтики» в финале показывает другим региональным клубам, что все возможно. В турнире участвуют и любительские команды, для многих это мечта. Для развития футбола это отлично. Поздравляю «Балтику» с финалом», – сказал глава РФС.

Как стало известно, на матч в «Лужниках» пока продано более 45 тысяч билетов. После реконструкции московский стадион вмещает 81 тысячу зрителей.

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8 комментариев
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Медиаклубы для кубка - это позор, а не развитие. Играют профиками, а мнят из себя королей, способных РПЛ выиграть. После одного неудачного матча с такими ставят под сомнение профессиональный статус других маленьких команд.
И самое главное, что школьники и недалёкие хавают это. Медиаклубы - позор России, который нужно расформировать, а тиктокерам, наяривающим на это, вправлять в мозги у психиатров.
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