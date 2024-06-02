Дюков о Суперфинале Кубка без «Спартака»: «Могло повлиять на заполняемость «Лужников», но играет тот, кто больше заслужил. В турнире есть и любительские команды, для развития футбола это отлично»
Александр Дюков ответил на вопрос о Суперфинале Фонбет Кубка России.
В нем сыграют победитель Пути РПЛ «Зенит» и «Балтика», обыгравшая «Спартак» в финале Пути регионов. Игра состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.
– Отсутствие «Спартака» в финале повлияло на коммерческую составляющую?
– Может быть, это повлияло с точки зрения заполняемости «Лужников». С другой стороны, в финале играет тот, кто больше заслужил. В результате противостояния «Спартака» и «Балтики» вторые заслужили выход в финал.
Участие «Балтики» в финале показывает другим региональным клубам, что все возможно. В турнире участвуют и любительские команды, для многих это мечта. Для развития футбола это отлично. Поздравляю «Балтику» с финалом», – сказал глава РФС.
Как стало известно, на матч в «Лужниках» пока продано более 45 тысяч билетов. После реконструкции московский стадион вмещает 81 тысячу зрителей.
И самое главное, что школьники и недалёкие хавают это. Медиаклубы - позор России, который нужно расформировать, а тиктокерам, наяривающим на это, вправлять в мозги у психиатров.