Фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче Мир РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Факел Футбол

Болельщики «Факела» выразили неуважение к «Зениту».

Во время встречи команд в 27-м туре Мир РПЛ фанаты хозяев начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола».

Петербуржцы побеждают в Воронеже со счетом 1:0 благодаря голу Дугласа Сантоса.

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99 комментариев
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Неумно, по гопниковски) а самое главное-мало кто из Зенита понял, что кричат. Бразилы и вовсе наверняка взбодрились думая что Воронеж топит за Зенит🤣
+79
-37
+42
Они правы, будем объективны
+60
-21
+39
Ответ Карл_Иваныч
Надеюсь что убогий Факел вылетит в родной пердив ещё на 30 лет. И эти маргиналы будут вопить на его матчах более привычные сова.
Надеюсь Зенит закроют в следующем году
+52
-16
+36
Удачи Факелу на просторах пердива)
+90
-56
+34
Позор это те, кто оформил собачий паспорт
+51
-18
+33
Ответ vladosthebest
Неумно, по гопниковски) а самое главное-мало кто из Зенита понял, что кричат. Бразилы и вовсе наверняка взбодрились думая что Воронеж топит за Зенит🤣
зато по факту!😉
+39
-16
+23
Всё верно. Зенит - позор российского футбола.
+56
-36
+20
Странный формат новости, на каждом матче болельщики кричат что-то про команду соперников. Будем всё цитировать?..
Тупо разжигание вражды, не красит сайт.
+22
-5
+17
Ответ sob4kin.s@yandex.ru
С удовольствием увидим Факел в ФНЛ
с удовольствием увижу зенит в фнл
+26
-10
+16
Ответ reteka
Неплохо бы, чтобы команда, вместе с болельщиками и раздолбанным стадионом вернулись в первую лигу.
Ну не во всех городах строят суперстадион и потом сдают в аренду за рубль, извините
+19
-5
+14
Ответ reteka
Неплохо бы, чтобы команда, вместе с болельщиками и раздолбанным стадионом вернулись в первую лигу.
Пару тройку лет назад в Питере такой же стадион был
+10
-2
+8
С удовольствием увидим Факел в ФНЛ
+31
-23
+8
Наверняка среди воронежских болельщиков были и те, кто поаплодировал красивому голу Клаудиньо, но из такой новости трафика не набить...
+8
-2
+6
Факел из первой лиги будет кричать про позор.
+12
-7
+5
Ответ Питекантроп
Позор это те, кто оформил собачий паспорт
Так среди болел Зенита их больше, чем у любого другого клуба
+7
-2
+5
Ответ Алешка Терминатор
Всё верно. Зенит - позор российского футбола.
аха, мясо хрюкнуло
+15
-10
+5
правда глаза режет! ой как у питерских подгорает! взрывы пуканов с болот, аж в мск слышно! молодцы ,наглецы из Воронежа!!!
+16
-11
+5
"Факел" больше не горит: на него (сходил) "Зенит"!

Хорошая кричалка советских времён, правда ведь?
Велкам в лучшую лигу мира
+14
-10
+4
Деревня, что с них взять.
+30
-26
+4
Особенно смешно, как болельщики Спартака здесь повылезали! Которые в Питере орали по окончании матча "Капец Позорище".
+4
-1
+3
Правильно сканировали,-играть надо, а не понты кидать!, хотя болею за Зенит.
+9
-6
+3
Ответ Боец Боевого стиля Шао-линь
Удачи Факелу на просторах пердива)
обиделся на правду?
+2
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Народ не обманешь. Знают что скандировать.
Но в Санкт-Петербурге будут утверждать, что Зенит самый популярный в стране)))
+9
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+2
История с С.Аравия-Аргентина ничему не учит. Зенит таки станет чемпионом, а Факел за вылетом ждёт расформирование в лучших традициях Уфы, Ротора и прочих.
+3
-1
+2
Я хоть всю жизнь и болею за Зенит но сегодня тоже кричу Зенит позор с таким бюджетом такая ничтожная игра
+7
-5
+2
Сказали нелюди, оформившие фан id)))))))
+7
-5
+2
Что еще печатать надо? Проезжаю в Питере сейчас забор, на котором написано «Зенит - Чемпион». Достойно это новости для СЭ? Можно еще новости на уровне: «На матче замечено, что Семак ковыряется в носу пальцем». Куда мир катится, не понимаю
+6
-4
+2
Факел - надежда пердива
+9
-7
+2
Бгг
+2
-1
+1
Ответ D-M
Они правы, будем объективны
В чем объективность?
+5
-4
+1
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