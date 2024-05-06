Фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче Мир РПЛ

Болельщики «Факела» выразили неуважение к «Зениту».

Во время встречи команд в 27-м туре Мир фанаты хозяев начали скандировать: « » – позор российского футбола».

Петербуржцы побеждают в Воронеже со счетом 1:0 благодаря голу Дугласа Сантоса.