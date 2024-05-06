Фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче Мир РПЛ
Болельщики «Факела» выразили неуважение к «Зениту».
Во время встречи команд в 27-м туре Мир РПЛ фанаты хозяев начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола».
Петербуржцы побеждают в Воронеже со счетом 1:0 благодаря голу Дугласа Сантоса.
Тупо разжигание вражды, не красит сайт.
Хорошая кричалка советских времён, правда ведь?
Велкам в лучшую лигу мира
Но в Санкт-Петербурге будут утверждать, что Зенит самый популярный в стране)))