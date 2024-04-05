Дасаев про Захаряна и Лунева в Европе: «Смысл уезжать, если не можешь там играть? Что, здесь нельзя доказать? Нигматуллин переехал в «Верону» сидеть на лавке, а здесь играл в «Спартаке», «Локо», сборной»

Ринат Дасаев высказался про отъезд Арсена Захаряна и Андрея Лунева в Европу.

– Сейчас многие наши вратари хотят уехать. Тот же , которого я тренировал в «Торпедо», ушел в « ». Спрашивается: ты был в основном составе «Зенита», тебя приглашали в сборную – куда так рано поехал? Зная, что играть не будет. Сколько он там просидел? Два года на лавке. И куда пошел? В Азербайджан.

– Вы не приветствуете желание поехать в сильную лигу?

– Я приветствую. Но нужно выбирать подходящее время. Тот же Нигматуллин переехал в «Верону», зная, что будет сидеть на лавке. А здесь играл в «Спартаке», «Локомотиве», сборной. Такие же деньги получал – может, и больше. Зачем лезть?

Если берут первым номером – я согласен, надо ехать. Но если знаешь, что будешь вторым, какой смысл?

– Пробиваться.

– Ну как пробиваться? Смотрите…

– …выигрывать конкуренцию. Вы поиграли против великих – они тоже хотят.

– Я понимаю это желание. И если приглашают первым – согласен. Двумя руками за. Пробивайся, доказывай, что ты лучший в мире. Но если заранее говорят, что будешь сидеть, зачем это все? Мы с Яшиным играли здесь и доказали, что лучшие. А что, здесь нельзя доказать?

– Вы сами сказали, что Акинфеев здесь не вышел на мировой уровень. И что сейчас можно доказать в изоляции?

– Сейчас – ничего. Но чтобы можно было доказать, все равно надо развиваться, даже в изоляции.

– Вот Кузяев уехал из комфортного «Зенита» в «Гавр». Команда слабая, но он в основе. Правильно сделал?

– Почему бы и нет? Если играет – пускай. Ну а из «Динамо» ушел в « ». И где он? Дают 5-10 минут.

– Ему дают больше, просто он пока не впечатляет (интервью записывалось до первых голевых действий Захаряна – Спортс).

– Значит, он пока не способен конкурировать. Смысл уезжать, если ты не можешь там играть? Сидеть на лавке? – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» в интервью Sports.

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