Дасаев про Захаряна и Лунева в Европе: «Смысл уезжать, если не можешь там играть? Что, здесь нельзя доказать? Нигматуллин переехал в «Верону» сидеть на лавке, а здесь играл в «Спартаке», «Локо», сборной»
Ринат Дасаев высказался про отъезд Арсена Захаряна и Андрея Лунева в Европу.
– Сейчас многие наши вратари хотят уехать. Тот же Лунев, которого я тренировал в «Торпедо», ушел в «Байер». Спрашивается: ты был в основном составе «Зенита», тебя приглашали в сборную – куда так рано поехал? Зная, что играть не будет. Сколько он там просидел? Два года на лавке. И куда пошел? В Азербайджан.
– Вы не приветствуете желание поехать в сильную лигу?
– Я приветствую. Но нужно выбирать подходящее время. Тот же Нигматуллин переехал в «Верону», зная, что будет сидеть на лавке. А здесь играл в «Спартаке», «Локомотиве», сборной. Такие же деньги получал – может, и больше. Зачем лезть?
Если берут первым номером – я согласен, надо ехать. Но если знаешь, что будешь вторым, какой смысл?
– Пробиваться.
– Ну как пробиваться? Смотрите…
– …выигрывать конкуренцию. Вы поиграли против великих – они тоже хотят.
– Я понимаю это желание. И если приглашают первым – согласен. Двумя руками за. Пробивайся, доказывай, что ты лучший в мире. Но если заранее говорят, что будешь сидеть, зачем это все? Мы с Яшиным играли здесь и доказали, что лучшие. А что, здесь нельзя доказать?
– Вы сами сказали, что Акинфеев здесь не вышел на мировой уровень. И что сейчас можно доказать в изоляции?
– Сейчас – ничего. Но чтобы можно было доказать, все равно надо развиваться, даже в изоляции.
– Вот Кузяев уехал из комфортного «Зенита» в «Гавр». Команда слабая, но он в основе. Правильно сделал?
– Почему бы и нет? Если играет – пускай. Ну а из «Динамо» ушел Захарян в «Сосьедад». И где он? Дают 5-10 минут.
– Ему дают больше, просто он пока не впечатляет (интервью записывалось до первых голевых действий Захаряна – Спортс).
– Значит, он пока не способен конкурировать. Смысл уезжать, если ты не можешь там играть? Сидеть на лавке? – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» в интервью Sports.
«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия
Зачем жить в мире розовых пони? Никогда советская вратарская школа не была лучшей в мире. Сам этот «светоч» выиграл только 1 чемпионат СССР, ни разу не играл не чашку еврокубков, пустил себе за уши в финале ЧЕ, и сглотнул 4 штуки от Бельгии на ЧМ, где был пятым колесом в лучшей сборной команде в истории. Лучше бы какого нибудь Габелию, или Чанова поставили - были бы с трофеем.
Позиция про игру в основе применительно к вратарям, кстати, не лишена смысла. Так можно плотно присесть на годы, конкуренция весьма относительная.
Два год на лавке - так себе выбор.
Биполярка борется с причинно-следственной связью)
Никто никому ничего просто так не даёт. Добро пожаловать в реальный мир, зумеры.
Например (из интервью).
В каком из голов вина Дасаева?
Защита все пустила - Дасаева расстреливали с 11 метров, считай