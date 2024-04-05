Дасаев про Захаряна и Лунева в Европе: «Смысл уезжать, если не можешь там играть? Что, здесь нельзя доказать? Нигматуллин переехал в «Верону» сидеть на лавке, а здесь играл в «Спартаке», «Локо», сборной»

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Ринат Дасаев высказался про отъезд Арсена Захаряна и Андрея Лунева в Европу.

– Сейчас многие наши вратари хотят уехать. Тот же Лунев, которого я тренировал в «Торпедо», ушел в «Байер». Спрашивается: ты был в основном составе «Зенита», тебя приглашали в сборную – куда так рано поехал? Зная, что играть не будет. Сколько он там просидел? Два года на лавке. И куда пошел? В Азербайджан.

– Вы не приветствуете желание поехать в сильную лигу?

– Я приветствую. Но нужно выбирать подходящее время. Тот же Нигматуллин переехал в «Верону», зная, что будет сидеть на лавке. А здесь играл в «Спартаке», «Локомотиве», сборной. Такие же деньги получал – может, и больше. Зачем лезть?

Если берут первым номером – я согласен, надо ехать. Но если знаешь, что будешь вторым, какой смысл?

– Пробиваться.

– Ну как пробиваться? Смотрите…

– …выигрывать конкуренцию. Вы поиграли против великих – они тоже хотят.

– Я понимаю это желание. И если приглашают первым – согласен. Двумя руками за. Пробивайся, доказывай, что ты лучший в мире. Но если заранее говорят, что будешь сидеть, зачем это все? Мы с Яшиным играли здесь и доказали, что лучшие. А что, здесь нельзя доказать?

– Вы сами сказали, что Акинфеев здесь не вышел на мировой уровень. И что сейчас можно доказать в изоляции?

– Сейчас – ничего. Но чтобы можно было доказать, все равно надо развиваться, даже в изоляции.

– Вот Кузяев уехал из комфортного «Зенита» в «Гавр». Команда слабая, но он в основе. Правильно сделал?

– Почему бы и нет? Если играет – пускай. Ну а из «Динамо» ушел Захарян в «Сосьедад». И где он? Дают 5-10 минут.

– Ему дают больше, просто он пока не впечатляет (интервью записывалось до первых голевых действий Захаряна – Спортс).

– Значит, он пока не способен конкурировать. Смысл уезжать, если ты не можешь там играть? Сидеть на лавке? – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» в интервью Sports.

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия

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57 комментариев
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Какой-то отборный совок головного мозга у Дасаева. А вроде даже в Европе играл, жил, но это не выветривается.
+106
-24
+82
Сами не жили и вам не дадим. Сраный совок
+78
-24
+54
А чего ж тогда вратарь «лучшей» в мире советской школы сам выглядел в середняке на тогда Севилье - дно дном? И это в расцвете сил, а не в 40 лет.
Зачем жить в мире розовых пони? Никогда советская вратарская школа не была лучшей в мире. Сам этот «светоч» выиграл только 1 чемпионат СССР, ни разу не играл не чашку еврокубков, пустил себе за уши в финале ЧЕ, и сглотнул 4 штуки от Бельгии на ЧМ, где был пятым колесом в лучшей сборной команде в истории. Лучше бы какого нибудь Габелию, или Чанова поставили - были бы с трофеем.
+44
-16
+28
Как бы то ни было Захарян там постоянно играет, на скамейке не сидит, доверие тренера и симпатии болельщиков просто так не заслужить...
+18
-4
+14
Ответ Vitaly Kornilov
Сами не жили и вам не дадим. Сраный совок
Сам-то он пожил, даже после карьеры
+14
-2
+12
Ответ Ебздрогыч
Какой-то отборный совок головного мозга у Дасаева. А вроде даже в Европе играл, жил, но это не выветривается.
Для вратарей это частое явление. Что Третьяк, что Дасаев
+17
-8
+9
Ответ Alex-OH2
Комментарий скрыт
Совок только и занимался тем, что доказывал Западу, что он тоже нормальный. Типа спутника, космонавта или выставки в виде Прибалтики)) нас-то, поживших в совке, не лечи
+6
0
+6
Ответ Vitaly Kornilov
Сами не жили и вам не дадим. Сраный совок
Виталик , 20 лет 🤣
+23
-17
+6
Ответ Cearvm
Лунев уехал почти в 30 лет, в смысле "зачем так рано поехал"? Он уже в Зените играл меньше Кержакова. Позиция про игру в основе применительно к вратарям, кстати, не лишена смысла. Так можно плотно присесть на годы, конкуренция весьма относительная.
вы забыли, что для многих российских игроков 25-30 лет - это возраст подающей надежды восходящей звёздочки)
+8
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Лунев уехал почти в 30 лет, в смысле "зачем так рано поехал"? Он уже в Зените играл меньше Кержакова.

Позиция про игру в основе применительно к вратарям, кстати, не лишена смысла. Так можно плотно присесть на годы, конкуренция весьма относительная.
+4
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Почему все легенды Спартака такие душные?)
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Ответ arisstopane
"Мы с Яшиным...")
а что не так? кто из вратарей , кроме Яшина и Дасаева признавался лучшим вратарём мира? Я про времена СССР и современную историю на всем постсоветском пространстве..
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Ответ Cearvm
Лунев уехал почти в 30 лет, в смысле "зачем так рано поехал"? Он уже в Зените играл меньше Кержакова. Позиция про игру в основе применительно к вратарям, кстати, не лишена смысла. Так можно плотно присесть на годы, конкуренция весьма относительная.
Вопрос в том, зачем он поехал?
Два год на лавке - так себе выбор.
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а как понять, что ты не можешь там играть, если не попробовать?
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Ответ Ебздрогыч
Какой-то отборный совок головного мозга у Дасаева. А вроде даже в Европе играл, жил, но это не выветривается.
А что он не так сказал. Того же Кузяева отметил, что перешел в середняк Франции из благополучного Зенита и правильно сделал, потому что играет. Все знают, как Карп с Мостом в середняках Испании играли. А кто-нибудь помнит про карьеру Корнеева в Барселоне.Я уж не говорю про Кокорина, над которым тут все ржали.Бери ношу по себе.
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Какие-то у него сплошь противоречия... То- "не надо ехать 2м вратарём, смысл пробиваться в основу", то "если едешь - пробивайся доказывай".То "сечас в изоляции ничего не докажешь, но всёравно надо доказывать." Плюс "рано" уехавший 30-летний Лунев)
Биполярка борется с причинно-следственной связью)
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Ответ Амин Чич
А сам то ты, что делал в Севилье!?
Травмы замучали. Ренат после Севильи перестал играть.
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Ответ ALex10
Ему самому Юра Дудь рассказал. Можно сразу его смотреть, минуя эту прокладку без собственного мнения.
Как будто бы у тебя есть собственное мнение.
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Ответ Onion
С чего ты взял. Виталик Корнилов ноет, что ему не дают. Ну, что тут сказать...
А разве это не так?
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Ответ Onion
Кто тебе не даёт? Или поработай, что ли)
Почему сам не работаешь?
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Ответ Младший лейтенант
А разве это не так?
Не так. 50 лучших в РФ в своей профессии. Чтоб ты так же служил, лейтенант)
Никто никому ничего просто так не даёт. Добро пожаловать в реальный мир, зумеры.
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Ответ b9dc9qmr6f
Как в Союзе жить не давали? Расскажите пожалуйста
Из Союза нельзя было выезжать, в «Реале» сказали: если бы могли, купили бы у вас Дасаева.

Например (из интервью).
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Ответ b9dc9qmr6f
Как в Союзе жить не давали? Расскажите пожалуйста
Расскажите сколько раз при совке вы за границу выезжали? Желательно в капстрану. А ещё нельзя было не работать. За это была статья. Ну и всякие добровольно-принудительные субботники, демонстрации непонятно чего непонятно кому и прочие выборы единственно возможного Леонида Ильича. Это мы уже снова внедрили. Если вы там не жили, то скоро увидите. Мы нагоним и перегоном.
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Ответ Onion
Не так. 50 лучших в РФ в своей профессии. Чтоб ты так же служил, лейтенант) Никто никому ничего просто так не даёт. Добро пожаловать в реальный мир, зумеры.
Сынок, не гони.
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Ответ ta-tosha
А чего ж тогда вратарь «лучшей» в мире советской школы сам выглядел в середняке на тогда Севилье - дно дном? И это в расцвете сил, а не в 40 лет. Зачем жить в мире розовых пони? Никогда советская вратарская школа не была лучшей в мире. Сам этот «светоч» выиграл только 1 чемпионат СССР, ни разу не играл не чашку еврокубков, пустил себе за уши в финале ЧЕ, и сглотнул 4 штуки от Бельгии на ЧМ, где был пятым колесом в лучшей сборной команде в истории. Лучше бы какого нибудь Габелию, или Чанова поставили - были бы с трофеем.
Ты тогда не жил даже

В каком из голов вина Дасаева?

Защита все пустила - Дасаева расстреливали с 11 метров, считай
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Ответ nurgali_kst
Почему все легенды Спартака такие душные?)
Мясо имеет свойство протухать.
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Ответ nurgali_kst
Почему все легенды Спартака такие душные?)
Они настоящие. Это второй человек в стране, ставший вратарём сезона в мире. После него и близко к этому никого не было. Потом детей тренировал, много чего успел. Достойный человек.
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Ответ Бамбарбиякиргуда
Комментарий удален модератором
Что-то на школьном.
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Ответ андрей ф
Это не совок, это русский менталитет До совка тут тоже самое было
Ну не, до совка такого патернализма и этатизма среди русских не было и в помине)
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Ответ Ебздрогыч
Какой-то отборный совок головного мозга у Дасаева. А вроде даже в Европе играл, жил, но это не выветривается.
Какой-то отборный, штампованный, стереотипный антисоветизм в голове у Ебздрогыча. Не может привести ни один аргумент "против" по существу сказанного Дасаевым, зато с раздутым до неприличия самомнением вовсю раздает диагнозы великому советскому футболисту.
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