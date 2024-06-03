«Зенит» объявил об уходе Кругового. Защитник присоединится к ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия трансферы Данил Круговой Футбол

«Зенит» уведомил о расставании с Данилом Круговым.

«Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и завоевал четыре Суперкубка страны. 

Круг, мы благодарим тебя за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в новом клубе!» – сказано в сообщении.

В январе стало известно, что футболист заключил контракт с ЦСКА. В том же месяце его перевели в «Зенит-2».

Статистику Кругового можно изучить здесь.

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19 комментариев
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"мы благодарим тебя за профессионализм и отдачу и поэтому отправили тебя в дубль, не серчай"
+32
-7
+25
Ответ Кирилл Демченко
Как он так и к нему, если он в тихаря подписал контракт и поехал на сборы с основой командой , то почему к нему должно быть лучше отношение ?
Когда остаётся пол года по контракту, футболист имеет право общаться по новому контракту с любым клубом
+24
-2
+22
Продержали парня пол года в дубле.
Молодцы! 👍
+25
-11
+14
Так или иначе,удачи Дане в дальнейшей карьере.
+12
-3
+9
вот он ,выбрал играть в футбол (там где платят больше)
+12
-4
+8
Ответ Александр Ульянов
"мы благодарим тебя за профессионализм и отдачу и поэтому отправили тебя в дубль, не серчай"
А зачем он был нужен в основе? Втихую подписал контракт с другой командой - значит и в дубле тихонько поиграть может полгода)
+16
-9
+7
Ответ Александр Ульянов
"мы благодарим тебя за профессионализм и отдачу и поэтому отправили тебя в дубль, не серчай"
По делу и отправили
+12
-10
+2
Ответ IceBear27
А зачем он был нужен в основе? Втихую подписал контракт с другой командой - значит и в дубле тихонько поиграть может полгода)
Втихую он не подписывал, не фантазируй
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Крутой игрок. И Чемпионат выиграл в этом году, и Кубок!!!)))
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Легенда ПФЛ
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Ответ IceBear27
А зачем он был нужен в основе? Втихую подписал контракт с другой командой - значит и в дубле тихонько поиграть может полгода)
втихую?) у него полгода до конца контракта оставалось, он мог уже подписывать контракт с кем угодно.
обиделись в Питере на то, что с ними продляться не стал, и ушел к принципиальным соперникам, с которыми раньше за чемпионство боролись. вот и все.
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