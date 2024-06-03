«Зенит» объявил об уходе Кругового. Защитник присоединится к ЦСКА

«Зенит» уведомил о расставании с Данилом Круговым.

«Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и завоевал четыре Суперкубка страны.

Круг, мы благодарим тебя за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в новом клубе!» – сказано в сообщении.

В январе стало известно, что футболист заключил контракт с . В том же месяце его перевели в «Зенит-2».

Статистику Кругового можно изучить здесь.