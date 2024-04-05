Семак о российских игроках: «Крики «Уезжайте!» не совсем понимаю. Если ничего не выиграл и говоришь, что хочешь уехать... Здесь достаточно стимулов, чтобы развиваться»
Сергей Семак рассказал, когда россиянам следует переходить в зарубежные клубы.
— Что вы думаете о россиянах, которые играют за рубежом — Миранчуке, Захаряне, Головине, Кузяеве? Это полезный опыт для игроков? Нужно ли уезжать в заграничный клуб или лучше здесь оставаться, играть, поднимать российский футбол?
— Интересный вопрос. Нужно, во-первых, чтобы тебя приглашали куда-то — это раз. Во-вторых, чтобы уезжать куда-то за рубеж, нужно постараться что-то выиграть здесь. Любой игрок и профессионал ставит перед собой определенные задачи и вызовы. Для кого-то это место в стартовом составе, для кого-то — выиграть чемпионат России или стать лучшим игроком.
То есть нужно сделать определенные шаги вперед. Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, не попадаешь в стартовый состав и говоришь, что хочешь уехать... Думаю, для спортсмена здесь достаточно стимулов, чтобы двигаться и развиваться.
Далер, Саша Головин, Леша Миранчук, тот же Захарян действительно решили попробовать получить опыт. Безусловно, я только за, это хороший опыт для игрока. Но криков «Уезжайте!» я точно не совсем понимаю. Во всем нужна какая-то логика, мысль и последовательность — причина, зачем ты это делаешь, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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Миранчук годами играл в Локо на главных ролях, играл в ЛЧ и ЛЕ, взял титулы (3 кубка России, одно чемпионство, один суперкубок, 2 серебра РПЛ ещё было).
Кузяев был лидером Зенита на протяжении нескольких сезонов, играл в ЛЧ и ЛЕ, про титулы даже смысла говорить не вижу (они у него были). У Манчини был в основе, при Семаке тоже.
Остальные же, желающие и говорящие про "уехать" (Мостовой, например) что из этого имеют?
Что здесь сомнительного?
2+2=4
Головин стал лучшим игроком РПЛ и затем поехал в более сильный клуб
Вода мокрая
Какие тут мнения могут быть?
Миранчука, Головина и Кузяева взяли, потому что они в еврокубках неплохо себя проявили. У Захаряна были мощные агенты, которые пихали его во все клубы и пиар, где его включали во многие топы лучших молодых игроков
такой пиар был и у Пиняева, но он при Галактионове деградирует
Поэтому теперь из нашего чемпионата в серьезные лиги будут уезжать в виде исключения, скорее. Ни в сборной, ни в клубе себя особо не покажешь