Семак о российских игроках: «Крики «Уезжайте!» не совсем понимаю. Если ничего не выиграл и говоришь, что хочешь уехать... Здесь достаточно стимулов, чтобы развиваться»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Монако Сергей Семак премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига Сборная России по футболу Динамо Москва Гавр Далер Кузяев Алексей Миранчук Александр Головин Арсен Захарян Футбол

Сергей Семак рассказал, когда россиянам следует переходить в зарубежные клубы.

— Что вы думаете о россиянах, которые играют за рубежом — Миранчуке, Захаряне, Головине, Кузяеве? Это полезный опыт для игроков? Нужно ли уезжать в заграничный клуб или лучше здесь оставаться, играть, поднимать российский футбол?

— Интересный вопрос. Нужно, во-первых, чтобы тебя приглашали куда-то — это раз. Во-вторых, чтобы уезжать куда-то за рубеж, нужно постараться что-то выиграть здесь. Любой игрок и профессионал ставит перед собой определенные задачи и вызовы. Для кого-то это место в стартовом составе, для кого-то — выиграть чемпионат России или стать лучшим игроком.

То есть нужно сделать определенные шаги вперед. Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, не попадаешь в стартовый состав и говоришь, что хочешь уехать... Думаю, для спортсмена здесь достаточно стимулов, чтобы двигаться и развиваться. 

Далер, Саша Головин, Леша Миранчук, тот же Захарян действительно решили попробовать получить опыт. Безусловно, я только за, это хороший опыт для игрока. Но криков «Уезжайте!» я точно не совсем понимаю. Во всем нужна какая-то логика, мысль и последовательность — причина, зачем ты это делаешь, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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72 комментария
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Лучше голословно заявить "вали *** в дубль"
+26
-6
+20
Ответ Lif Sk
Лучше уезжать, чтобы играть в еврокубках. Миранчук полировал скамейку и вот он уже один из лучших в Аталанте
Только вот миранчук состоявшимся игроком с титулами в момент перехода был
+21
-2
+19
Насчёт здесь развиваться,очень сомнительно.Пример Головина в помощь.
+17
-5
+12
Ответ Андрей Валерьевич
Насчёт здесь развиваться,очень сомнительно.Пример Головина в помощь.
Ну тут как раз тот случай, когда человек хотел себя показать и заслуженно уехал в Европу.
+12
-1
+11
Пример развития был наглядно показан в среду, тот же Коваленко будет и дальше получать необоснованную зп и при этом бестолково бегать. Вот они и стимулы...
+9
-1
+8
Ответ свисток батурина
Физрук на фоне победы в кубке разговорился готовься к ответке мой тебе совет серж
Т.е. он даже без подготовки переиграл КБ? Ну это мощно)
+12
-5
+7
Так был бы спрос. Если есть спрос, то уедут конечно те кого зовут.
+7
0
+7
Ответ ЭмильК
Я согласен, этот тезис " нада уезжать в европы" странный, из тех, кто уехал кто-то хоть спрогрессировал? Головин так и остался уровнем Монако, Миранчук еле-еле по-прежнему вытягивает уровень Аталанты. Это из тех, что уходили уже звездами РПЛ, а все прочие молодые, что уходили, так и канули в безызвестность (Панюков, Швец, Базелюк, Макаров был такой уезжал в Италию, Корян, Ходжаниязов, Митрюшкин, Гасилин, Сулейманов, Натхо, Лысцов). Кто из молодых, уехавших в Европу спрогрессировал вдруг? На память приходит лишь Караваев и Комличенко, которые все равно нужны оказались только в России.
Какие проблемы с прогрессом у Головина и Миранчука? Головин и Миранчук спрогрессировали в своё время тогда когда нужно и играют в основе в командах идущих в первой 5-ке топовых лиг. Головин хорошо работал и работает и позиции свои в Монако укрепил более чем солидно. Миранчук тоже вполне себе достойно ведёт работу по укреплению своего положения. Это что ерунда какая-то? Ты попробуй ещё удержись на таком уровне. ПСЖ и Интер им в любом случае уже не светит, ну это выше их способностей, хотя в том же ПСЖ Головин бы может и не затерялся бы, но этого мало - просто не затеряться, в Монако он лидер, а ПСЖ это что-то иное не то чтобы по уровню, а по среде обитания. Да и уровень Монако и Аталанты по меркам нашего современного российского футбола это очень могучий уровень. Да и не только российским. Монако вообще второй по стоимости состава после ПСЖ. У Захаряна в силу возраста есть шанс прыгнуть выше при должном усилии.
+5
0
+5
Конечно говорят о переезде с каким-то придыханием, забывая совсем о том, что здесь ещё толком не стали топ-игроками. Никуда они уезжать не будут, пока денег не заработают, а на место в старте им всё равно, т.к. оплата не от этого зависит, а от правильного паспорта
+11
-7
+4
Ответ Андрей Валерьевич
Насчёт здесь развиваться,очень сомнительно.Пример Головина в помощь.
Ну он то развился уже в России неплохо перед отъездом
+4
0
+4
Какое может быть развитие без стимула? Хороший футболист думает о титулах, о международных кубках, об участии в них хотябы. Наш чемпионат - это банка, которую закрыли и она просто бродит. Семак наверняка это все знает, но он конечно не может такое озвучить, политика партии.
+8
-4
+4
Ответ карабашка
Особенно у тебя в команде хороший шанс проявить себя нашим ребятам.
1й тайм с мясом ничего ты не увидел??
+7
-4
+3
Ответ bad
Так тут же все бразильцы выигрывают )) что теперь россиянам никогда не уезжать ?😁
С бразильцами надо повышать свой уровень игры - как Кузяев условно - и уезжать )
+3
0
+3
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Педро зимой уедет возможно за 20,а вот условный ахметов так и будет тут пайку хлебать
Куда тебя несёт ... ?! Какой зимой ... ?! Ты слишком быстрый. И причём здесь Ахметов ... ?! Дитё, чтоб ты знал, у каждого футболиста на футбольном поле есть свою функция, его за это и держат в клубе. А про «Педро», он ещё много должен сделать, чтобы уехать в Европу и не через год, может 2-3.
+3
0
+3
Ответ Lif Sk
Лучше уезжать, чтобы играть в еврокубках. Миранчук полировал скамейку и вот он уже один из лучших в Аталанте
Головин показывал себя в ЕК, показал на главном футбольном турнире в мире.
Миранчук годами играл в Локо на главных ролях, играл в ЛЧ и ЛЕ, взял титулы (3 кубка России, одно чемпионство, один суперкубок, 2 серебра РПЛ ещё было).
Кузяев был лидером Зенита на протяжении нескольких сезонов, играл в ЛЧ и ЛЕ, про титулы даже смысла говорить не вижу (они у него были). У Манчини был в основе, при Семаке тоже.

Остальные же, желающие и говорящие про "уехать" (Мостовой, например) что из этого имеют?
+5
-3
+2
Ответ SMART789
Головин здесь развивался и за счет этого поехал в клуб более сильный Что здесь сомнительного?
Ничего сомнительного, кроме потолка, в который рано или поздно во внутреннем чемпе упрешься. Ну или соблазнишься парой миллионов и лавкой в Зените
+2
0
+2
Ответ Игорь М.
Конечно говорят о переезде с каким-то придыханием, забывая совсем о том, что здесь ещё толком не стали топ-игроками. Никуда они уезжать не будут, пока денег не заработают, а на место в старте им всё равно, т.к. оплата не от этого зависит, а от правильного паспорта
Лучше уезжать, чтобы играть в еврокубках. Миранчук полировал скамейку и вот он уже один из лучших в Аталанте
+10
-8
+2
Ответ Андрей Валерьевич
Насчёт здесь развиваться,очень сомнительно.Пример Головина в помощь.
Головин здесь развивался и за счет этого поехал в клуб более сильный
Что здесь сомнительного?
+7
-5
+2
Уезжать или продолжать карьеру здесь - личный выбор каждого. Но я не думаю, что от хорошего предложения кто-то откажется. Даже если грозит перспектива быть игроком ротации..
+2
0
+2
Чтобы чего-то добиться в проф уровне, нужно работать с лучшими или людьми сильнее тебя. Вот ребята и уехали. Молодцы. А чего можно добиться в РПЛ? Карманы деньгами набивать? Ну вот не все такие, к счастью.
+2
0
+2
Чтобы быть лучшим нужно играть с лучшими (с) О чем тут спорить?
+2
0
+2
Ответ свисток батурина
Физрук на фоне победы в кубке разговорился готовься к ответке мой тебе совет серж
опять получил по щщам мега-тренер от нашего физрука?хыыыы...абидна))
+5
-3
+2
Ответ Андрей Валерьевич
У тебя своё мнение,у меня своё.
это не вопрос мнения

2+2=4

Головин стал лучшим игроком РПЛ и затем поехал в более сильный клуб

Вода мокрая

Какие тут мнения могут быть?
+2
-1
+1
Да никого из наших особо и звать не будут. Нужны еврокубки
Миранчука, Головина и Кузяева взяли, потому что они в еврокубках неплохо себя проявили. У Захаряна были мощные агенты, которые пихали его во все клубы и пиар, где его включали во многие топы лучших молодых игроков
такой пиар был и у Пиняева, но он при Галактионове деградирует
Поэтому теперь из нашего чемпионата в серьезные лиги будут уезжать в виде исключения, скорее. Ни в сборной, ни в клубе себя особо не покажешь
+2
-1
+1
Ответ ЭмильК
Я согласен, этот тезис " нада уезжать в европы" странный, из тех, кто уехал кто-то хоть спрогрессировал? Головин так и остался уровнем Монако, Миранчук еле-еле по-прежнему вытягивает уровень Аталанты. Это из тех, что уходили уже звездами РПЛ, а все прочие молодые, что уходили, так и канули в безызвестность (Панюков, Швец, Базелюк, Макаров был такой уезжал в Италию, Корян, Ходжаниязов, Митрюшкин, Гасилин, Сулейманов, Натхо, Лысцов). Кто из молодых, уехавших в Европу спрогрессировал вдруг? На память приходит лишь Караваев и Комличенко, которые все равно нужны оказались только в России.
Ну, не у всех из них одинаковые истории. Митрюшкин то хорошо стартовал, уже и о переезде в Германию речь пошла, но травмы выбили из колеи.
+1
0
+1
Ответ Pelerin
От винтика вертикали другого мнения и не ждëшь)
Как и от либерастов со спортса у которых Россия всегда плохая, а Европа это что то великое и надо говорить только с предыханием и кланяться
+3
-2
+1
Ответ Андрей Валерьевич
Насчёт здесь развиваться,очень сомнительно.Пример Головина в помощь.
как раз Головин и пример саморазвития, из Сибири - где футбол есть только на бумаге чиновников РФС, человек сам себя сделал тренировками, самосовершенствованием
+1
0
+1
Ответ SMART789
это не вопрос мнения 2+2=4 Головин стал лучшим игроком РПЛ и затем поехал в более сильный клуб Вода мокрая Какие тут мнения могут быть?
Хочешь сказать здесь он вырос бы в такого игрока как сейчас?Ещё раз,очень сомнительно.
+1
0
+1
Ответ gregorysim@mail.ru
Нельзя, это как? Хочешь, чтобы игроков верёвками привязывали?
https://www.anekdot.ru/id/252363/
+1
0
+1
Ответ VladimirMezin1
Только вот миранчук состоявшимся игроком с титулами в момент перехода был
Согласен с вами. Да и кто захочет подписывать человека, который нигде ничего не показал? Сначала нужно состояться как футболист, потом уже о чём - то думать. Иначе будешь "русским Месси"
+2
-1
+1
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