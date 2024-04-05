Семак о российских игроках: «Крики «Уезжайте!» не совсем понимаю. Если ничего не выиграл и говоришь, что хочешь уехать... Здесь достаточно стимулов, чтобы развиваться»

Сергей Семак рассказал, когда россиянам следует переходить в зарубежные клубы.

— Что вы думаете о россиянах, которые играют за рубежом — Миранчуке, Захаряне, Головине, Кузяеве? Это полезный опыт для игроков? Нужно ли уезжать в заграничный клуб или лучше здесь оставаться, играть, поднимать российский футбол?

— Интересный вопрос. Нужно, во-первых, чтобы тебя приглашали куда-то — это раз. Во-вторых, чтобы уезжать куда-то за рубеж, нужно постараться что-то выиграть здесь. Любой игрок и профессионал ставит перед собой определенные задачи и вызовы. Для кого-то это место в стартовом составе, для кого-то — выиграть чемпионат России или стать лучшим игроком.

То есть нужно сделать определенные шаги вперед. Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, не попадаешь в стартовый состав и говоришь, что хочешь уехать... Думаю, для спортсмена здесь достаточно стимулов, чтобы двигаться и развиваться.

Далер, Саша Головин, Леша Миранчук, тот же Захарян действительно решили попробовать получить опыт. Безусловно, я только за, это хороший опыт для игрока. Но криков «Уезжайте!» я точно не совсем понимаю. Во всем нужна какая-то логика, мысль и последовательность — причина, зачем ты это делаешь, – сказал главный тренер « » .

Карпин о совете уезжать из РПЛ и том, почему его высказывания подгоняют под политику: «Веяние такое. Я говорю то, что думаю»