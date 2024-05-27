Капитан «Рубина» Мартынович об обращении депутата в прокуратуру из-за шутки Безрукова про «денежки»: «Кому-то нечем заняться. Молодой парень пошутил, пора бы успокоиться»

Александр Мартынович надеется на скорый финал ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Кому-то там нечем заняться. Молодой парень пошутил, пора бы успокоиться.

Никто не имел серьезных намерений, просто раздули какую-то непонятную историю. Сезон закончился, я надеюсь, закончится и эта история», – сказал капитан « ».