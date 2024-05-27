Капитан «Рубина» Мартынович об обращении депутата в прокуратуру из-за шутки Безрукова про «денежки»: «Кому-то нечем заняться. Молодой парень пошутил, пора бы успокоиться»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Государственная дума Александр Мартынович Комитет по этике Р-Спорт Руслан Безруков Футбол

Александр Мартынович надеется на скорый финал ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Кому-то там нечем заняться. Молодой парень пошутил, пора бы успокоиться.

Никто не имел серьезных намерений, просто раздули какую-то непонятную историю. Сезон закончился, я надеюсь, закончится и эта история», – сказал капитан «Рубина».

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13 комментариев
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А чем ещё заниматься Новичкову? С Митрофановым на пару. Слова Безрукова - важнейшая проблема
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Николай Новичков дурачков
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Кто такой этот новичков? Чем ему ещё заниматься?
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Прав капитан Рубина. Как будто в стране проблем других не осталось, кроме шуток спортсменов!
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когда футболист умнее депутата
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Мартынович что просто не знает наших реалий - депутатам действительно нечем заняться !
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Как бы Безрукову лагерей лет пять не дали.
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Они уже сидят и ищут в этих словах намеки на конкретные группы лиц, что бы обвинить в возбуждении ненависти и уничижении человеческого достоинства. Такие дела.
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Самизнаетекому нечем заняться
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