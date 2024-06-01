Миятович советует Родриго не покидать «Реал»: «Я пожалел об уходе через две недели. Игроки не понимают, что имеют»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Предраг Миятович Родриго Футбол

Предраг Миятович посоветовал Родриго не уходить из «Реала».

«Я совершил ошибку, когда покинул «Реал». Я уехал из Мадрида во Флоренцию, прекрасный город, но через две недели уже пожалел о том, что уехал из Мадрида. Из-за всего: из-за раздевалки, из-за клубной инфраструктуры, из-за стадиона...

Игроки не знают, что имеют в «Реале», и начинают понимать это только после ухода. Когда меня спрашивают, я отвечаю, что стать игроком «Реала» очень сложно, но уйти очень легко.

Игроки покидают Мадрид, недовольные клубом, желая получить больше денег, но через две недели говорят: «Там было не так уж и плохо», – сказал бывший игрок «Реала» в интервью Cadena SER. 

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