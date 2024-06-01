Миятович советует Родриго не покидать «Реал»: «Я пожалел об уходе через две недели. Игроки не понимают, что имеют»
Предраг Миятович посоветовал Родриго не уходить из «Реала».
«Я совершил ошибку, когда покинул «Реал». Я уехал из Мадрида во Флоренцию, прекрасный город, но через две недели уже пожалел о том, что уехал из Мадрида. Из-за всего: из-за раздевалки, из-за клубной инфраструктуры, из-за стадиона...
Игроки не знают, что имеют в «Реале», и начинают понимать это только после ухода. Когда меня спрашивают, я отвечаю, что стать игроком «Реала» очень сложно, но уйти очень легко.
Игроки покидают Мадрид, недовольные клубом, желая получить больше денег, но через две недели говорят: «Там было не так уж и плохо», – сказал бывший игрок «Реала» в интервью Cadena SER.
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