Миятович советует Родриго не покидать «Реал»: «Я пожалел об уходе через две недели. Игроки не понимают, что имеют»

Предраг Миятович посоветовал Родриго не уходить из «Реала».

«Я совершил ошибку, когда покинул «Реал». Я уехал из во Флоренцию, прекрасный город, но через две недели уже пожалел о том, что уехал из Мадрида. Из-за всего: из-за раздевалки, из-за клубной инфраструктуры, из-за стадиона...

Игроки не знают, что имеют в «Реале», и начинают понимать это только после ухода. Когда меня спрашивают, я отвечаю, что стать игроком «Реала» очень сложно, но уйти очень легко.

Игроки покидают Мадрид, недовольные клубом, желая получить больше денег, но через две недели говорят: «Там было не так уж и плохо», – сказал бывший игрок «Реала» в интервью Cadena SER.

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