Куртуа, Винисиус, Начо, Кроос, Камавинга и Родриго – в старте «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией»

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«Реал» представил состав на финал Лиги чемпионов.

С первой минуты в матче против «Боруссии» Дортмунд сыграют:

вратарь: Тибо Куртуа;

защита: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

полузащита: Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;

нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.

Лига чемпионов. Финал. «Реал» против дортмундской «Боруссии». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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64 комментария
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Пару часов назад, родилась дочка 🎉
Теперь жду подарок от Реала.
Hala Madrid!
+54
-2
+52
Все логично. Удачи Реалу
+28
-4
+24
Ответ anpilov35@yandex.ru
Пару часов назад, родилась дочка 🎉 Теперь жду подарок от Реала. Hala Madrid!
Дочка - это прекрасно!
+16
0
+16
Ответ Футбольные Хроники
Это и ожидалось. Хотя можно было бы поменять Родриго на Браима
тогда возможно дублирование функций с Джудом. а нужно, очевидно,другое. Врывание на скорости и обыгрыш один в один. плюс взаимодействие с Вини
+11
-3
+8
Ожидаемо запасаемся валидолом. Сочетание Начо и Рюдигера в защите это почти всегда весело.
+11
-4
+7
Ответ Ophiomorph
Ожидаемо запасаемся валидолом. Сочетание Начо и Рюдигера в защите это почти всегда весело.
Пока что Милитао допускает много ошибок. Не готов после травмы
+6
0
+6
Ответ anpilov35@yandex.ru
Пару часов назад, родилась дочка 🎉 Теперь жду подарок от Реала. Hala Madrid!
Поздравляю с рождением дочери.
Но тебе сегодня и одного подарка хватит.
Ройс тоже должен подарок получить в виде Ушастого.
+5
-1
+4
Я сегодня буду одновременно радоваться и грустить, а также грустить и радоваться
+5
-1
+4
Ответ Ophiomorph
Ожидаемо запасаемся валидолом. Сочетание Начо и Рюдигера в защите это почти всегда весело.
Ты наверное хотел увидеть Милитао?
+4
0
+4
Ответ anpilov35@yandex.ru
Пару часов назад, родилась дочка 🎉 Теперь жду подарок от Реала. Hala Madrid!
Поздравляю, верю в подарок от Реала!
+3
0
+3
Это и ожидалось. Хотя можно было бы поменять Родриго на Браима
+5
-3
+2
Ответ anpilov35@yandex.ru
Пару часов назад, родилась дочка 🎉 Теперь жду подарок от Реала. Hala Madrid!
Здоровье дочке, родилась под детский праздник
+2
0
+2
Ответ КАБАН1997
Я сегодня буду одновременно радоваться и грустить, а также грустить и радоваться
Если я не радуюсь, то приходится грустить, если ты грустишь, то сложно радоваться. (с) Джейсон Стэтхэм.
+2
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Ответ Футбольные Хроники
Возможно, но Родриго не в форме. Браим в последних матчах куда полезнее
согласен. Но Дон Карло часто консервативен.
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Жаль Лунина нет(((
+4
-2
+2
Ответ anpilov35@yandex.ru
Пару часов назад, родилась дочка 🎉 Теперь жду подарок от Реала. Hala Madrid!
Поздравляю!
Назови в честь того, кто забьёт победный гол.
+1
0
+1
Ответ anpilov35@yandex.ru
Пару часов назад, родилась дочка 🎉 Теперь жду подарок от Реала. Hala Madrid!
Поздравляю от души
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0
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Ответ pit4er
Только один без опыта побед в ЛЧ – Джуд, пришедший из Боруссии. Если поставить кубки остальных в ряд, то их будет 22. Тяжело придётся дортмундцам
Рюдигер с Челси брал в 21
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За немцев. Баруссия.
+3
-2
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Состав боевой удачи мадриду
+2
-1
+1
Ошибка ли выпустить Куртуа?🤔
+2
-1
+1
Ответ anpilov35@yandex.ru
Пару часов назад, родилась дочка 🎉 Теперь жду подарок от Реала. Hala Madrid!
Поздравляю, братишка! У меня у самого сын и дочка! Дети это прекрасно! Реалу победы! Hala Madrid! Vamos Real!
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Надеюсь, при удачном счёте, хотя бы мин на 10 выпустит и Гюлера. Это будет безумной мотивацией для талантливейшего парнишки.
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Ответ Денис
Поздравляю, братишка! У меня у самого сын и дочка! Дети это прекрасно! Реалу победы! Hala Madrid! Vamos Real!
Спасибо большое, у меня третья дочка родилась, пока за сыном не пойду наверно 🤣🔥
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Реал затащит. В этом нет сомнений.
Во истину божественный состав.
В кого ни ткни: звезда, волшебник, гений,
Умелости и опытности сплав.
Джуд Беллингем, Винисиус, Родриго,
Вальверде, Камавинга, Тони Кроос.
Мертва до матча всякая интрига
И снят о победителе вопрос.
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Состав опубликовали за 3 часа до старта?
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Ответ Чёрная Мамбо
Реал затащит. В этом нет сомнений. Во истину божественный состав. В кого ни ткни: звезда, волшебник, гений, Умелости и опытности сплав. Джуд Беллингем, Винисиус, Родриго, Вальверде, Камавинга, Тони Кроос. Мертва до матча всякая интрига И снят о победителе вопрос.
Шикарно! Браво! Сохранил
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Ответ anpilov35@yandex.ru
Пару часов назад, родилась дочка 🎉 Теперь жду подарок от Реала. Hala Madrid!
Всем спасибо 🤝 Остальным - приятных эмоций от финала 🔥
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Ответ Мирворис Мирмахмудов
Дочка - это прекрасно!
Сердечно благодарю 🎉🤝
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Ответ anpilov35@yandex.ru
Спасибо большое, у меня третья дочка родилась, пока за сыном не пойду наверно 🤣🔥
У меня у тестя 3 дочери, тоже сына очень хотел. В четвёртый раз он так и не пошел)
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