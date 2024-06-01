Куртуа, Винисиус, Начо, Кроос, Камавинга и Родриго – в старте «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией»
«Реал» представил состав на финал Лиги чемпионов.
С первой минуты в матче против «Боруссии» Дортмунд сыграют:
– вратарь: Тибо Куртуа;
– защита: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
– полузащита: Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;
– нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.
Лига чемпионов. Финал. «Реал» против дортмундской «Боруссии». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Теперь жду подарок от Реала.
Hala Madrid!
Но тебе сегодня и одного подарка хватит.
Ройс тоже должен подарок получить в виде Ушастого.
Назови в честь того, кто забьёт победный гол.
Во истину божественный состав.
В кого ни ткни: звезда, волшебник, гений,
Умелости и опытности сплав.
Джуд Беллингем, Винисиус, Родриго,
Вальверде, Камавинга, Тони Кроос.
Мертва до матча всякая интрига
И снят о победителе вопрос.