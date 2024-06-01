Куртуа, Винисиус, Начо, Кроос, Камавинга и Родриго – в старте «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией»

«Реал» представил состав на финал Лиги чемпионов.

С первой минуты в матче против «Боруссии» сыграют:

– вратарь: ;

– защита: , , , Ферлан Менди;

– полузащита: Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;

– нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.

Лига чемпионов. Финал. «Реал» против дортмундской «Боруссии». Онлайн-трансляция начнется в 22:00