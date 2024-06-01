Роберто Карлос об ЛЧ: «Будет великий финал. У «Реала» сильная команда с лучшими игроками мира»
Роберто Карлос поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.
Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
«Это будет великий финал. Там будут Винисиус, Родриго, а также Кроос и Вальверде.
У «Реала» очень сильная команда с лучшими игроками мира», – сказал бывший игрок «Реала» Роберто Карлос.
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