Роберто Карлос об ЛЧ: «Будет великий финал. У «Реала» сильная команда с лучшими игроками мира»

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Роберто Карлос поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Это будет великий финал. Там будут Винисиус, Родриго, а также Кроос и Вальверде.

У «Реала» очень сильная команда с лучшими игроками мира», – сказал бывший игрок «Реала» Роберто Карлос.

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