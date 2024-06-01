Ривалдо о «Золотом мяче»: «У Винисиуса отличный шанс, Беллингем – явный кандидат. Все зависит от того, как звезды проявят себя в финале ЛЧ»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ривалдо Золотой мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Ривалдо назвал Винисиуса и Джуда Беллингема фаворитами «Золотого мяча».

«Сейчас, учитывая все, что он делает в «Реале», Винисиус – однозначно один из самых значимых футболистов мира. У него отличный шанс стать лучшим игроком мира и получить «Золотой мяч». Я бы сказал, что он уже входит в тройку лучших.

В этом году у него точно большой шанс стать лучшим в мире и обойти Килиана Мбаппе.

Джуд Беллингем – еще один явный кандидат на «Золотой мяч» в этом году. Это топ-игрок, который сыграет в финале против своего бывшего клуба.

Все зависит от того, как звезды проявят себя в финале Лиги чемпионов. Возможно, так и решится, кто получит «Золотой мяч». Если «Реал» победит, то оттуда в числе лучших игроков могут быть двое или трое из этой команды», – сказал Ривалдо для Betfair.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже.

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6 комментариев
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Все зависит от того возьмет ли копу Аргентина
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Если Германия выиграет евро, То Кроос обязан получить золотой мяч
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Есть еще и Евро-24, где многое прояснится
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Ответ madaev
Все зависит от того возьмет ли копу Аргентина
Месси МЛС разыввет. Разве этого не достаточно?
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Ответ fussballer
Месси МЛС разыввет. Разве этого не достаточно?
Факт
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