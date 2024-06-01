Бэйл о лучшем игроке в истории ЛЧ: «Останусь лояльным: Роналду»

Теги Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гарет Бэйл Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Гарет Бэйл назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории Лиги чемпионов.

Экс-футболист «Реала» приглашен на сегодняшний финал Лиги чемпионов в качестве почетного гостя. В связи с этим он ответил на несколько вопросов перед матчем.

– Лучший игрок в истории Лиги чемпионов?

– Я останусь лояльным: Роналду.

– Есть ли игрок, с которым вы бы хотели сыграть в Лиге чемпионов?

– Если честно, нет. Думаю, в нашей команде было много отличных игроков.

– Кто быстрее: Мбаппе, вы или Винисиус?

– Сейчас? Или на моем пике? Я просто сказал бы, что сейчас даже мой сын быстрее меня, а ему шесть лет. Думаю, Мбаппе немного быстрее, – сказал Бэйл.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Боруссия», состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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15 комментариев
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Это очевидно. Тут и лояльным быть не нужно.
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И это при том, что у них были некоторые разногласия, насколько я помню
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Ну это очевидно
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Роналду безусловно лучший уверен что лет 50 понадобится что бы хоть кто то смог его превзойти .
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Ответ Доктор Щульц
Роналду безусловно лучший уверен что лет 50 понадобится что бы хоть кто то смог его превзойти .
Сегодня это сделают Модрич и Кросс..
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Интересно, а если быть нелояльным, то кто?
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А я думал брата по халяве Азара назовет :))
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