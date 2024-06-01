Бэйл о лучшем игроке в истории ЛЧ: «Останусь лояльным: Роналду»

Гарет Бэйл назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории Лиги чемпионов.

Экс-футболист « » приглашен на сегодняшний финал Лиги чемпионов в качестве почетного гостя. В связи с этим он ответил на несколько вопросов перед матчем.

– Лучший игрок в истории Лиги чемпионов?

– Я останусь лояльным: .

– Есть ли игрок, с которым вы бы хотели сыграть в Лиге чемпионов?

– Если честно, нет. Думаю, в нашей команде было много отличных игроков.

– Кто быстрее: Мбаппе, вы или ?

– Сейчас? Или на моем пике? Я просто сказал бы, что сейчас даже мой сын быстрее меня, а ему шесть лет. Думаю, немного быстрее, – сказал .

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Боруссия», состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.