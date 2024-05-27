Беллингем о Винисиусе: «Против него невозможно защищаться, когда он в своей лучшей форме. Всегда говорю, что он лучший»

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Джуд Беллингем высказался о Винисиусе и бывших партнерах по «Боруссии» перед финалом ЛЧ.

1 июня «Реал» сыграет против «Боруссии», за которую полузащитник выступал на протяжении трех сезонов.

«На этой неделе я не разговаривал ни с одним бывшим товарищем по команде. Я поговорил с Санчо, и мы договорились, что встретимся там.

Эти люди взяли меня под свое крыло, когда я приехал, и это очень много значит для меня», – отметил английский полузащитник «Реала».

Также он высказался о своем нынешнем одноклубнике Винисиусе Жуниоре: «Когда Вини в своей лучшей форме, против него невозможно защищаться. Я всегда говорю, что он лучший».

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3 комментария
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Ответ Саша Вжухов
Это взаимное посасывание долго будет продолжаться? Мерзко 🤮🤮
Ты про свою жизнь?
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