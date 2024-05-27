Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Кроос – 6-й, Холанд – 11-й, Месси – 16-й
Винисиус Жуниор остается фаворитом на «Золотой мяч» по версии Goal.
Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» сохраняет первую строчку.
Топ-20 выглядит так:
1. Винисиус Жуниор («Реал»);
2. Джуд Беллингем («Реал»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
5. Харри Кейн («Бавария»);
6. Тони Кроос («Реал»);
7. Флориан Виртц («Байер»);
8. Родри («Манчестер Сити»);
9. Родриго («Реал»);
10. Антонио Рюдигер («Реал»);
11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
12. Букайо Сака («Арсенал»);
13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);
14. Деклан Райс («Арсенал»);
15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
16. Лионель Месси («Интер Майами»);
17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
18. Антуан Гризманн («Атлетико»);
19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
20. Лаутаро Мартинес («Интер»).
И это ещё копы не было, просто за пропущенные матчи в МЛС и пару голов
Сейчас его фанатье среди журналюг и игроков/тренеров все ещё за ЧМ22 за него проголосует и попадёт в тройку, ахах
Обладатель ЗМ должен зарабатывать не меньше Мбаппе, обладатель ЗМ не должен подстраиваться под Мбаппе.
Вини-Джуд-Тони
И стата лучше, чем у распиаренного бегунка