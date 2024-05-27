Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Кроос – 6-й, Холанд – 11-й, Месси – 16-й

Винисиус Жуниор остается фаворитом на «Золотой мяч» по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер « » сохраняет первую строчку.

Топ-20 выглядит так:

1. («Реал»);

2. («Реал»);

3. («ПСЖ»);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Харри Кейн (« »);

6. Тони Кроос («Реал»);

7. Флориан Виртц («Байер»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Родриго («Реал»);

10. Антонио Рюдигер («Реал»);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

12. Букайо Сака («Арсенал»);

13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);

14. Деклан Райс («Арсенал»);

15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

18. Антуан Гризманн («Атлетико»);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).