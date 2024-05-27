Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Кроос – 6-й, Холанд – 11-й, Месси – 16-й

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Винисиус Жуниор остается фаворитом на «Золотой мяч» по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» сохраняет первую строчку. 

Топ-20 выглядит так:

1. Винисиус Жуниор («Реал»);

2. Джуд Беллингем («Реал»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Харри Кейн («Бавария»);

6. Тони Кроос («Реал»);

7. Флориан Виртц («Байер»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Родриго («Реал»);

10. Антонио Рюдигер («Реал»);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

12. Букайо Сака («Арсенал»);

13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);

14. Деклан Райс («Арсенал»);

15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

18. Антуан Гризманн («Атлетико»);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).

115 комментариев
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Что тут забыл Месси?
+114
-15
+99
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Что тут забыл Месси?
Ему держат место на перспективу, если выигрывает Копу сразу попадает в топ-3 и становится главным конкурентом Винисиуса😁
+68
-7
+61
Наличие Месси в рейтинге при том что в этом году он больше отдыхает, чем играет - означает что весь рейтинг по сути фейковый.
+55
-7
+48
Хочу чтобы победил Кроос. У всех молодых еще есть шансы, а Тони бы очень красиво и эффектно завершил свою карьеру. Так красиво, как никто другой. Но конечно это только мечты, но все же шанс небольшой, да есть.
+38
-9
+29
Наконец-то вернулись времена, когда куча реальных претендентов, каждый из которых по-своему достоин.
+19
-3
+16
Ответ Иван Чеховъ
Комментарий скрыт
Если Месси на Копе обует Винисиуса, то он должен будет получить заслуженный приз - лучшему игроку Копы. Не больше и не меньше. Если фанаты Месси хотят ещё один ЗМ для Месси за турнир, где играет ровно полторы нормальные сборные, то ок)
+20
-6
+14
Месси выше Лаутаро, Бернарду и Гризманна🤣🤣
И это ещё копы не было, просто за пропущенные матчи в МЛС и пару голов
Сейчас его фанатье среди журналюг и игроков/тренеров все ещё за ЧМ22 за него проголосует и попадёт в тройку, ахах
+18
-5
+13
Ответ corazon blanco
Хочу чтобы победил Кроос. У всех молодых еще есть шансы, а Тони бы очень красиво и эффектно завершил свою карьеру. Так красиво, как никто другой. Но конечно это только мечты, но все же шанс небольшой, да есть.
Почему это шанс небольшой? Если Реал выиграет ЛЧ (что скорее всего), а Германия Евро с Тони в основе (тоже вполне реально), то Кроос будет главным фаворитом на ЗМ
+12
0
+12
Месси 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
+12
-4
+8
Эта награда уже давно превратилась в посмешище. Никто эту награду кроме месифилов сейчас не воспринимает в серьез
+18
-10
+8
Ответ gerudes
Наконец-то вернулись времена, когда куча реальных претендентов, каждый из которых по-своему достоин.
Особенно Месси
+9
-2
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Наличие Месси в рейтинге при том что в этом году он больше отдыхает, чем играет - означает что весь рейтинг по сути фейковый.
И поэтому ещё больше вопросов по его предыдущим наградам
+10
-5
+5
Ответ corazon blanco
Хочу чтобы победил Кроос. У всех молодых еще есть шансы, а Тони бы очень красиво и эффектно завершил свою карьеру. Так красиво, как никто другой. Но конечно это только мечты, но все же шанс небольшой, да есть.
Шансы есть вполне, надо лишь взять лч с Реалом и с сборной пройти как можно дальше на ЧЕ.
+8
-3
+5
Мбаппе в тройке лишний.
+7
-3
+4
Кто угодно только не этот примат
+3
0
+3
гормонально неустойчивый бразил, который даже не лучший в Ла Лиге - смешно, чо
+5
-2
+3
Уверен Евро многое изменит.
+3
0
+3
Что такого Винисиус сделал в этом сезоне?
+3
0
+3
🐒🐒🐒
+3
-1
+2
Ответ tolgol1974
Где Довбик?
в Жироне?
+2
0
+2
Решили примата конфеткой успокоить
+2
0
+2
Ответ Евгений Головин
Комментарий скрыт
Рейтинг сборных ФИФА вообще видел?
+3
-1
+2
Интересно, если Винисиус по итогу возьмёт ЗМ, как он со своим самомнением будет уживаться с Мбаппе?
Обладатель ЗМ должен зарабатывать не меньше Мбаппе, обладатель ЗМ не должен подстраиваться под Мбаппе.
+7
-5
+2
Все три места будут за игроками Реала.
Вини-Джуд-Тони
+12
-10
+2
Человек даже в Реале не лучший, а тут фаворит)
+3
-2
+1
Родри>>>Кроос
+3
-2
+1
Поздравляем Лео с 9-м ЗМ.
+2
-1
+1
Ответ Dexter Morgan
И что они выиграли?
АПЛ!
И стата лучше, чем у распиаренного бегунка
+2
-1
+1
Ответ Ya Tolik
Интересно, если Винисиус по итогу возьмёт ЗМ, как он со своим самомнением будет уживаться с Мбаппе? Обладатель ЗМ должен зарабатывать не меньше Мбаппе, обладатель ЗМ не должен подстраиваться под Мбаппе.
Есть ощущение, что Вини не такой как Роналду и Мбаппе. Его в первую очередь интересует команда и командные успехи
+3
-2
+1
Ответ Кефтеме
Я про тех которые постоянно ноют , как будто что-то изменится. Вот такие вот глупые людишки
А кто ноет? Люди свою позицию высказывают. Это не только спорта касается. Я и про кино, и про музыку могу так же сказать. Любой увлекающийся человек имеет своё мнение.
+1
0
+1
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