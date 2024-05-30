Хуммельс – лучший игрок сезона в ЛЧ по версии Goal. Винисиус, Кроос, Кейн и Мбаппе – в топ-5, Хакими – 9-й, Гризманн – 13-й, Гюндоган – 19-й

Матс Хуммельс признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов по версии Goal.

Портал составил рейтинг лучших игроков сезона-2023/24 в чемпионов. Защитник дортмундской « » возглавил список – в составе команды Хуммельс дошел до финала Лиги чемпионов, где «Боруссия» сыграет с « ».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);

2. («Реал»);

3. («Реал»);

4. Харри Кейн («Бавария»);

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

6. Джуд Беллингем («Реал»);

7. Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);

8. Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд);

9. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

10. Йозуа Киммих («Бавария»);

11. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);

12. Родриго («Реал»);

13. Антуан Гризманн («Атлетико»);

14. Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд);

15. Витинья («ПСЖ»);

16. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);

17. Уоррен Заир-Эмери («Боруссия» Дортмунд);

18. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

19. Илкай Гюндоган («Барселона»);

20. Давид Раум («РБ Лейпциг»);

21. Родри («Манчестер Сити»).