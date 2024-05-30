Хуммельс – лучший игрок сезона в ЛЧ по версии Goal. Винисиус, Кроос, Кейн и Мбаппе – в топ-5, Хакими – 9-й, Гризманн – 13-й, Гюндоган – 19-й
Матс Хуммельс признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов по версии Goal.
Портал составил рейтинг лучших игроков сезона-2023/24 в Лиге чемпионов. Защитник дортмундской «Боруссии» возглавил список – в составе команды Хуммельс дошел до финала Лиги чемпионов, где «Боруссия» сыграет с «Реалом».
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);
2. Винисиус Жуниор («Реал»);
3. Тони Кроос («Реал»);
4. Харри Кейн («Бавария»);
5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
6. Джуд Беллингем («Реал»);
7. Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);
8. Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд);
9. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
10. Йозуа Киммих («Бавария»);
11. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
12. Родриго («Реал»);
13. Антуан Гризманн («Атлетико»);
14. Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд);
15. Витинья («ПСЖ»);
16. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);
17. Уоррен Заир-Эмери («Боруссия» Дортмунд);
18. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
19. Илкай Гюндоган («Барселона»);
20. Давид Раум («РБ Лейпциг»);
21. Родри («Манчестер Сити»).
Это нечастое явление ))
Понимаю, могут заминусить за такое, но Лунин объективно заслужил быть в топе.