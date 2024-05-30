Хуммельс – лучший игрок сезона в ЛЧ по версии Goal. Винисиус, Кроос, Кейн и Мбаппе – в топ-5, Хакими – 9-й, Гризманн – 13-й, Гюндоган – 19-й

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Матс Хуммельс признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов по версии Goal.

Портал составил рейтинг лучших игроков сезона-2023/24 в Лиге чемпионов. Защитник дортмундской «Боруссии» возглавил список – в составе команды Хуммельс дошел до финала Лиги чемпионов, где «Боруссия» сыграет с «Реалом».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);

2. Винисиус Жуниор («Реал»);

3. Тони Кроос («Реал»);

4. Харри Кейн («Бавария»);

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

6. Джуд Беллингем («Реал»);

7. Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);

8. Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд);

9. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

10. Йозуа Киммих («Бавария»);

11. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);

12. Родриго («Реал»);

13. Антуан Гризманн («Атлетико»);

14. Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд);

15. Витинья («ПСЖ»);

16. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);

17. Уоррен Заир-Эмери («Боруссия» Дортмунд);

18. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

19. Илкай Гюндоган («Барселона»);

20. Давид Раум («РБ Лейпциг»);

21. Родри («Манчестер Сити»).

21 комментарий
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Хуммельса надо было брать на Евро, он набрал такую форму что реально мог бы выдать турнир жизни как Кьеллини/Бонуччи на последнем Евро.
+19
-2
+17
Мбаппе?
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Ответ ман сити фейк
Норм мужика выбрали а не детей из фавел
Бразилы исключая Кака,все с фавэл и пляжей.)
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Ответ Мирзоанис Якубов
И ни одного вратаря? Понимаю, могут заминусить за такое, но Лунин объективно заслужил быть в топе.
11. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
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Ответ yellow boy
Ты настолько торопишься оставить негативный выssер, что допускаешь элементарные ошибки. Садись, дуойка
Что с лицом?:)
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Ответ rigobersong
Заслуженно!:) Попустил мадридских африканцев:))
Ты настолько торопишься оставить негативный выssер, что допускаешь элементарные ошибки. Садись, дуойка
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Ответ Real_v_dushe
На таких псевдотурнирчиках влияет не какой-то опыт, а конкретная физическая, универсальность и тактическая готовность футболиста. У Германии нет проблем с ЦЗ. Кого там надо убирать? Вальдемара Антона, который лучший сезон в карьере провёл в Штутгарте и который на 3 позициях сыграть может? Или его партнёра по Дортмунду и одного из самых дорогих немецких защитников Шлоттеберга не брать? Шлоттеберг может в ЛЧ и не забил голов, но в защите получше Хуммельса играет. Джонатан Та из Байера был хужже Хуммельса или нашего Рюдигера? Когда вот Вы такое пишите, то пишите и того, кого надо было без этого домашнего турнира оставить.
Мне тоже непонятна всеобщая ,, позитивная истерика ‘’ , хотя и приятно , что речь идёт о защитнике !
Это нечастое явление ))
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Ответ Папа Футбола
Хуммельса надо было брать на Евро, он реально мог бы выдать турнир жизни как Кьеллини/Бонуччи на последнем Евро.
На таких псевдотурнирчиках влияет не какой-то опыт, а конкретная физическая, универсальность и тактическая готовность футболиста. У Германии нет проблем с ЦЗ. Кого там надо убирать? Вальдемара Антона, который лучший сезон в карьере провёл в Штутгарте и который на 3 позициях сыграть может? Или его партнёра по Дортмунду и одного из самых дорогих немецких защитников Шлоттеберга не брать? Шлоттеберг может в ЛЧ и не забил голов, но в защите получше Хуммельса играет. Джонатан Та из Байера был хужже Хуммельса или нашего Рюдигера? Когда вот Вы такое пишите, то пишите и того, кого надо было без этого домашнего турнира оставить.
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Ответ Папа Футбола
Хуммельса надо было брать на Евро, он реально мог бы выдать турнир жизни как Кьеллини/Бонуччи на последнем Евро.
а его диагонали неповторимые можно было использовать как отдельное оружие, но у нагеля другие планы
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17.Уоррен Заир Эмери ("Боруссия" Дортмунд). Понятнл
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Хуммельс был хорош. Во многом благодаря ему Дортмунд в финале.
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Мне кажется, нужно было дождаться финала ЛЧ, и потом уже такой рейтинг делать
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Почему Юлиан Брандт так низко, останется догадываться. Игра Хуммельса достойна первого места, почему защитник оба не поедут на Евро, вызывает большие вопросы. Где Лунин?
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Норм мужика выбрали а не детей из фавел
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Внезапно
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Андрей Лунин разве ничего хорошего не сделал в этой Лиге Чемпионов? (9 сейвов от Лейпцига, пару пенальти от МанСити)
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Один из лучших сезонов в карьере, почему его не взяли на ЕВРО?
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Молодец Хуммельс. В финале у него будет много работы, но должен справиться!
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И ни одного вратаря?

Понимаю, могут заминусить за такое, но Лунин объективно заслужил быть в топе.
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Заслуженно!:) Попустил мадридских африканцев:))
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Мне больше нравится Вини, недооценный игрок
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