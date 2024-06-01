Алькарас о финале ЛЧ: «Реал» победит 2:1. Винисиус сыграет ключевую роль»

Теннисист Карлос Алькарас считает, что «Реал» выиграет в финале Лиги чемпионов.

«Будем болеть за «Реал». Не помню, кто стал MVP в 2022 году, но гол забил . Думаю, он проведет отличную игру и станет ключевым футболистом.

Мой прогноз... Полагаю, что « » будет атаковать, они забьют, так что 2:1 в пользу «Реала», – сказал в интервью COPE.

Финал Лиги чемпионов между « » и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.