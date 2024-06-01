Алькарас о финале ЛЧ: «Реал» победит 2:1. Винисиус сыграет ключевую роль»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Карлос Алькарас Футбол

Теннисист Карлос Алькарас считает, что «Реал» выиграет в финале Лиги чемпионов.

«Будем болеть за «Реал». Не помню, кто стал MVP в 2022 году, но гол забил Винисиус. Думаю, он проведет отличную игру и станет ключевым футболистом.

Мой прогноз... Полагаю, что «Боруссия» будет атаковать, они забьют, так что 2:1 в пользу «Реала», – сказал Алькарас в интервью COPE.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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5 комментариев
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То же мне Ванга как можно что то предсказать в финале может случиться что угодно может даже девка голая выбежать
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гюлер зарешает)))мой прогноз))))
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Ответ Олег25
Неблагодарное дело, делать прогнозы.
Представляешь, есть недалёкие, которые платят за прогноз)
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