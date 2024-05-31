Ватцке о партнерстве «Боруссии» с оборонным концерном: «В Европе идет конфликт. Бундесвер модернизируется для защиты демократии»
Гендиректор «Боруссии» объяснил соглашение с оборонным концерном.
Ранее стало известно, что немецкий клуб договорился с Rheinmetall AG. Группа оборонных и технологических компаний станет партнером дортмундцев «в спортивной и социальной среде».
– «Боруссия» – первый клуб Бундеслиги, подписавший многомиллионное спонсорское соглашение с оборонным концерном Rheinmetall. Чего вы надеетесь достичь с помощью этого необычного партнерства, которое не очень хорошо воспринято болельщиками?
– В Европе впервые за многие десятилетия идет конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports). Большинство немцев приветствуют тот факт, что Бундесвер (армия Германии – Sports) модернизируется для защиты свободы и демократии.
Где была бы Украина сегодня без оружия из США и Европы?
Мы прекрасно знаем, что на эту тему существуют разные мнения. Особенно среди наших болельщиков. Мы уважаем это, конечно. Но по указанным выше причинам дискуссия очень важна, – высказался Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild.
была бы с подписанным мирным договором весной 2022, без еще больших потерь территорий и без жутких потерь человеческих.
https://www.sports.ru/football/1116107593-monako-ne-stanet-obzhalovat-diskvalifikacziyu-kamara-zakleivshego-logo.html
- Где я?
- В раю!
- А почему вокруг колючая проволока?
- Разговорчики в раю!"
https://www.sports.ru/football/1116107024-xavbek-monako-kamara-zakleivshij-logotip-v-podderzhku-borby-s-gomofobi.html
- все - здорово, защита демократии, да здравствует бундес машин;
- российский спортсмен фотается на 9 мая с георгиевской ленточкой и поздравляет с праздником,
- все - ф***ист, рашист, згинь, изыди, не пускать на Лимпияду и вообще никуда.
Сегодня жила бы мирно,без таких человеческих потерь
Не удивлюсь, если выяснится, что Рейнметалл еще и на благотворительность жертвует))