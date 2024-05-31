Гендиректор «Боруссии» объяснил соглашение с оборонным концерном.

Ранее стало известно, что немецкий клуб договорился с Rheinmetall AG. Группа оборонных и технологических компаний станет партнером дортмундцев «в спортивной и социальной среде».

– «Боруссия» – первый клуб Бундеслиги, подписавший многомиллионное спонсорское соглашение с оборонным концерном Rheinmetall. Чего вы надеетесь достичь с помощью этого необычного партнерства, которое не очень хорошо воспринято болельщиками?

– В Европе впервые за многие десятилетия идет конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports). Большинство немцев приветствуют тот факт, что Бундесвер (армия Германии – Sports) модернизируется для защиты свободы и демократии.

Где была бы Украина сегодня без оружия из США и Европы?

Мы прекрасно знаем, что на эту тему существуют разные мнения. Особенно среди наших болельщиков. Мы уважаем это, конечно. Но по указанным выше причинам дискуссия очень важна, – высказался Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild.