Ватцке о партнерстве «Боруссии» с оборонным концерном: «В Европе идет конфликт. Бундесвер модернизируется для защиты демократии»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия бизнес Ханс-Йоахим Ватцке Политика Футбол

Гендиректор «Боруссии» объяснил соглашение с оборонным концерном.

Ранее стало известно, что немецкий клуб договорился с Rheinmetall AG. Группа оборонных и технологических компаний станет партнером дортмундцев «в спортивной и социальной среде».

– «Боруссия» – первый клуб Бундеслиги, подписавший многомиллионное спонсорское соглашение с оборонным концерном Rheinmetall. Чего вы надеетесь достичь с помощью этого необычного партнерства, которое не очень хорошо воспринято болельщиками?

– В Европе впервые за многие десятилетия идет конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports). Большинство немцев приветствуют тот факт, что Бундесвер (армия Германии – Sports) модернизируется для защиты свободы и демократии.

Где была бы Украина сегодня без оружия из США и Европы?

Мы прекрасно знаем, что на эту тему существуют разные мнения. Особенно среди наших болельщиков. Мы уважаем это, конечно. Но по указанным выше причинам дискуссия очень важна, – высказался Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild.

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97 комментариев
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"Где была бы Украина сегодня без оружия из США и Европы?"
была бы с подписанным мирным договором весной 2022, без еще больших потерь территорий и без жутких потерь человеческих.
+177
-43
+134
Не забываем в цивилизованной европе футбол вне политики
+79
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+63
Ну это просто эталонное ЭТАДРУГОЕ. Такое ЭТАДРУГОЕ не стыдно в рамочку поставить
+45
-10
+35
Вот этой демократии?:))

https://www.sports.ru/football/1116107593-monako-ne-stanet-obzhalovat-diskvalifikacziyu-kamara-zakleivshego-logo.html
+47
-18
+29
"Умер человек. Душа очнулась: вокруг все в белом.
- Где я?
- В раю!
- А почему вокруг колючая проволока?
- Разговорчики в раю!"
+28
-5
+23
Про Югославию немец скромно умолчал.
+34
-13
+21
Тем временем демократия Европы:

https://www.sports.ru/football/1116107024-xavbek-monako-kamara-zakleivshij-logotip-v-podderzhku-borby-s-gomofobi.html
+21
-10
+11
- Боруссия подписывает многомиллионное спонсорское соглашение с оборонным концерном Rheinmetall,
- все - здорово, защита демократии, да здравствует бундес машин;
- российский спортсмен фотается на 9 мая с георгиевской ленточкой и поздравляет с праздником,
- все - ф***ист, рашист, згинь, изыди, не пускать на Лимпияду и вообще никуда.
+11
-3
+8
знали бы древние греки, как их изобретением под названием "демократия" будут крутить вертеть кто попало ..
+10
-2
+8
"Где была бы Украина сегодня без оружия из США и Европы?"
Сегодня жила бы мирно,без таких человеческих потерь
+16
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+7
Ответ Madcomposer
Очень сомнительно. Весной 2022 армия России была вполне успешно остановлена силами Украины без значительной помощи злогозапада, так как сам злойзапад не верил в возможность противостоять второйармиимира. Да и оружие из США и Европы сначала было практически исключительно советскими остатками восточного блока, только потом стали появляться серьёзные вещи типа хаймарсов, когда американцы увидели возможность реального сопротивления. Ну это исключая ваш империализм в виде "надо было лечь под сильного и не рыпаться", хотя в самой Украине большая часть людей была люто против любых уступок и народ валом валил в добровольцы и при любом соглашении на условиях России были бы кровавые бунты и сопротивление. ПС: Я если что из России, а то любят после такого набросить про "укронацистов"
Зарегался в феврале 22. Половина комментов о России, в которых сквозит обидками)) таким как всегда виднее что и как делать "любимой" издалека родине)
+9
-2
+7
всё таки Европа готовится к большой войне
+8
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+4
ну что, ждём бан от УЕФА для Боруссии за сотрудничество с военными?
+11
-7
+4
Это просто возмутительно! Ведь этот концерн производил танки, которые уничтожали советских людей в войне 1941 - 1945 гг., на этих танках ездили захватчики и оккупанты из Германии, разные там нацисты и фашисты, стреляли из пушек в мирных людей! Ужас какой-то. Фактически, прямым текстом говорится: "Можем повторить!".
+6
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+4
Для одних деньги, для других реклама, имидж, взаимовыгодное сотрудничество.
Не удивлюсь, если выяснится, что Рейнметалл еще и на благотворительность жертвует))
+4
-1
+3
Это другое.
+9
-6
+3
Модернизируйтесь-модернизируйтесь) Итог будет такой же, как и 80 лет назад)
+7
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+3
Ответ НеПотерплю!
Про Югославию немец скромно умолчал.
это другое, там демократично было.
+3
0
+3
Ответ БляхаджинсКарпина
"Где была бы Украина сегодня без оружия из США и Европы?" была бы с подписанным мирным договором весной 2022, без еще больших потерь территорий и без жутких потерь человеческих.
Вероятно, что так, хотя шаткость такого мира я бы оценил как весьма высокую. При этом, если невыгодность продолжения войны для Украины сейчас очевидна (хотя так было не на всем протяжении конфликта), то и для России сия авантюра обходится не бесплатно. Для Европы и НАТО все это очень выгодно: Россия и помышлять не станет о новой войне в Европе после таких проблем с одной лишь Украиной, отношения между Украиной и Россией испорчены донельзя и независимо от итогов войны, кажется, что Россия потеряла остатки своего влияния на Украину (с теми территориями, которые у нее останутся). То есть Россия получает только лишь территории, причем с населением лояльность которого довольно спорна, теряет имидж среди стран Восточной Европы, которые смотрят на судьбу Украины с ужасом и очень сильно рады, что они под колпаком НАТО. Милитаризация Украины продолжится при первой возможности, рост ультраправых настроений и реваншизма туда же.
+8
-5
+3
Ответ rigobersong
Вот этой демократии?:)) https://www.sports.ru/football/1116107593-monako-ne-stanet-obzhalovat-diskvalifikacziyu-kamara-zakleivshego-logo.html
Ну так демократия это большинства, он же один отказался
+4
-2
+2
Почему демократию надо защищать не в самой Европе, а в Африке, странах Ближнего востока, латинской Америке и в куче других горячих регионов, где используют продукцию Ринметал?
+2
0
+2
А с кем Европа то "конфликтует", кто знает?
+3
-1
+2
Ответ tzasasa
Ну так их же не ЗСУ спонсируют, и даже не НАТО
Кого может ЗСУ спонсировать, когда они сами живут на подачки, и всё время подачек просят.
+6
-4
+2
Ответ Нурбол Кусаинов
То есть ты за то чтобы Украину стерли с лица земли..зато меньше жертв?!
Хотели бы - давно стерли уже
+3
-1
+2
Ответ r6xcmjbs97
Поддерживаю , хоть мы и в меньшистве
«Вас», вроде, запретили
+3
-2
+1
Ответ tzasasa
Как же все перевозбудились. Какая разница, пусть хоть производители презервативов поддерживают. Что ужасного в производстве оружия?
В производстве ничего ужасного, но в применении...
+4
-3
+1
Ответ Kapitan Klos
Это просто возмутительно! Ведь этот концерн производил танки, которые уничтожали советских людей в войне 1941 - 1945 гг., на этих танках ездили захватчики и оккупанты из Германии, разные там нацисты и фашисты, стреляли из пушек в мирных людей! Ужас какой-то. Фактически, прямым текстом говорится: "Можем повторить!".
И про***ть)
+2
-1
+1
Ответ Клименко
Только после вас
Мне не надо этого, я же знаю, что армия моей страны громит врага и подбивает натовское оружие:)) И то, что всушники сливают фронты как Германия в 1945:))
+1
0
+1
В финале за Реал!!!
+1
0
+1
Они не понимают, что чем больше поддерживать Украину, то все меньше жителей в ней остается
+12
-11
+1
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