Ватцке о финале: «Реал» – превосходная команда. Но перед «ПСЖ» никто не ставил на «Боруссию», а мы выиграли оба матча»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ханс-Йоахим Ватцке Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями «Боруссии» от финала ЛЧ с «Реалом».

Матч состоится 1 июня.

«Реал», несомненно, превосходная команда, но перед матчами с «ПСЖ» никто не ставил на нас – мы выиграли оба матча.

В любом случае мы не можем выйти из этого финала проигравшими, а только большим, большим победителем!» – сказал генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке изданию Bild.

Куртуа, Кроос, Модрич, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией». Болеющий Лунин и травмированный Тчуамени тоже в списке
 
Ройс, Хуммельс, Санчо, Фюллькруг – в заявке «Боруссии» на финал ЛЧ против «Реала»

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12 комментариев
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Вот толтко Реал далеко не ПСЖ.. всё гарцует аки миллер-медведев
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Боруссия переехала псж
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Ну рекорд по штангам Реал не оформит)
Он забьет свое на изи
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Все правильно. Поле ровное, мяч круглый, один матч на нейтральном поле. Каждый может победить.

Но победит все равно Реал.
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Ответ che kaif
Выиграли громко сказано. Отскочили самое то)) реал по отскокам сам мастер
Боруссия на классе хлопнула псж)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Конечно Реал фаворит, но есть слабое место - Тибо долго без игровой практики, шмели обязательно это учтут и по возможности будут обстреливать его со всех дистанций.
У него игровая практика 4 матча на ноль
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Ответ Andrsk
У него игровая практика 4 матча на ноль
Да, но против кого ? Два матча с середняками и два с явными аутсайдерами. Гранада и Кадис это очень даже не Боруссия.
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