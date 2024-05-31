Ватцке о финале: «Реал» – превосходная команда. Но перед «ПСЖ» никто не ставил на «Боруссию», а мы выиграли оба матча»

Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями «Боруссии» от финала ЛЧ с «Реалом».

Матч состоится 1 июня.

«Реал», несомненно, превосходная команда, но перед матчами с «ПСЖ» никто не ставил на нас – мы выиграли оба матча.

В любом случае мы не можем выйти из этого финала проигравшими, а только большим, большим победителем!» – сказал генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке изданию Bild.

Куртуа, Кроос, Модрич, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией». Болеющий Лунин и травмированный Тчуамени тоже в списке



Ройс, Хуммельс, Санчо, Фюллькруг – в заявке «Боруссии» на финал ЛЧ против «Реала»