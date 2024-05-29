Оборонный концерн Rheinmetall стал партнером «Боруссии». Соглашение – на 3 года

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия бизнес деньги Футбол

Оборонный концерн Rheinmetall стал партнером дортмундской «Боруссии».

Немецкий клуб объявил о заключении соглашения с Rheinmetall AG. Группа оборонных и технологических компаний станет партнером дортмундцев «в спортивной и социальной среде».

Сотрудничество рассчитано на 3 года и включает в себя «использование рекламных площадей с высокой проходимостью, маркетинговые права, а также предложения по проведению мероприятий на стадионе и территории клуба». 

Впервые «Боруссия» использует логотип Rheinmetall во время подготовки к финалу Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня.

Rheinmetall AG – немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Также он занимается производством комплектующих для автомобилей. 

6 комментариев
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И это вместо того, чтобы добавить по 50€ немецким пенсионерам!
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Хорошая компания.Леопарды делает👍
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Ответ Зеленский
Хорошая компания.Леопарды делает👍
Да так себе эти леопарды. Зато горят великолепно.
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