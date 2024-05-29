Оборонный концерн Rheinmetall стал партнером «Боруссии». Соглашение – на 3 года
Оборонный концерн Rheinmetall стал партнером дортмундской «Боруссии».
Немецкий клуб объявил о заключении соглашения с Rheinmetall AG. Группа оборонных и технологических компаний станет партнером дортмундцев «в спортивной и социальной среде».
Сотрудничество рассчитано на 3 года и включает в себя «использование рекламных площадей с высокой проходимостью, маркетинговые права, а также предложения по проведению мероприятий на стадионе и территории клуба».
Впервые «Боруссия» использует логотип Rheinmetall во время подготовки к финалу Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня.
Rheinmetall AG – немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Также он занимается производством комплектующих для автомобилей.