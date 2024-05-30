Куртуа, Кроос, Модрич, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией». Болеющий Лунин и травмированный Тчуамени тоже в списке

«Реал» опубликовал список игроков, заявленных на финал Лиги чемпионов.

Мадридцы разыграют трофей с «Боруссией» на « » 1 июня.

В заявку попал голкипер Андрей Лунин, который должен полететь в Лондон через несколько дней после остальной команды из-за болезни. Кроме того, в нее внесен полузащитник Орельен Тчуамени, который, как сообщал , не выйдет на поле из-за травмы.

Полный список заявленных игроков выглядит следующим образом:

Вратари: , , Кепа Аррисабалага, ;

Защитники: , , , , , , , ;

Полузащитники: , , , , , , , , ;

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