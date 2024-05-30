Куртуа, Кроос, Модрич, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией». Болеющий Лунин и травмированный Тчуамени тоже в списке
«Реал» опубликовал список игроков, заявленных на финал Лиги чемпионов.
Мадридцы разыграют трофей с «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня.
В заявку попал голкипер Андрей Лунин, который должен полететь в Лондон через несколько дней после остальной команды из-за болезни. Кроме того, в нее внесен полузащитник Орельен Тчуамени, который, как сообщал Карло Анчелотти, не выйдет на поле из-за травмы.
Полный список заявленных игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Марио Мартин;
Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.
Лунин красавчик. но может пропустить 4 необязательных мяча. Да, заслуга что в финале есть и не маленькая, но не все 100%