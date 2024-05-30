Куртуа, Кроос, Модрич, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на финал ЛЧ с «Боруссией». Болеющий Лунин и травмированный Тчуамени тоже в списке

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«Реал» опубликовал список игроков, заявленных на финал Лиги чемпионов.

Мадридцы разыграют трофей с «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня.

В заявку попал голкипер Андрей Лунин, который должен полететь в Лондон через несколько дней после остальной команды из-за болезни. Кроме того, в нее внесен полузащитник Орельен Тчуамени, который, как сообщал Карло Анчелотти, не выйдет на поле из-за травмы.

Полный список заявленных игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Марио Мартин;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

24 комментария
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Удачи Мадриду
+15
-1
+14
Ответ Нефанатик
Как удобно для Карло «заболел» Лунин.
Как удобно быть диванным экспертом
+11
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+11
A pot la 15!💪🙏
+11
-3
+8
Вперёд за 15 ушастиком!
+10
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+8
Ответ Твори Добро
Так зачем тогда больного Лунина в заявке оставили?!
чтобы такие как ты школьники спрашивали))
+2
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Че то не вижу нашего талисмана 🤔
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Бчк позор футбола ))
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За Дортмунд.
+2
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Ответ Твори Добро
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Комментарий удален модератором
Ответ Твори Добро
Так зачем тогда больного Лунина в заявке оставили?!
Затем же, что и Тчуамени
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Ответ Нефанатик
Как удобно для Карло «заболел» Лунин.
Лунина под прицелом заставили "заболеть" или в морозилке заперли, чтобы заболел или что? Как это работает по твоему?
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Ответ Larisa Kropacheva
Как удобно быть диванным экспертом
лично мое мнение - КУРТУА. он более спокоен, уверен на выходе. опыт.
Лунин красавчик. но может пропустить 4 необязательных мяча. Да, заслуга что в финале есть и не маленькая, но не все 100%
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Ответ Хазяин
А Алаба никого не волнует? У него же кресты
Его заявили, чтобы смог присутствовать на скамейке и при награждении золото/серебро.
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Ответ AlainProst
Его заявили, чтобы смог присутствовать на скамейке и при награждении золото/серебро.
Тогда к чему удивление на счет Тчуамени?
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