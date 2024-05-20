Хавбек «Монако» Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией на форме

Теги Монако Нант лига 1 Франция игровая форма Мохамед Камара Мостафа Мохамед Футбол

Мохамед Камара заклеил участки формы с элементами акции по борьбе с гомофобией.

В целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении.

Ранее форвард «Нанта» Мостафа Мохамед отказался играть в такой футболке и пропустил игру с «Монако» (0:4).

Полузащитник «Монако» Мохамед Камара, забивший третий мяч своей команды с пенальти, заклеил надпись тейпом. 24-летний футболист из Мали также наложил тейп на плечо, на котором логотип Лиги 1 изображен в радужных цветах.

Фото: ouest-france.fr

50 комментариев
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Жаль этого добряка :)
+47
-2
+45
Его личный выбор, его право.
В чем проблема?
+33
-4
+29
Понимаю и поддерживаю тех, кто не желает носить радужные цвета. Впрочем, возбуждение турбо-патриотов тоже выглядит, кхм, подозрительно;)
+26
-3
+23
Ответ Ale88io
Понимаю и поддерживаю тех, кто не желает носить радужные цвета. Впрочем, возбуждение турбо-патриотов тоже выглядит, кхм, подозрительно;)
Мужики в форме!
+12
0
+12
Красавчик👍
+12
-3
+9
Ответ deadjoker
Жаль этого добряка :)
да он черный никто его особо чмырить не будет
+8
-1
+7
Это хорошо.
Заряд про "Права меньшинств -- твои права" работает только когда работает в обе стороны.
Люди должны иметь право на гомофобию.
+8
-3
+5
Ответ OldRedWhite
Фото просто великолепное ))) Вот зачем оно вообще если нужного нет ? Клоунада !
Друг, проверь зрение. Не видишь у африканца на груди над буквой Р наклеен тейп белый в несколько слоев?
+5
0
+5
Мужик с большой буквы М.
+7
-3
+4
Ну и молодец.
+4
-1
+3
Ответ Roja
Представители этой расы Когда дело касается их, например расизма - крик на весь мир Когда других - им плевать
Получается среди негров нет любителей почесать друга сзади, они все гомофобы и ведут войну за медиа пространство кого больше ущемили?
+3
0
+3
Ответ Roja
Зато о расизме кричат больше всех
Кто? Конкретно этот футболист?
И при чем тут цвет кожи? Разве любители зайти с тыла принадлежат к какой-то одной расе или национальности?
+5
-2
+3
Сладкое лобби им этого не простит
+7
-4
+3
Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
Так это реклама?
+3
0
+3
Ответ OldRedWhite
+/ Какое уж тут зрение , друг ! Тут томографию мне впору сделать или перестать отмечать то , что Метц не вылетел напрямую из Лиги 1 ! Надеюсь, что все же второе ))
Посмотрел профиль и возраст, мои Вам пардоны Юрий Алексеевич, здоровья!
+2
0
+2
Ответ tzasasa
Его личный выбор, его право. В чем проблема?
Проблема в том, что он публичное лицо, наемный работник, которому платят деньги. В том числе и этот спонсор.
Я думаю, в контракте относительно формы все четко прописано.
+4
-3
+1
Ответ Инженер Управляющий
Друг, проверь зрение. Не видишь у африканца на груди над буквой Р наклеен тейп белый в несколько слоев?
+/ Какое уж тут зрение , друг !
Тут томографию мне впору сделать или перестать отмечать то , что Метц не вылетел напрямую из Лиги 1 !
Надеюсь, что все же второе ))
+1
0
+1
Ответ Инженер Управляющий
Посмотрел профиль и возраст, мои Вам пардоны Юрий Алексеевич, здоровья!
Возраст у тренера Метца ему 71 , а я еще в расцвете сил, если до сих пор отмечаю ! ))
+1
0
+1
Если он религиозный тогда не вижу ничего такого, ни в каких религиях это не поддерживается
+1
0
+1
блм тоже заклеивал?
+1
0
+1
Спасибо Камаре, Если б не он, стали б все зрители на 100 процентов геями и лесбами, а так только на 97.
+1
0
+1
ну не факт что он какой-то принципиальный..возможно ему просто стремно что его соотечественники махмуды ему предъявят по приезду на родину.
А вообще такие вещи должны в контракте обговариваться
+4
-3
+1
Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
Все разумные люди против этого, независимо от веры.
+7
-7
0
Ответ Ильдар М
А чем вообще могут помочь радужные логотипы, надписи и прочая мишура несчастным извращенцам? Или это они так себя рекламируют просто, чтобы побольше в свои ряды завлечь молодежи?
Для нормально ориентированного мужика - это как клеймо на лбу, как бы уже запомнился и для гомосеков опасности не представляет.
0
0
0
Ответ OldRedWhite
Возраст у тренера Метца ему 71 , а я еще в расцвете сил, если до сих пор отмечаю ! ))
Почему Метц, не очень очевидный клуб для симпатий?
0
0
0
Ответ tzasasa
Мужики в форме!
За "Батикова" +
+2
-2
0
Ответ Evgeniy Dolgiy
Это хорошо. Заряд про "Права меньшинств -- твои права" работает только когда работает в обе стороны. Люди должны иметь право на гомофобию.
Да, собственно, нет никакой "гомофобии".
Есть лишь естественная социальная гигиена в отношении нездоровых особей.
+6
-6
0
Ответ Roja
Зато о расизме кричат больше всех
больше всех кричал бледнозадые национал-куколды
0
0
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Ответ Инженер Управляющий
Я думаю, что мироустройство несколько сложнее, чем ты представляешь
Ты знаешь хоть один случай, когда заклейвали надписи "Нет расизму"?
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Ответ Roja
Про любителей - я не проверял и не собираюсь, мне без разницы кто, чем и когда занимается А получается, что все, кроме этой расы - расисты?
Я думаю, что мироустройство несколько сложнее, чем ты представляешь
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