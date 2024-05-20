Хавбек «Монако» Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией на форме
Мохамед Камара заклеил участки формы с элементами акции по борьбе с гомофобией.
В целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении.
Ранее форвард «Нанта» Мостафа Мохамед отказался играть в такой футболке и пропустил игру с «Монако» (0:4).
Полузащитник «Монако» Мохамед Камара, забивший третий мяч своей команды с пенальти, заклеил надпись тейпом. 24-летний футболист из Мали также наложил тейп на плечо, на котором логотип Лиги 1 изображен в радужных цветах.
Фото: ouest-france.fr
В чем проблема?
Заряд про "Права меньшинств -- твои права" работает только когда работает в обе стороны.
Люди должны иметь право на гомофобию.
И при чем тут цвет кожи? Разве любители зайти с тыла принадлежат к какой-то одной расе или национальности?
Я думаю, в контракте относительно формы все четко прописано.
Тут томографию мне впору сделать или перестать отмечать то , что Метц не вылетел напрямую из Лиги 1 !
Надеюсь, что все же второе ))
А вообще такие вещи должны в контракте обговариваться
Есть лишь естественная социальная гигиена в отношении нездоровых особей.