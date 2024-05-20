Хавбек «Монако» Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией на форме

Мохамед Камара заклеил участки формы с элементами акции по борьбе с гомофобией.

В целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении.

Ранее форвард « » отказался играть в такой футболке и пропустил игру с « » (0:4).

Полузащитник «Монако» , забивший третий мяч своей команды с пенальти, заклеил надпись тейпом. 24-летний футболист из Мали также наложил тейп на плечо, на котором логотип Лиги 1 изображен в радужных цветах.

Фото: ouest-france.fr