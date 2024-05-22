Феминистка-блогер из Мали о критике Камара: «Он там для игры в футбол или поддержки навязывания сексуальной ориентации? Они будут поднимать градус накала, пока не заставят игрока уйти, как Гуйе»

Теги ПСЖ Монако Нант Эвертон премьер-лига Англия лига 1 Франция Идрисса Гуйе Политика Мохамед Камара дискриминация Футбол

Малийская феминистка и блогер Фатума Харбер высказалась о Мохамеде Камара.

Полузащитник «Монако» заклеил надпись «Нет гомофобии» на футболке, в которой играл против «Нанта» в последнем туре Лиги 1.

«Французские газеты бурлят из-за ситуации с Мохамедом Камара. Похоже, позорится теперь другая сторона.

Все из-за того, что юноша отказывается носить на своей футболке определенное послание?

А он там для того, чтобы играть в футбол или чтобы поддерживать политические идеи, направленные на навязывание сексуальной ориентации?

Думаю, они собираются поднимать градус накала до тех пор, пока не заставят игрока уйти, как это было в случае с Гуйе (сенегальский хавбек в мае 2022 года бойкотировал матч «ПСЖ» с «Монпелье» из-за футболки в честь дня борьбы гомофобией, летом он покинул клуб – Sports) и «ПСЖ»!» – написала Харбер.

Министр спорта Франции о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Неприемлемое поведение. Нужно применить самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу»

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8 комментариев
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Не удивлюсь если Камара летом внезапно перейдёт в чемпионат СА. И тут уже дело не в религии, а в здравом смысле. Зачем заставлять человека делать то, что противоречит его убеждениям?
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Когда феминистка-блогер в разы адекватней гетеро-министра спорта пятой республики👀
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Ответ Георгий Большаков
>Феминистка-блогер Дальше не читал.
Что так?
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Комментарий удален модератором
Адекватная фемка. Даже не верится.
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Ответ Семён Жуйло
Комментарий удален модератором
Ты чего в одной банке с экофашистами сидишь? На родину езжай
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