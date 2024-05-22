Феминистка-блогер из Мали о критике Камара: «Он там для игры в футбол или поддержки навязывания сексуальной ориентации? Они будут поднимать градус накала, пока не заставят игрока уйти, как Гуйе»
Малийская феминистка и блогер Фатума Харбер высказалась о Мохамеде Камара.
Полузащитник «Монако» заклеил надпись «Нет гомофобии» на футболке, в которой играл против «Нанта» в последнем туре Лиги 1.
«Французские газеты бурлят из-за ситуации с Мохамедом Камара. Похоже, позорится теперь другая сторона.
Все из-за того, что юноша отказывается носить на своей футболке определенное послание?
А он там для того, чтобы играть в футбол или чтобы поддерживать политические идеи, направленные на навязывание сексуальной ориентации?
Думаю, они собираются поднимать градус накала до тех пор, пока не заставят игрока уйти, как это было в случае с Гуйе (сенегальский хавбек в мае 2022 года бойкотировал матч «ПСЖ» с «Монпелье» из-за футболки в честь дня борьбы гомофобией, летом он покинул клуб – Sports) и «ПСЖ»!» – написала Харбер.
Министр спорта Франции о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Неприемлемое поведение. Нужно применить самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу»