Феминистка-блогер из Мали о критике Камара: «Он там для игры в футбол или поддержки навязывания сексуальной ориентации? Они будут поднимать градус накала, пока не заставят игрока уйти, как Гуйе»

Малийская феминистка и блогер Фатума Харбер высказалась о Мохамеде Камара.

Полузащитник « » заклеил надпись «Нет гомофобии» на футболке, в которой играл против « » в последнем туре Лиги 1.

«Французские газеты бурлят из-за ситуации с . Похоже, позорится теперь другая сторона.

Все из-за того, что юноша отказывается носить на своей футболке определенное послание?

А он там для того, чтобы играть в футбол или чтобы поддерживать политические идеи, направленные на навязывание сексуальной ориентации?

Думаю, они собираются поднимать градус накала до тех пор, пока не заставят игрока уйти, как это было в случае с (сенегальский хавбек в мае 2022 года бойкотировал матч «ПСЖ» с «Монпелье» из-за футболки в честь дня борьбы гомофобией, летом он покинул клуб – Sports) и « »!» – написала Харбер.

Министр спорта Франции о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Неприемлемое поведение. Нужно применить самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу»