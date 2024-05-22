Малийский политик Думбия поддержал Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Те, кто называет себя защитниками свободы и демократии, должны уважать религиозные убеждения»

Малийский политик Хамиду Думбия поддержал Мохамеда Камара.

Заключительный 34-й тур Лиги 1 был ознаменован рядом акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематическом цветовом исполнении.

Полузащитник «Монако» заклеил надпись тейпом, после чего министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала наложить санкции на игрока и клуб.

«Те, кто называет себя защитниками свободы и демократии, должны уважать религиозные убеждения спортсменов. Полностью поддерживаю Мохамеда Камара!» – написал Думбия в фэйсбуке.

«Монако» извинился перед Лигой 1 за Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Деликатная тема, учитывая религиозные убеждения Мохамеда»