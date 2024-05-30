Заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией Камара могут оштрафовать или дисквалифицировать. «Монако» не поддержит хавбека при рассмотрении дела

Теги Монако лига 1 Франция Мохамед Камара дискриминация Футбол

Дисциплинарный комитет Лиги 1 рассмотрит поведение Мохамеда Камара.

В заключительном туре Лиги 1 прошло несколько акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематических цветах. Малийский полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом.

Как сообщает L’Equipe, дисциплинарный комитет Лиги 1 рассмотрит инцидент на заседании в четверг. Камара может быть оштрафован или дисквалифицирован на срок до 10 матчей лиги – отмечается, что решение комитета будет зависеть от слов игрока на заседании.

При этом «Монако» заявил, что не будет помогать Камара при рассмотрении его дела. По сообщению пресс-службы монегасков, клуб также «анализирует дальнейшие действия» в отношении футболиста.

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48 комментариев
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Ответ Юрий Плотников
Тьфу, гамасеки(c)
Не гамасеки, а монегаски
+33
-3
+30
Тьфу, гамасеки(c)
+32
-10
+22
Ответ Ебздрогыч
Вот они, демократические ценности! То есть то, что ему поддерживать геев запрещает религия, и это его выбор, никого не волнует! То есть его накажут не за какие-то негативные действия, высказывания в адрес геев, а за то, что он их тупо не поддерживал. Шикардос!
Удивительно, но в США религия - это святое, и когда один из наших игроков в хоккей отказался надевать радужный свитер, его поддержали. А в ЕС скатываются до совсем уж маразма
+16
-3
+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Клуб, который не поддерживает своего футболиста - так себе клуб. А футболисту во Франции запрещено соблюдать каноны свой веры - дерьмократия по-европейски.
Вера ему как-то позволяет играть и получать зарплату от клуба, на эмблеме которого изображен крест.
+14
-3
+11
Великая европейская свобода
+25
-15
+10
Ответ Президент зоопарка
А Ссаня наш Головин запомоился как миленький. За деньги - да, как говорится.
а причем тут он?он не играл в этом матче
+4
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+4
Надо в РФПЛ ехать, тут его не осудят, а наоборот поддержат
+4
0
+4
А ведь могли приговорить к повешанию, через расстрел. Демократия она такая.
+15
-11
+4
Вот они, демократические ценности! То есть то, что ему поддерживать геев запрещает религия, и это его выбор, никого не волнует! То есть его накажут не за какие-то негативные действия, высказывания в адрес геев, а за то, что он их тупо не поддерживал. Шикардос!
+21
-17
+4
Вот жеж расисты! Флойда на них нет!
+5
-2
+3
Ответ Пнин
Это бред, конечно. За что штрафовать-то? Штрафовать можно за позицию. Выход с надписью - это выражение позиции. Но он же как раз наоборот, заклеив тейп, он отказался выразить позицию. Просто удивительно.
Кто не с нами, тот против нас - лозунг всех сторонников "равенства" во все времена.
+5
-3
+2
Ответ Пнин
Это бред, конечно. За что штрафовать-то? Штрафовать можно за позицию. Выход с надписью - это выражение позиции. Но он же как раз наоборот, заклеив тейп, он отказался выразить позицию. Просто удивительно.
Ну вот какой-то хоккеист отказывался просто надевать в нхл. Не заклеил, не замазал, не порвал, а отказался надевать. Это выражение позиции.
А то что этот чел просто заклеил, это уже скорее неуважение к позиции других. Хотя мог отказаться надевать или выходить.
+1
0
+1
Ответ Любимый пудель Валеры
Вот жеж расисты! Флойда на них нет!
Мейвезара?
+1
0
+1
Ответ Анатолий Magicbrain
А Головин заклеивал или нет? Судя по отсутствию санкций нет. Интересно, а почему местная скрепоносная публика еще не лишила его тут гражданства виртуально?)
Он не участвовал, у него травма.
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Ответ Анатолий Magicbrain
А Головин заклеивал или нет? Судя по отсутствию санкций нет. Интересно, а почему местная скрепоносная публика еще не лишила его тут гражданства виртуально?)
Головин не играл в матче если что
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Ответ Анюточка Колыханова
Подскажите, Головин поддерживал во Франции все эти акции?
А почему бы ему не поддержать ? Он натурал что ли ?
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Ответ Dmitry Aqf
Ну вот какой-то хоккеист отказывался просто надевать в нхл. Не заклеил, не замазал, не порвал, а отказался надевать. Это выражение позиции. А то что этот чел просто заклеил, это уже скорее неуважение к позиции других. Хотя мог отказаться надевать или выходить.
Тот чел сказал что он рашеортодокс и они сразу все оооааа тогда ладно
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Как бы Лиге скоро не пришлось за это извиняться)))
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И чё только штрафом или дисквалификацией отделается? Забитый им третий гол отменять не будут что ли?
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Красавчик
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Вот это у них тоталитаризм там, сразу в суд тащат. У нас бы просто извиняться заставили на камеру.
+2
-2
0
Клуб, который не поддерживает своего футболиста - так себе клуб.
А футболисту во Франции запрещено соблюдать каноны свой веры - дерьмократия по-европейски.
+9
-9
0
Это бред, конечно. За что штрафовать-то? Штрафовать можно за позицию. Выход с надписью - это выражение позиции. Но он же как раз наоборот, заклеив тейп, он отказался выразить позицию. Просто удивительно.
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
вот так свобода слова, совести и чего-там-еще
+7
-7
0
Интересно что он скажет 💥
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