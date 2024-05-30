Заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией Камара могут оштрафовать или дисквалифицировать. «Монако» не поддержит хавбека при рассмотрении дела

Дисциплинарный комитет Лиги 1 рассмотрит поведение Мохамеда Камара.

В заключительном туре Лиги 1 прошло несколько акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематических цветах. Малийский полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом.

Как сообщает L’Equipe, дисциплинарный комитет Лиги 1 рассмотрит инцидент на заседании в четверг. Камара может быть оштрафован или дисквалифицирован на срок до 10 матчей лиги – отмечается, что решение комитета будет зависеть от слов игрока на заседании.

При этом «Монако» заявил, что не будет помогать Камара при рассмотрении его дела. По сообщению пресс-службы монегасков, клуб также «анализирует дальнейшие действия» в отношении футболиста.