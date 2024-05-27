Карвахаль о «Реале» в ЛЧ: «Мы вселяем страх в соперников»

Дани Карвахаль заявил, что «Реал» вселяет страх соперникам в Лиге чемпионов.

Защитник « » объяснил, почему команде удается расправляться с конкурентами в европейском турнире.

«От такого количества побед в чемпионов голова идет кругом, но это показывает, что, играя в этом турнире, мы вселяем страх в наших соперников», – заявил испанец.

1 июня «Реал» встретится с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли».