Карвахаль о «Реале» в ЛЧ: «Мы вселяем страх в соперников»
Дани Карвахаль заявил, что «Реал» вселяет страх соперникам в Лиге чемпионов.
Защитник «Мадрида» объяснил, почему команде удается расправляться с конкурентами в европейском турнире.
«От такого количества побед в Лиге чемпионов голова идет кругом, но это показывает, что, играя в этом турнире, мы вселяем страх в наших соперников», – заявил испанец.
1 июня «Реал» встретится с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли».
Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины по футболу.
То это очевидно.
Милан ровно в два раза меньше - 7 шт.
Бавария - 6 шт.
Ливерпуль - 6 шт.
Барса - 2 выхода в ЛЕ.
Тут скорее Давид, который может визуально быть слабее Голиафа (условного Сити), но благодаря более неожиданным решениям выиграть сражение
Когда Милан всего на 2 кубка отставал от Реала
А теперь отрыв может вырасти на 8 кубков,если в финале Реал выиграет
А вы точно смотрели матч с Сити на Этихаде?а год назад где 0-4 было тоже видели?
К чему стёб?
Повторю 4-0 вот это вынес когда Реал не мог пару передач вперед сделать,а тогда 3-1 на ножах с пенальти это скорее на морально волевых
Вот что что а характер есть у Реала что то типа Ферги тайм,но думать что они лучше играют всех это удел фанаток приходящих смотреть раз в год на ютуб нарезки
При всем моем уважении к Анчи он на ступень ниже чем Пеп
Пока Пеп тренерует ему не будет равных просто потому что он поглотил футбол