Карвахаль о «Реале» в ЛЧ: «Мы вселяем страх в соперников»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Дани Карвахаль заявил, что «Реал» вселяет страх соперникам в Лиге чемпионов.

Защитник «Мадрида» объяснил, почему команде удается расправляться с конкурентами в европейском турнире.

«От такого количества побед в Лиге чемпионов голова идет кругом, но это показывает, что, играя в этом турнире, мы вселяем страх в наших соперников», – заявил испанец.

1 июня «Реал» встретится с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли».

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Leo_nogir
Не могу вспомнить победу реала в лч без единой спорной ситуации с судьями
Когда ты подписан на:
Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины по футболу.
То это очевидно.
+23
-2
+21
Ответ Leo_nogir
Не могу вспомнить победу реала в лч без единой спорной ситуации с судьями
Ничего страшного. Обычно люди с никами Лео не отличаются ни памятью, ни умом
+13
-3
+10
ЛЧ-турнир Реала. 14 трофеев.
Милан ровно в два раза меньше - 7 шт.
Бавария - 6 шт.
Ливерпуль - 6 шт.
Барса - 2 выхода в ЛЕ.
+14
-5
+9
Ну, я бы не сказал, что Реал страшен. Он, скорее, напоминает Ахиллеса - такой же неуязвимый (почти). Думаешь, что можно его победить, максимально близок к этому, но он ловко уворачивается, где-то ему везёт, где-то не везёт тебе, а всё, счёт на табло, Реал - победитель.
+12
-4
+8
Ответ Камбоджа Иванов
МС так боялся, что кто-то в сливочной форме играл в позорный автобус, стояв всей командой в обороне, и отскочил по итогу?
И этого бояться соперники,Реал может включиться в концовках и выиграть матч.
+7
-2
+5
Ответ Камбоджа Иванов
Это был обычный отскок. Ни больше, ни меньше
Отскок не отскок Реал в финале а МС с лучшей игрой и Бавария нет.
+6
-1
+5
Реал часто играет с запасом, но внезапно может так включиться, что мало не покажется.
+3
-1
+2
Всё правильно. Лучший клуб в истории, лучшие игроки и лучшие тренеры, лучший президент, лучшая инфраструктура. История и традиции, современные достижения. Это Реал Мадрид. Можете минусовать сколько угодно, придумывать всякое. Дух мадридизма не пустой звук. Команда-династия. За Тони, за Мадрид. Должны взять финал.
+7
-5
+2
Ответ Pixel 8
Ну, я бы не сказал, что Реал страшен. Он, скорее, напоминает Ахиллеса - такой же неуязвимый (почти). Думаешь, что можно его победить, максимально близок к этому, но он ловко уворачивается, где-то ему везёт, где-то не везёт тебе, а всё, счёт на табло, Реал - победитель.
Не совсем корректное сравнение. Ахиллеса мало кто думал, что может победить. Он был практически бессмертен (только пятка у пи***аса болела, как говорил классик). Максимально близок никто не был к победе над ним. И убил его абсолютно не воин.
Тут скорее Давид, который может визуально быть слабее Голиафа (условного Сити), но благодаря более неожиданным решениям выиграть сражение
+4
-2
+2
Ответ Роман
ЛЧ-турнир Реала. 14 трофеев. Милан ровно в два раза меньше - 7 шт. Бавария - 6 шт. Ливерпуль - 6 шт. Барса - 2 выхода в ЛЕ.
А вспоминаешь так времена
Когда Милан всего на 2 кубка отставал от Реала
А теперь отрыв может вырасти на 8 кубков,если в финале Реал выиграет
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
Хейтеры Реала: "Да вас возили". В каком это месте? Я понимаю, что это пишут люди, ожидая какой-то отклик. Но когда на полном серьёзе такое пишут люди, которые уже давно смотрят футбол, то я теряюсь. Ребята, лучшая команда должна уметь в разный футбол играть. Контроль мяча, контратака, индивидуальное мастерство. А не только уметь перекатывать мяч и давить. Реал Мадрид если берёт игру под контроль, то соперник сыпется. Вот это доминирование и контроль, когда соперники, забивая голы, заранее обречены. Реал в любой момент берёт и разносит соперника. Реал с Баварией показал абсолютно разные модели игры. Выездную и домашнюю. Так же было и с Сити. С Лейпцигом прагматично сыграли. Вот и всё. Где ваши доминаторы?
Так же было и с Сити
А вы точно смотрели матч с Сити на Этихаде?а год назад где 0-4 было тоже видели?
+1
0
+1
Ответ MilanLombardia
Так же было и с Сити А вы точно смотрели матч с Сити на Этихаде?а год назад где 0-4 было тоже видели?
Смотрел. Это было сезоном ранее. А до этого Реал вынес Сити. Манчестер Сити ближе к всех к Реалу по уровню игры в последние годы. Мне нравится Сити. Уважаю их.
+1
0
+1
Ответ Тохир Анваров
Отскок не отскок Реал в финале а МС с лучшей игрой и Бавария нет.
И тем не менее, говорить о страхе после отскока от МС - смешно
+4
-4
0
Ответ Камбоджа Иванов
И тем не менее, говорить о страхе после отскока от МС - смешно
Ну ты посмейся, а пока Реал в 6й раз за 10 лет будет играть в финале.
+1
-1
0
Ответ Moscwow
Ничего страшного. Обычно люди с никами Лео не отличаются ни памятью, ни умом
Чем отличается ник Лео, от логотипа среала на иконке?🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Роман
ЛЧ-турнир Реала. 14 трофеев. Милан ровно в два раза меньше - 7 шт. Бавария - 6 шт. Ливерпуль - 6 шт. Барса - 2 выхода в ЛЕ.
У Барсы 4 лч
К чему стёб?
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Смотрел. Это было сезоном ранее. А до этого Реал вынес Сити. Манчестер Сити ближе к всех к Реалу по уровню игры в последние годы. Мне нравится Сити. Уважаю их.
МС лучший клуб Европы
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Смотрел. Это было сезоном ранее. А до этого Реал вынес Сити. Манчестер Сити ближе к всех к Реалу по уровню игры в последние годы. Мне нравится Сити. Уважаю их.
А до этого Реал вынес Сити
Повторю 4-0 вот это вынес когда Реал не мог пару передач вперед сделать,а тогда 3-1 на ножах с пенальти это скорее на морально волевых
Вот что что а характер есть у Реала что то типа Ферги тайм,но думать что они лучше играют всех это удел фанаток приходящих смотреть раз в год на ютуб нарезки
При всем моем уважении к Анчи он на ступень ниже чем Пеп
Пока Пеп тренерует ему не будет равных просто потому что он поглотил футбол
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий