Карвахаль об ЛЧ: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит ее гимн. Этот турнир очень важен для клуба и болельщиков»

Даниэль Карвахаль объяснил, что для «Реала» значит Лига чемпионов.

– «Реал» может выиграть шестую Лигу чемпионов за десять лет. Как бы вы объяснили эту способность команды все время за нее бороться?

– Лига чемпионов многое значит для «Реала», для наших болельщиков и для того, что представляет собой наш клуб. Когда звучит гимн [Лиги чемпионов], мы внушаем соперникам страх и ужас.

Я не знаю, как это объяснить, но мы всегда боремся. В Лиге чемпионов мы очень сосредоточены и преображаемся, надевая эту футболку на матчи, – сказал защитник «Реала».

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет в субботу на стадионе «Уэмбли».