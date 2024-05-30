Карвахаль об ЛЧ: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит ее гимн. Этот турнир очень важен для клуба и болельщиков»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль объяснил, что для «Реала» значит Лига чемпионов.

– «Реал» может выиграть шестую Лигу чемпионов за десять лет. Как бы вы объяснили эту способность команды все время за нее бороться?

– Лига чемпионов многое значит для «Реала», для наших болельщиков и для того, что представляет собой наш клуб. Когда звучит гимн [Лиги чемпионов], мы внушаем соперникам страх и ужас.

Я не знаю, как это объяснить, но мы всегда боремся. В Лиге чемпионов мы очень сосредоточены и преображаемся, надевая эту футболку на матчи, – сказал защитник «Реала».

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет в субботу на стадионе «Уэмбли».

10 комментариев
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Поэтому они в финале, в отличие от Сити, Qwerty
+9
-4
+5
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Твой МЮ отскакивает каждый 3 матч, и ничего.
+4
0
+4
Ответ Zenit2013
Поэтому они в финале, в отличие от Сити, Qwerty
Да и наш дорогой Кверти, это лучше, чем 8 место в АПЛ
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Это правда.
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Комментарий удален пользователем
Бедный Кверти отбивается как может позорник
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Ответ Zenit2013
До Роналду у Реала было 9 ЛЧ. Вполне согласен, что Рон лучший в истории Реала и футбола, но сделал клуб великим...это конечно топ=)
Но тем не менее Роналду внёс огромный вклад в эти четыре кубка ЛЧ выигранные в его период выступления за Реал, тот же хет трик с Вольфсбургом, и много других решающих голов на стадии плей офф ЛЧ..
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