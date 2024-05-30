«Семака, вполне возможно, уже уволили бы из «Зенита», если бы российские клубы участвовали в еврокубках. Он всегда показывал неудовлетворительный уровень в ЛЧ». Петржела о тренере

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела заявил, что отстранение от еврокубков помогает Сергею Семаку.

«Думаю, если бы российские клубы принимали участие в еврокубках, Семака, вполне возможно, уже уволили бы из «Зенита». Он всегда показывал неудовлетворительный уровень в Лиге чемпионов, и руководству это не нравилось бы, как мне кажется.

Неучастие ваших клубов в европейских турнирах продлевает работу Семака в Санкт-Петербурге», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых. 

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. 2 июня команда Семака сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России.

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36 комментариев
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Если бы да кабы..
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При всем уважении к Властимилу - это чушь. В еврокубках Семак ни разу не прыгнул выше головы, это правда, но при этом он и исправно обыгрывал клубы с меньшим бюджетом и худшим подбором игроков. Собственно, во всех без исключения случаях "Зенит" занимал строго то место, которое можно было спрогнозировать до начала матчей по общему уровню команд. Т.е. результат был нормальным - не плохим, не хорошим, а ожидаемым.
+15
-2
+13
"Динамо стало бы чемпионом, если бы не побоялось сломать мая... традицию!"

"Промес спокойно продолжил бы свой наркобизнес, прячась в России, если бы не покинул место ДТП в Дубае..."

"Гончаренко сохранил бы Урал в РПЛ, если бы его не уволили злые враги ФК Урал..."

А какие не сбывшиеся события знаете вы?
+13
-4
+9
Ответ Циник Петербургский
"Динамо стало бы чемпионом, если бы не побоялось сломать мая... традицию!" "Промес спокойно продолжил бы свой наркобизнес, прячась в России, если бы не покинул место ДТП в Дубае..." "Гончаренко сохранил бы Урал в РПЛ, если бы его не уволили злые враги ФК Урал..." А какие не сбывшиеся события знаете вы?
"Зарема не писала бы тут всякую дичь, не приведи её Федун"
+7
-2
+5
а почему он там должен что то показывать?мастерство футболистов максимум 1 8 финала
+5
0
+5
Достаньте Панова, нет пятисотки, что ли?)))
+5
0
+5
Ответ Фантом
При всем уважении к Властимилу - это чушь. В еврокубках Семак ни разу не прыгнул выше головы, это правда, но при этом он и исправно обыгрывал клубы с меньшим бюджетом и худшим подбором игроков. Собственно, во всех без исключения случаях "Зенит" занимал строго то место, которое можно было спрогнозировать до начала матчей по общему уровню команд. Т.е. результат был нормальным - не плохим, не хорошим, а ожидаемым.
Собственно так чемпионат он и выигрывает
+6
-2
+4
Ответ Фантом
При всем уважении к Властимилу - это чушь. В еврокубках Семак ни разу не прыгнул выше головы, это правда, но при этом он и исправно обыгрывал клубы с меньшим бюджетом и худшим подбором игроков. Собственно, во всех без исключения случаях "Зенит" занимал строго то место, которое можно было спрогнозировать до начала матчей по общему уровню команд. Т.е. результат был нормальным - не плохим, не хорошим, а ожидаемым.
Давно Брюгге и Бетис команды уровнем выше Зенита? :)
+8
-4
+4
Ответ a2wai
Давно Брюгге и Бетис команды уровнем выше Зенита? :)
Бетис давно
+3
-1
+2
Неделю назад пел песни, что выгонять пора.

Нет уважения, к таким людям.
+1
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Уволили бы, если бы вторая российская команда в ЛЧ (или другом еврокубке) показывала результат выше "Зенита"
+1
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Пользователи спортс нам здесь пишут,что Зенит чемпион только благодаря финансам.Так почему это не работает в ЛЧ?У Зенита там бюджет обычно 4-5 с конца,результат соответствующий,но дежурные 34-41 млн этот турнир приносил клубу.
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..."Он всегда показывал неудовлетворительный уровень в ЛЧ"....Можно подумать он с Зенитом что-то показывал в ЛЧ.
Что он с Зенитом там не играл? Вот засада!
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Если Семак никакой...что тогда с остальными.....
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Ответ Deca
"Зарема не писала бы тут всякую дичь, не приведи её Федун"
"Не приведи её Федун!" - уже само по себе звучит, как заклинание. Типа, как "не приведи госпиталь!"
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Ответ Дмитрий9779
Пользователи спортс нам здесь пишут,что Зенит чемпион только благодаря финансам.Так почему это не работает в ЛЧ?У Зенита там бюджет обычно 4-5 с конца,результат соответствующий,но дежурные 34-41 млн этот турнир приносил клубу.
У Брюгге не было трансферов в истории более 10 млн, итог мы знаем.
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Ответ Vitto
Точно не 4-5 с конца. И бюджет в РФ и бюджет в Испании/Франции это 2 большие разницы.
У Зенита бюджет 200 млн был когда участвовали в ЛЧ,для сравнения у Атлетико,после того как им срезали бюджет 400 млн стал.
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Ответ Дмитрий9779
Пользователи спортс нам здесь пишут,что Зенит чемпион только благодаря финансам.Так почему это не работает в ЛЧ?У Зенита там бюджет обычно 4-5 с конца,результат соответствующий,но дежурные 34-41 млн этот турнир приносил клубу.
Точно не 4-5 с конца. И бюджет в РФ и бюджет в Испании/Франции это 2 большие разницы.
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Ответ Кот болотный
Уволили бы, если бы вторая российская команда в ЛЧ (или другом еврокубке) показывала результат выше "Зенита"
Ооо... то есть зенит зависим от других
Оглядывается
Ну это не комплексы.да?)))))
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Ответ Давид Agabekyan
Бетис давно
А Брюгге ты не заметил??
Сам все про себя знаешь...
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"Бред. Клинический бред!"
После 5 чемпионств подряд, на первый условно "провальный", где команда заняла бы 2-е место, его никто не уволил бы. Еврокубки тут только возможность, а не данность. И чемпионства дают эту возможность.
А вот на следующий после такого "провального" - вполне. Если шли бы в таком же "стиле" - его ушли бы ещё до зимнего перерыва, возможно.
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Ответ Дмитрий9779
У Зенита бюджет 200 млн был когда участвовали в ЛЧ,для сравнения у Атлетико,после того как им срезали бюджет 400 млн стал.
С АМ Зенит и не играл. В Испании выше налоги и дороже жизнь. Клубам надо строить/платить кредиты за стадион.
200 млн Зенита это где-то 400-450 млн для клуба Европы.
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Ответ Тимофей Панов
а почему он там должен что то показывать?мастерство футболистов максимум 1 8 финала
Он там был?
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Ответ qwaza
"Бред. Клинический бред!" После 5 чемпионств подряд, на первый условно "провальный", где команда заняла бы 2-е место, его никто не уволил бы. Еврокубки тут только возможность, а не данность. И чемпионства дают эту возможность. А вот на следующий после такого "провального" - вполне. Если шли бы в таком же "стиле" - его ушли бы ещё до зимнего перерыва, возможно.
Хахпхахаха
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Ответ Виктор
Именно для того, чтобы уволить заранее объявилии о продлении его контракта?
Нет, я именно о ситуации, которую описывает Петржела, когда Россия участвует в Еврокубках. Т.е. есть возможность пригласить именитых тренеров, к примеру. Тогда, возможно, контракт не продлевали бы сразу, подумали бы и оценили варианты...
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Ответ Deca
"Зарема не писала бы тут всякую дичь, не приведи её Федун"
тьфу-тьфу-тьфу, не приведи Федун
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Ну так и есть , даже зениты Манчини и Луческу смотрелись более уверенно в еврокубках
Хотя по настоящему прям провал у Семака в повидней сезон , один из самых больших провалов в истории российского футбола
Первая лч с 7 очками и борьбой за выход в плей офф лч до последних секунд была не так уж плоха , ну на троечку с минусом по итоге
Также дежурное первое место в группе ле с неубедительной игрой , и дежурное 3 место в группе с Челси и Ювентусом , но по итогу все равно плохо
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Да

Пока Динамо рвало Интеры и МанСити, ЦСКА выгрывало Лигу Европы, Спартак брал ушастый кубок ЛЧ, наш Сергей Семак только проигрывал в Европе

Здесь трудно спорить...
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Резонно, для глобальных целей Семак не годится, а для такой РПЛ, при бюджете и лучшем составом в лиге, вполне сойдёт
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Семак - тренеришка внутреннего пользования
+2
-2
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