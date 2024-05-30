«Семака, вполне возможно, уже уволили бы из «Зенита», если бы российские клубы участвовали в еврокубках. Он всегда показывал неудовлетворительный уровень в ЛЧ». Петржела о тренере
Властимил Петржела заявил, что отстранение от еврокубков помогает Сергею Семаку.
«Думаю, если бы российские клубы принимали участие в еврокубках, Семака, вполне возможно, уже уволили бы из «Зенита». Он всегда показывал неудовлетворительный уровень в Лиге чемпионов, и руководству это не нравилось бы, как мне кажется.
Неучастие ваших клубов в европейских турнирах продлевает работу Семака в Санкт-Петербурге», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. 2 июня команда Семака сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России.
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А какие не сбывшиеся события знаете вы?
Нет уважения, к таким людям.
Что он с Зенитом там не играл? Вот засада!
Оглядывается
Ну это не комплексы.да?)))))
Сам все про себя знаешь...
После 5 чемпионств подряд, на первый условно "провальный", где команда заняла бы 2-е место, его никто не уволил бы. Еврокубки тут только возможность, а не данность. И чемпионства дают эту возможность.
А вот на следующий после такого "провального" - вполне. Если шли бы в таком же "стиле" - его ушли бы ещё до зимнего перерыва, возможно.
200 млн Зенита это где-то 400-450 млн для клуба Европы.
Хотя по настоящему прям провал у Семака в повидней сезон , один из самых больших провалов в истории российского футбола
Первая лч с 7 очками и борьбой за выход в плей офф лч до последних секунд была не так уж плоха , ну на троечку с минусом по итоге
Также дежурное первое место в группе ле с неубедительной игрой , и дежурное 3 место в группе с Челси и Ювентусом , но по итогу все равно плохо
Пока Динамо рвало Интеры и МанСити, ЦСКА выгрывало Лигу Европы, Спартак брал ушастый кубок ЛЧ, наш Сергей Семак только проигрывал в Европе
Здесь трудно спорить...