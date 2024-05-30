«Семака, вполне возможно, уже уволили бы из «Зенита», если бы российские клубы участвовали в еврокубках. Он всегда показывал неудовлетворительный уровень в ЛЧ». Петржела о тренере

Властимил Петржела заявил, что отстранение от еврокубков помогает Сергею Семаку.

«Думаю, если бы российские клубы принимали участие в еврокубках, Семака, вполне возможно, уже уволили бы из « ». Он всегда показывал неудовлетворительный уровень в Лиге чемпионов, и руководству это не нравилось бы, как мне кажется.

Неучастие ваших клубов в европейских турнирах продлевает работу Семака в Санкт-Петербурге», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. 2 июня команда сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России.