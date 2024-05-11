«Зенит» проиграл 7 матчей в РПЛ впервые с 2005 года – тогда стали 6-ми с Петржелой
«Зенит» проиграл четверть матчей в текущем розыгрыше Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака сегодня уступила ЦСКА (0:1) в 28-м туре.
Теперь у петербуржцев 7 поражений в чемпионате. Столько матчей они не проигрывали с 2005 года, когда финишировали на 6-й строчке под руководством Властимила Петржелы.
В оставшихся турах «Зенит» встретится с «Ахматом» (19 мая) и «Ростовом» (25 мая).
Я болею за Динамо 18 лет. И я признаю, что это не Динамо супер играет, а реально аномалия какая то.
Теперь и в РПЛ. До поры до времени выигрывали дорогие игроки, пока их не стало слишком много из одной страны. И теперь они вдруг резко устали.