«Зенит» проиграл 7 матчей в РПЛ впервые с 2005 года – тогда стали 6-ми с Петржелой

«Зенит» проиграл четверть матчей в текущем розыгрыше Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака сегодня уступила (0:1) в 28-м туре.

Теперь у петербуржцев 7 поражений в чемпионате. Столько матчей они не проигрывали с 2005 года, когда финишировали на 6-й строчке под руководством Властимила Петржелы.

В оставшихся турах « » встретится с «Ахматом» (19 мая) и «Ростовом» (25 мая).