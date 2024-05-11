«Зенит» проиграл 7 матчей в РПЛ впервые с 2005 года – тогда стали 6-ми с Петржелой

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

«Зенит» проиграл четверть матчей в текущем розыгрыше Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака сегодня уступила ЦСКА (0:1) в 28-м туре.

Теперь у петербуржцев 7 поражений в чемпионате. Столько матчей они не проигрывали с 2005 года, когда финишировали на 6-й строчке под руководством Властимила Петржелы.

В оставшихся турах «Зенит» встретится с «Ахматом» (19 мая) и «Ростовом» (25 мая).

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Историческое событие. Но какие это были разные поражения.
+30
-2
+28
Ответ Здоровый пациент
Как же хорош Сельдерей
Выдохлась разок команда за 6 лет, при этом сохраняя шансы на титул, так сразу "сельдерей" :)
+31
-10
+21
Как же хорош Сельдерей
+27
-8
+19
Молодцы продолжайте в том же духе 👍
+20
-5
+15
Травоядный футбол от вегана.
+14
-2
+12
Гений Семака даже в таких условиях как в Зените умудряется обосраться! Лютый топарь! )))
+10
-1
+9
Мусаев - Семак, битва физруков!
+9
-2
+7
Семак с первой минуты - руки в стороны и дебильная вопрошающая улыбочка. Выглядит как не очень здоровый человек.
+8
-3
+5
В теории. Если проиграют Ахмату. То Динамо через неделю в Москве, за тур до конца даже чемпионом может стать.
Я болею за Динамо 18 лет. И я признаю, что это не Динамо супер играет, а реально аномалия какая то.
+4
0
+4
какой ты на☆☆☆☆☆й чемпион?
+8
-5
+3
Ответ Скрытый пользователь
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
Ну тогда это было оправдано, бросили все силы на европейскую арену.
+3
0
+3
Ответ Nick Crosier
Историческое событие. Но какие это были разные поражения.
Вернули себе 2005 год, но есть нюанс)
+4
-1
+3
Главное, не забыть продлить по этому поводу Семака 😎
+4
-1
+3
Ну тем интереснее развязка! Как болельщик Зенита скажу, разок сесть задом в лужу не помешает! Для протрезвления так сказать
+2
0
+2
Ждём жалоб на судей
+2
0
+2
Они и у Ахмата не выиграют, как по мне, Ахмат самая дисциплинированная, цельная команда чемпионата, на данный момент, плюс кадыров за победу премии пообещает..
+4
-2
+2
т.е вернулись во времена без газпрома😏
+4
-2
+2
зато контракт еще на 7 лет подписали с Богданычем
+1
0
+1
Ответ Mi}{AH
Но не забывайте, что у Петржелы был свой стиль, быстрая атакующая игра, ну и Шава с Кержем) Адвокат дальше уже закрепил системность и все пошло.
А есть ли стиль у Семака? Есть, он его показывал в еврокубках. "Как бы чего не вышло" называется, если вспомнить чеховского "Человека в футляре".
Теперь и в РПЛ. До поры до времени выигрывали дорогие игроки, пока их не стало слишком много из одной страны. И теперь они вдруг резко устали.
+1
0
+1
Ответ Mihei4
Семак с первой минуты - руки в стороны и дебильная вопрошающая улыбочка. Выглядит как не очень здоровый человек.
бутылочка в руках и взгляд Наполеона )
+1
0
+1
Ответ Amroyan
у спартачей и Зарембы праздник! впервые за долгие годы лидерство Зенита пошатнулось, можно и порадоваться, и количество поражений посчитать)) вот будет смех, если по итогу такого слабого сезона Зенит все равно станет чемпионом, что есть наиболее вероятный исход
Так вся страна радуется!
+2
-1
+1
Ответ Slavnov
Они и у Ахмата не выиграют, как по мне, Ахмат самая дисциплинированная, цельная команда чемпионата, на данный момент, плюс кадыров за победу премии пообещает..
Команду сверху спустят Рамзану и сдадут игру.
+1
0
+1
КТО КРОМЕ ЗЕНИТА НЕ ХОЧЕТ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ?
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Вернули себе 2005 год, но есть нюанс)
приличный такой нюанс.
+1
0
+1
Но не забывайте, что у Петржелы был свой стиль, быстрая атакующая игра, ну и Шава с Кержем) Адвокат дальше уже закрепил системность и все пошло.
+1
0
+1
А здесь еще сохраняют шансы на чемпионство, лол
+1
0
+1
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
+2
-1
+1
Да, было такое
0
0
0
Ответ Spuki _Plai
Просто эмоциональное выгорание !!! Посмотрите на Наполи в этом году и вспомните какой команда была в прошлом году. Да, обидно, неприятно, но не трагично. Рано или поздно, но всё равно Зенит бы проиграл Чемпионство, так почему не в этом году !!!
Там же тренер сменился.Хотя я думаю даже останься Спалетти, Интер слишком сильный.
0
0
0
Ответ Spuki _Plai
Просто эмоциональное выгорание !!! Посмотрите на Наполи в этом году и вспомните какой команда была в прошлом году. Да, обидно, неприятно, но не трагично. Рано или поздно, но всё равно Зенит бы проиграл Чемпионство, так почему не в этом году !!!
Наполи может просто физруки вместо Спаооети тренировали ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий