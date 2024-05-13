«Методы Семака больше не работают. «Зениту» стоит подумать о смене тренера». Петржела о питерцах

Властимил Петржела призвал «Зенит» подумать о смене тренера.

После 28-го тура Мир «Зенит» опустился на второе место в таблице и отстает на 2 очка от «Динамо».

Напомним, 30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что клуб и главный тренер продлят контракт до 2030 года, уже достигнута принципиальная договоренность.

«Не знаю, какие конкретно методы использует Семак, но они больше не работают. Об этом говорят результаты «Зенита» в этом сезоне, если сравнивать их с предыдущими.

Наверное, клубу стоит подумать о смене тренера. Это могло бы помочь им», – сказал бывший главный тренер петербуржцев Петржела.

Властимил Петржела: «Семак – русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как сэр Алекс для «МЮ»