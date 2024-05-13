«Методы Семака больше не работают. «Зениту» стоит подумать о смене тренера». Петржела о питерцах

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела призвал «Зенит» подумать о смене тренера.

После 28-го тура Мир РПЛ «Зенит» опустился на второе место в таблице и отстает на 2 очка от «Динамо».

Напомним, 30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что клуб и главный тренер Сергей Семак продлят контракт до 2030 года, уже достигнута принципиальная договоренность.

«Не знаю, какие конкретно методы использует Семак, но они больше не работают. Об этом говорят результаты «Зенита» в этом сезоне, если сравнивать их с предыдущими.

Наверное, клубу стоит подумать о смене тренера. Это могло бы помочь им», – сказал бывший главный тренер петербуржцев Петржела.

Властимил Петржела: «Семак – русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как сэр Алекс для «МЮ»

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10 комментариев
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Держите лудомана!
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Дед буквально пару месяцев назад в 5опу целовал и Семака и зенит, кричал , что их не остановить! Ну лудоман, в воздухе переобувочка!!!
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Метод Семака продали в Аль-Хилаль
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Неужели интересно его мнение?
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Ровно месяц назад:
11.04 Властимил Петржела: «Семак – русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как сэр Алекс для «МЮ» 43
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Да прекратите публиковать высказывания этого человека. Он уже просто сам не помнит, что сам говорил месяц назад. Хотя я предполагаю что это просто журналисты набрасывают на вентилятор от его имени. Не красит подобное поведение.
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