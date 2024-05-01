Петржела о «Зените»: «Мне не нравится работа Семака с бразильцами, надо делать акцент на русских ребят»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что «Зениту» нужно делать ставку на российских игроков.

Во вторник клуб продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.

«Мне не нравятся такие длинные контракты. Я бы не хотел работать в одном клубе так долго. Это уже катастрофа. Игроки сейчас не понимают Семака, это было первое время.

Я очень люблю Фергюсона, который долгое время возглавлял «Манчестер Юнайтед», но такой один в мире. Семак шесть лет работает, это уже длинный срок. Максимум надо на пять лет оставаться.

Заслужил ли Семак такой контракт? Они пять лет подряд становятся чемпионами, почему бы и нет? Но в этом сезоне нет такой доминационной игры, как это было раньше. Мне не нравится работа клуба и Семака с бразильцами, надо делать акцент на русских ребят», — сказал бывший тренер «Зенита».

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10 комментариев
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Где же их взять, русских ребят...
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Где-то улыбнулись русские ребята - Гартик, Флахбарт и Несвадьба...
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Сейчас их не меньше чем 20 лет, просто посредственные легионеры, которые в большинстве своём сейчас играют - занимают их места. Нужно ужесточить лимит до 5 иностранцев, всё равно ведь в еврокубках не играем. Ну а наших игроков больше появится, и будут среди них новые Аршавины, Кержаковы и Павлюченко.
Каким местом лимит связан с качеством футболистов?
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Он проплаченный чтоли ?
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Мне не нравилась работа Петржелы с чехами, мне не нравилась работа Луческу с бразильцами, мне не нравилась работа Манчинина с аргентинцами, но нравилась работа Семака и с аргентинцами и с бразильцами...мне не нравится работа Юрана...
но я терплю
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Чонтофальски, Ширл, Вьештица, Горак, Мареш, Гартиг, Мудринич, Ранджелович, Кирцэ, Кинцл, Шумиликоски, Флахбарт, Малевич, Крижанац, Чадикоски, Несвадьба.

Такие все русские ребята, ага. И ведь абсолютно каждый приносил кучу пользы. Да да
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Петржела помнит, как по ходу первого сезона сам хотел привезти ещё полкоманды чехов, но его послали подальше, заставив выпусккть местных ребят?
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Ответ Onion
Где же их взять, русских ребят...
В Чехословакии!)
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Ответ kolyan#15
Он проплаченный чтоли ?
такса - фишка в казино...
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