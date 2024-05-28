Рэтклиффа впечатляют футбол Де Дзерби и выход «Брайтона» в еврокубки с первом же сезоне с ним. Но решения по будущему тен Хага в «МЮ» пока нет
Роберто Де Дзерби впечатляет совладельца «МЮ» Джима Рэтклиффа.
Как пишет The Guardian, Рэтклиффа впечатляет привлекательный, основанный на владении футбол, который характерен для команд Де Дзерби, а также то, что в первом же сезоне под его руководством «Брайтон» вышел в еврокубки впервые в истории.
«Манчестер Юнайтед» контактировал с Де Дзерби, чтобы узнать, заинтересован ли он в том, чтобы занять пост главного тренера команды. Эрика тен Хага, вероятно, уволят, несмотря на победу в Кубке Англии.
В шорт-лист «Ман Юнайтед» также входят Томас Тухель, Киран Маккенна, Маурисио Почеттино и Томас Франк.
Ранее фаворитом в борьбе за пост тренера «Юнайтед» считался Тухель, но Рэтклиффу нравятся все кандидаты, поэтому решения пока нет. На этой неделе работу тен Хага в минувшем сезоне оценят, и после этого станет окончательно ясно, уволят ли его.
В субботу «МЮ» стал обладателем Кубка Англии, обыграв «Манчестер Сити» в финале турнира. По итогам сезона АПЛ клуб занял 8-е место в турнирной таблице.
Поэтому я уважаю Ливерпуль, Сити, Атлетико, Арсенал и Аталанту в этом плане. Сделать ставку на кого-то одного и дать ему нормально работать. Если даже случается провальный сезон, продолжать верить. Так и только так приходят результаты.
2. Тухлый
3. В худшем случае оставить Хага
Всё остальное от лукавого
Поменяете спокойно зимой.
Хотя, это The Guardian, собирают клики высасывая из пальцев
Выбор должен стоять,на данную секунду времени только такой :либо Тухель,либо Тен Хаг. Всё что связано с Брайтоном,осталось в том прикольном их сезоне,дальше ничего особенного,обычная команда. И лично моё мнение,пусть в Брайтоне всё это (Поттер, Опз из Челси(забыл фамилию) и Де Дзерби с Митомой) Это футбольный мыльный пузырь. Красивый,полетает и лопнет.
Хотя Тухель вроде неудобный человек, именно как человек. Тогда я не вижу ни одного адекватного варианта менять Тен Хага сейчас.
Могу ошибаться,но думаю Рэтклиф не идиот. Понятно же ,что в Брайтоне решили подзаработать денег.
Да и Тен Хагу в подвешенном состоянии не самое приятное.