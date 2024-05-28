Рэтклиффа впечатляют футбол Де Дзерби и выход «Брайтона» в еврокубки с первом же сезоне с ним. Но решения по будущему тен Хага в «МЮ» пока нет

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Брайтон Маурисио Почеттино Томас Тухель Эрик тен Хаг Томас Франк Джим Рэтклифф Киран Маккенна Футбол

Роберто Де Дзерби впечатляет совладельца «МЮ» Джима Рэтклиффа.

Как пишет The Guardian, Рэтклиффа впечатляет привлекательный, основанный на владении футбол, который характерен для команд Де Дзерби, а также то, что в первом же сезоне под его руководством «Брайтон» вышел в еврокубки впервые в истории.

«Манчестер Юнайтед» контактировал с Де Дзерби, чтобы узнать, заинтересован ли он в том, чтобы занять пост главного тренера команды. Эрика тен Хага, вероятно, уволят, несмотря на победу в Кубке Англии.

В шорт-лист «Ман Юнайтед» также входят Томас Тухель, Киран Маккенна, Маурисио Почеттино и Томас Франк.

Ранее фаворитом в борьбе за пост тренера «Юнайтед» считался Тухель, но Рэтклиффу нравятся все кандидаты, поэтому решения пока нет. На этой неделе работу тен Хага в минувшем сезоне оценят, и после этого станет окончательно ясно, уволят ли его.

В субботу «МЮ» стал обладателем Кубка Англии, обыграв «Манчестер Сити» в финале турнира. По итогам сезона АПЛ клуб занял 8-е место в турнирной таблице.

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23 комментария
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Ответ ман сити фейк
Кажется поменяй ЭТХ на любого результат не будет хуже
тен Хаг не закончился. считаю, что лучше него нет кандида. приход любого другого тренера- и клуб начнёт все сначала. как это было уже 5 раз, начиная с прихода Мойеса. невнятная игра, перестройка команды, отсутствие титулов. у тен хага есть хотя бы база.
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Шило на мыло. Лучше тогда тен Хага оставить, чем этого физрука.
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Многие проблемы современного футбола - в метании. Поставим этого, нет, того, потом другого. И у всех разные требования к составу, футбольные идеи, стили.

Поэтому я уважаю Ливерпуль, Сити, Атлетико, Арсенал и Аталанту в этом плане. Сделать ставку на кого-то одного и дать ему нормально работать. Если даже случается провальный сезон, продолжать верить. Так и только так приходят результаты.
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Только не Тухель!
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Ответ Vlad Cory Kirillov
Только не Тухель!
Согласен. Скучный футбол, истеричный характер вкупе со многими сложными характерами в команде. Это будет провал.
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1. Поч
2. Тухлый
3. В худшем случае оставить Хага

Всё остальное от лукавого
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Правильно, поспешишь - людей насмешишь.
Поменяете спокойно зимой.
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Де Дзерби это супер. Я честно не вижу прям какой-то супер гениальности, искренне не понимаю ,что в его системе игры прям восхитительного, НО! его экспрессия и эмоциональность, возможно, вдохнет в сборище депутатов, фотографов и калек жизнь. Даст импульс, которого в команде давно нет.
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Тен хага оставить! он титулы наклепает ещё и будет тащить мю!
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нет, хотя бы ради рофлов это должен быть Поттер))
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Ха, а 3 место, 2 финала кубков Эрика в первом сезоне Джима не впечатлило.

Хотя, это The Guardian, собирают клики высасывая из пальцев
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Эхехе. Уверяю,никого из Брайтона в МЮ не будет. "Рэтклифф впечатлился попаданием Брайтона в еврокубки в первом же его сезоне там". Да,да,...это именно то,что впечатляет миллиардеров.
Выбор должен стоять,на данную секунду времени только такой :либо Тухель,либо Тен Хаг. Всё что связано с Брайтоном,осталось в том прикольном их сезоне,дальше ничего особенного,обычная команда. И лично моё мнение,пусть в Брайтоне всё это (Поттер, Опз из Челси(забыл фамилию) и Де Дзерби с Митомой) Это футбольный мыльный пузырь. Красивый,полетает и лопнет.
Хотя Тухель вроде неудобный человек, именно как человек. Тогда я не вижу ни одного адекватного варианта менять Тен Хага сейчас.
Могу ошибаться,но думаю Рэтклиф не идиот. Понятно же ,что в Брайтоне решили подзаработать денег.
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Такое каждый день можно постить с именами разных тренеров . Классная работа у журналистов !
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Ответ OSHO
куда соображалку дел? у всех отпуска. начнётся предсезонка, тогда всё будет ясно.
К началу предсезонки хорошо бы решение по тренеру уже иметь. Кто проводить будет? А если сходу нового не подписать?
Да и Тен Хагу в подвешенном состоянии не самое приятное.
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