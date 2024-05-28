Рэтклиффа впечатляют футбол Де Дзерби и выход «Брайтона» в еврокубки с первом же сезоне с ним. Но решения по будущему тен Хага в «МЮ» пока нет

Роберто Де Дзерби впечатляет совладельца «МЮ» Джима Рэтклиффа.

Как пишет The Guardian, впечатляет привлекательный, основанный на владении футбол, который характерен для команд Де Дзерби, а также то, что в первом же сезоне под его руководством « » вышел в еврокубки впервые в истории.

« » контактировал с Де Дзерби, чтобы узнать, заинтересован ли он в том, чтобы занять пост главного тренера команды. Эрика тен Хага, вероятно, уволят, несмотря на победу в Кубке Англии.

В шорт-лист «Ман Юнайтед» также входят , Киран Маккенна, и Томас Франк.

Ранее фаворитом в борьбе за пост тренера «Юнайтед» считался Тухель, но Рэтклиффу нравятся все кандидаты, поэтому решения пока нет. На этой неделе работу тен Хага в минувшем сезоне оценят, и после этого станет окончательно ясно, уволят ли его.

В субботу «МЮ» стал обладателем Кубка Англии, обыграв «Манчестер Сити» в финале турнира. По итогам сезона АПЛ клуб занял 8-е место в турнирной таблице.