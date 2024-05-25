Ротенберг о «Зените»: «6 чемпионств подряд – доминирование и результат невероятного труда всех сотрудников клуба. Поздравляю Миллера, «Газпром», штаб во главе с Семаком. Будем верить в золотой дубль»

Теги Зенит Сергей Семак СКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о 6-м подряд чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

«Шесть чемпионств подряд — это, с одной стороны, доминирование, с другой — результат невероятного труда всех сотрудников клуба от руководства до персонала. Невозможно выиграть шесть золотых медалей, если каждый не выкладывается на максимум.

Конечно же, я поздравляю с этим чемпионством руководство клуба, Алексея Борисовича Миллера, ПАО «Газпром», тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и всех болельщиков. Невероятный, сложнейший сезон и заслуженное золото на финише.

Теперь у «Зенита» впереди финал Кубка России, будем болеть дальше и верить в золотой дубль», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

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14 комментариев
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"доминирование" зенита у всех будет ассоциироваться с Газпромом, Миллером и Ротенбергом
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А в хоккее при самом большом бюджете 7 лет без финала.
Всё, что нужно знать о менеджерском таланте Ротенберга.
При том, что собирает со всей страны лучших игроков и платит половину наличкой чтобы обойти потолок зарплат)
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Ротен всегда сначала поздравляет Газпром и Миллера, знает за счет чего и кого кушкает сытно
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а напишут деньги Газпрома решают а ротенберг и с деньгами лопух
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Завидуй Ромка завидуй.
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Семак: А кто такой Ротенберг? Не знаю такого
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Для меня, как петербуржца на 4-м десятке Зенит будет всегда ассоциироваться с Садыриным, Морозовым, Петржелой и Адвокаатом. Дальше темные времена. С приходом этой своры для меня Зенит умер.
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гаспром-самая убыточная монополистическая кампания.
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А вот будет "заворот", если Балтика утащит Кубок!)))
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Как символично,что сначала Миллера,затем Газпром,а только потом треннерский штаб. Представляю,если бы при мифиченском чемпионстве МЮ сначала сказали,спасибо Семье Глейзеров за победу,спасибо Лордам и Лэди,за то что держите экономику этой страны в своих руках,ну и лысому шарлотану с его штабом тоже спасибо.
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Ответ Netto Brutto
А в хоккее при самом большом бюджете 7 лет без финала. Всё, что нужно знать о менеджерском таланте Ротенберга. При том, что собирает со всей страны лучших игроков и платит половину наличкой чтобы обойти потолок зарплат)
СКА это инструмент для развития всего российского хоккея, а также белорусского, казахского и турецкого. Жаль что не все это понимают и поэтому проявляют столь чудовищную неблагодарность!
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