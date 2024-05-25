Роман Ротенберг высказался о 6-м подряд чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

«Шесть чемпионств подряд — это, с одной стороны, доминирование, с другой — результат невероятного труда всех сотрудников клуба от руководства до персонала. Невозможно выиграть шесть золотых медалей, если каждый не выкладывается на максимум.

Конечно же, я поздравляю с этим чемпионством руководство клуба, Алексея Борисовича Миллера, ПАО «Газпром», тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и всех болельщиков. Невероятный, сложнейший сезон и заслуженное золото на финише.

Теперь у «Зенита» впереди финал Кубка России, будем болеть дальше и верить в золотой дубль», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?