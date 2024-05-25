Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 99-летием: «Лучший футбольный клуб России. Самый стабильный, профессиональный и успешный. Вперед за Питер!»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 99-летием.

«Сегодня день рождения празднует лучший футбольный клуб России – петербургский «Зенит»!

«Зенит» – это важная часть истории нашего города. За 99 лет он переживал разные времена, но всегда был очень любим ленинградцами, петербуржцами.

«Зенит» – это Кубок СССР-1944, завоеванный через несколько месяцев после освобождения Ленинграда от блокады. «Зенит» – это невероятное чемпионство 1984 года, когда золото взяла команда почти целиком составленная из собственных воспитанников. В непростые для Петербурга 90-е «Зенит» вернулся в высшую лигу, а потом взял Кубок России-1999. Ту победу праздновал весь город.

В XXI веке при поддержке «Газпрома» и лично Алексея Борисовича Миллера началась лучшая эпоха в истории «Зенита»: долгожданное чемпионство 2007 года, а потом фантастические победы в Европе – Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. И снова весь Петербург выходил на улицы, чтобы разделить радость от больших побед «Зенита».

Сейчас «Зенит» – самый стабильный, самый профессиональный, самый успешный клуб России. Пять подряд чемпионств – это невероятный результат.

Сегодня, в свой день рождения «Зенит» будет бороться за очередное чемпионское звание. Вперед, «Зенит»! Вперед за Питер!» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале. 

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23 комментария
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Мерзость
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-3
+52
Позор российского футбола
+55
-3
+52
ротенберг + зенит=🤮
+39
-2
+37
А наличие такого «главного тренера» в кхл - чистейший позор российского хоккея
+24
-1
+23
Позор российского хоккея поздравляет позор российского футбола.
+23
-2
+21
Почему тогда везде им кричат "Позор российского футбола"?)
+18
-2
+16
Ну ничего, без Газпрома вернетесь обратно в лучшу лигу мира, в привычную среду обитания
+18
-3
+15
С капитализацией не получилось, хотя бы с Зенитом что-то вышло у Убыточного Борисыча
+9
0
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Хороша ветка.. Столько 💩 про гегемона.. Настоящий праздник души)
+8
0
+8
Язык без костей у Ромы, везде успевает лизнуть...
+7
0
+7
В голове его опилки да да да...
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0
+7
Ответ Demanishche
Позор российского футбола
И не только
+5
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+4
Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру лично за СКА и Зенит, иначе,, мы всю свою историю пробивали бы дно, не воспитав ни одного своего тренера топ уровня.
+5
-2
+3
Закат зенита
+3
-1
+2
Ответ Prise
Любим! Гордимся!
💩🤮
+2
0
+2
А как Алексей Борисович Миллер лично поддерживал Зенит? С вип-трибуны хлопал?
+1
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+1
Такой случай, когда не рад празднику своего клуба, а все вокруг плюются.
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Вперёд, Запитер))
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лучше бы он промолчал
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ОПГ «Озеро» в деле)
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Спасибо Миллеру забыл добавить в конце
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