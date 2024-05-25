Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 99-летием: «Лучший футбольный клуб России. Самый стабильный, профессиональный и успешный. Вперед за Питер!»

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 99-летием.

«Сегодня день рождения празднует лучший футбольный клуб России – петербургский « »!

«Зенит» – это важная часть истории нашего города. За 99 лет он переживал разные времена, но всегда был очень любим ленинградцами, петербуржцами.

«Зенит» – это Кубок СССР-1944, завоеванный через несколько месяцев после освобождения Ленинграда от блокады. «Зенит» – это невероятное чемпионство 1984 года, когда золото взяла команда почти целиком составленная из собственных воспитанников. В непростые для Петербурга 90-е «Зенит» вернулся в высшую лигу, а потом взял Кубок России-1999. Ту победу праздновал весь город.

В XXI веке при поддержке « » и лично Алексея Борисовича Миллера началась лучшая эпоха в истории «Зенита»: долгожданное чемпионство 2007 года, а потом фантастические победы в Европе – Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. И снова весь Петербург выходил на улицы, чтобы разделить радость от больших побед «Зенита».

Сейчас «Зенит» – самый стабильный, самый профессиональный, самый успешный клуб России. Пять подряд чемпионств – это невероятный результат.

Сегодня, в свой день рождения «Зенит» будет бороться за очередное чемпионское звание. Вперед, «Зенит»! Вперед за Питер!» – написал главный тренер в телеграм-канале.