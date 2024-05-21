Роман Ротенберг: «Хоккей из СССР – наш культурный код. Судейство должно быть в пользу техничного хоккея, а дети играли бы в «отдал – открылся»

Теги СКА судьи Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Матч ТВ Михаил Дегтярев Хоккей

Роман Ротенберг считает, что юным хоккеистам нужно играть в техничный хоккей.

Ранее прошел детский турнир «Кубок Юнисона». В финале «Ак Барс» победил «Красную Машину Юниор» (3:1).

«Мы должны вместе работать, чтобы дети играли во всех регионах, нужны хорошие тренеры с правильными методиками…

И судейство должно быть в пользу техничного хоккея, чтобы на одном игроке не висели по три соперника, чтобы позволяли хоккеистам развиваться, а наши дети играли бы в техничный хоккей «отдал – открылся». Хоккей из СССР и есть наш культурный код.

Когда все играют с шайбой, в атаке, все вместе. Нам нужно с каждым днем это развивать, выводить на новый уровень. Чтобы все детишки из всех регионов страны шли в этом направлении.

Для этого мы проводим такой турнир. Спасибо всем нашим партнерам и спонсорам. Благодарю Московскую область и Красногорск, Андрей Юрьевич Воробьев приехал на открытие.

Первое официальное мероприятие нового министра спорта Михаила Владимировича Дегтярева было тоже у нас. Потому что дети – наше все.

Конечно, благодарю ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера за то, что помогают и финансируют все эти программы развития детей, хоккейной школы.

Только так можно всем вместе двигать наш хоккей вперед, чтобы эти ребятки, когда они вырастут, будут побеждать Канаду, США, да кого угодно», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

7 комментариев
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Насрал-сменился. Что не договариваешь , албанский ганстер ?
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Твой культурный код Роман это нести финскую чепуху.
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Идеальный кандидат на роль в ремейке комедии "Тупой и ещё тупее". Вот только где взять второго - ещё более тупее ?
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А ты бы « свалил- исчез»
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