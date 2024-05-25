Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством, выложив фото в футболке клуба: «Петербург подтверждает звание спортивной столицы, «Зенит» – звание лучшей команды страны»
Роман Ротенберг опубликовал фото в форме «Зенита».
Главный тренер СКА поздравил футбольный клуб из Санкт-Петербурга с чемпионством в Мир РПЛ, выложив фотографию в футболке сине-бело-голубых.
«Ура! «Зенит» – чемпион!
Невероятная развязка российского футбольного чемпионата, по итогам которой «Зенит» завоевал заслуженное чемпионство в день своего 99-летия!
От всей души поздравляю наш петербургский клуб с этой победой – весь город, вся многомиллионная армия болельщиков сине-бело-голубых сегодня были едины как никогда.
Поздравляю с чемпионством компанию «Газпром», Алексея Борисовича Миллера, руководство клуба, Сергея Семака и весь тренерский штаб «Зенита», футболистов, персонал и весь Санкт-Петербург!
Это был удивительный, сложнейший сезон, и тем достойнее и почетнее это золото. Петербург подтверждает звание спортивной столицы, «Зенит» подтверждает звание лучшей команды страны.
Искренне желаю сине-бело-голубым сохранить эту чемпионскую поступь и продолжать радовать нас своими многочисленными победами!» – написал Ротенберг.
Мерзко. Миллеры, Ротены, травля Безрукова Митрофановым, бразильцы засчет гос компании..
Поэтому за Краснодар.
А со «СКА» я обос...
Пришло к нам лето
Спасибо Миллеру за это
)))
Про самых самых... ну по методичке же, мантры-заклинания
Как буд то кто оспаривал.. так нет же
Вы кудахчете, а мы начинаем высмеивать