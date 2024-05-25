Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством, выложив фото в футболке клуба: «Петербург подтверждает звание спортивной столицы, «Зенит» – звание лучшей команды страны»

Роман Ротенберг опубликовал фото в форме «Зенита».

Главный тренер поздравил футбольный клуб из Санкт-Петербурга с чемпионством в Мир , выложив фотографию в футболке сине-бело-голубых.

«Ура! «Зенит» – чемпион!

Невероятная развязка российского футбольного чемпионата, по итогам которой «Зенит» завоевал заслуженное чемпионство в день своего 99-летия!

От всей души поздравляю наш петербургский клуб с этой победой – весь город, вся многомиллионная армия болельщиков сине-бело-голубых сегодня были едины как никогда.

Поздравляю с чемпионством компанию « », Алексея Борисовича Миллера, руководство клуба, и весь тренерский штаб « », футболистов, персонал и весь Санкт-Петербург!

Это был удивительный, сложнейший сезон, и тем достойнее и почетнее это золото. Петербург подтверждает звание спортивной столицы, «Зенит» подтверждает звание лучшей команды страны.

Искренне желаю сине-бело-голубым сохранить эту чемпионскую поступь и продолжать радовать нас своими многочисленными победами!» – написал Ротенберг.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга