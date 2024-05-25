Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством, выложив фото в футболке клуба: «Петербург подтверждает звание спортивной столицы, «Зенит» – звание лучшей команды страны»

Теги Зенит Сергей Семак СКА премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг опубликовал фото в форме «Зенита».

Главный тренер СКА поздравил футбольный клуб из Санкт-Петербурга с чемпионством в Мир РПЛ, выложив фотографию в футболке сине-бело-голубых.

«Ура! «Зенит» – чемпион!

Невероятная развязка российского футбольного чемпионата, по итогам которой «Зенит» завоевал заслуженное чемпионство в день своего 99-летия!
От всей души поздравляю наш петербургский клуб с этой победой – весь город, вся многомиллионная армия болельщиков сине-бело-голубых сегодня были едины как никогда.

Поздравляю с чемпионством компанию «Газпром», Алексея Борисовича Миллера, руководство клуба, Сергея Семака и весь тренерский штаб «Зенита», футболистов, персонал и весь Санкт-Петербург!

Это был удивительный, сложнейший сезон, и тем достойнее и почетнее это золото. Петербург подтверждает звание спортивной столицы, «Зенит» подтверждает звание лучшей команды страны.

Искренне желаю сине-бело-голубым сохранить эту чемпионскую поступь и продолжать радовать нас своими многочисленными победами!» – написал Ротенберг. 

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

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33 комментария
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Живу в Петербурге на Черной Речке, но не могу болеть за зенит и ска.
Мерзко. Миллеры, Ротены, травля Безрукова Митрофановым, бразильцы засчет гос компании..
Поэтому за Краснодар.
+53
-15
+38
🤮
+35
-2
+33
Ответ Netto Brutto
Живу в Петербурге на Черной Речке, но не могу болеть за зенит и ска. Мерзко. Миллеры, Ротены, травля Безрукова Митрофановым, бразильцы засчет гос компании.. Поэтому за Краснодар.
Петербуржец здорового человека
+21
-6
+15
Ромка, готовишь своё очко к нового сезону?
+13
0
+13
Ротенберг – позор российского всего
+9
0
+9
Если он в день минимум три раза не скажет «спасибо Газпром и Миллер» то можно сказать, что день не удался. 🤦🏻
+6
0
+6
Ну так шёл бы до конца...
А со «СКА» я обос...
+6
-2
+4
Мерзкий человек поздравляет мерзкую команду
+7
-3
+4
Ротенберг о чемпионстве Зенита уже высказался больше, чем любой человек имеющий отношение к Зениту
+3
0
+3
Роман, умоляю, посмотри 800 матчей "Зенита" и возглавь этот клуб, уйдя из СКА: так ты очистишь от скверны и наш хоккей, и наш футбол. Пожалуйста, будь другом, не подведи. И мы, благодарные болельщики, тебе на кроссовки скинемся, которые были отняты албанцами.
+4
-1
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Петербуржец здорового человека
Ну да, петербуржцы должны топить за все другие клубы, тогда они «здоровые» , понял принял
+7
-4
+3
🤮🤮🤮
+2
0
+2
Ответ Sanan1908
Если он в день минимум три раза не скажет «спасибо Газпром и Миллер» то можно сказать, что день не удался. 🤦🏻
Ушла весна
Пришло к нам лето
Спасибо Миллеру за это
)))
+1
0
+1
Я тоже всех Роттенбергов поздравляю, Сочи прям в пердиве самое место. 🙃
+2
-1
+1
В целом у меня есть мнение насчет трофеев Зенита и величия хоккейного СКА, но будем честны: Великое и Легендарное Динамо сегодня само все просрало( Поэтому мои сожаления и соболезнования сораДникам и поздравления вменяемым питерцам. Это всего лишь игра. Хотя я, конечно, предпочел бы сегодня напиться с другим настроением)
0
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Пися принёс победу Зениту! Медведь 🐻 был бы, чемпионом стал бы Краснодар
0
0
0
Ответ Мадина Уйгурова
Петербуржец здорового человека
Понаехавшая лимита из Краснодара)
+1
-1
0
Ответ Netto Brutto
Живу в Петербурге на Черной Речке, но не могу болеть за зенит и ска. Мерзко. Миллеры, Ротены, травля Безрукова Митрофановым, бразильцы засчет гос компании.. Поэтому за Краснодар.
три буквы тебе
0
0
0
Ответ Netto Brutto
Живу в Петербурге на Черной Речке, но не могу болеть за зенит и ска. Мерзко. Миллеры, Ротены, травля Безрукова Митрофановым, бразильцы засчет гос компании.. Поэтому за Краснодар.
Вроде как плохо все у Газпрома, может в этом сезоне Зенит и закончился?)
0
0
0
Ответ Netto Brutto
Живу в Петербурге на Черной Речке, но не могу болеть за зенит и ска. Мерзко. Миллеры, Ротены, травля Безрукова Митрофановым, бразильцы засчет гос компании.. Поэтому за Краснодар.
А где вы видели ведущие клубы без бразильцев в Европе да и в Мире, такова современная действительность, спорт сейчас это в первую очередь бизнес, другого уже не будет, это ещё большая удача, что сейчас они к нам едут, хоть как -то примером покажут и может научат отечественных игроков как надо играть
0
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Ответ 2vdhrvmmzf
А кто в Питере еще чемпион чтоб спортивной столицей называть?
Миллер😂😂😂
0
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0
Ответ 2vdhrvmmzf
А кто в Питере еще чемпион чтоб спортивной столицей называть?
Динамо СПб в Сочи и в пердив, Ленинградец вчера во втордив. Сказали же один город - одна команда, не слыхал чели? 🙃
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Позор российского футбола = чемпион российского футбола. Поздравители абсолютно соответствуют статусу
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Он ### как клещ. Присасется и пользы никакой
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А кто в Питере еще чемпион чтоб спортивной столицей называть?
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Спартак чемпионом ближайшие лет 500 точно не станет, так что Зенит будет самой титулованной командой в России, а это значит бесконечные понты от Ротенбергов и Медведевых
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Отпразднует на даче
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Новость только ради горения пятых точек , в этом весь спортс
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Ну, хоть Зенит Чемпион может крикнуть и то не плохо. То конспекты великого Йозе Марино не работают.
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Почему вы сектанты постоянно блеяте одно и тоже
Про самых самых... ну по методичке же, мантры-заклинания
Как буд то кто оспаривал.. так нет же
Вы кудахчете, а мы начинаем высмеивать
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