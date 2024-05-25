«Сити» завершил сезон с одним трофеем на следующий год после требла

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Сити» выиграл только 1 трофей в этом сезоне – чемпионство в АПЛ.

Сегодня команда под руководством Пепа Гвардиолы уступила «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в финале Кубка Англии со счетом 1:2. 

Таким образом, «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне выиграл только 1 трофей – титул в АПЛ. Ранее клуб вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив в серии пенальти мадридскому «Реалу». «Горожане» также вылетели из Кубка английской лиги в 3-м раунде, уступив «Ньюкаслу» (0:1).

В прошлом сезоне «Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. 

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43 комментария
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Пепу до матча инсайд пришёл, что Хаг в случае победы остаётся. Пеп стратегически пожертвовал одним кубком ради предстоящего целого сезона
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Кчм и суперкубок уефа, да да пошли мы на
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Зато каким
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Ответ rigobersong
Так это трофеи прошлого сезона:)
КЧМ который в декабре игрался? 😁
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Истинный уровень Холанда
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А Арсенал закончил без трофеев

Сити - Чемпион Англии в 4-й раз!
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+2
А так как фан Сити поздравляю МЮ, заслужили, бились до конца
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+1
Ну да. Клубный ЧМ мы не считаем
+1
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Ответ rigobersong
Худший сезон Холанда=лучший сезон Анри
Че ты френдли фаером бьешь. Или от адекватности Анри при высказываниях про РМ совсем сгорело?
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С учетом того что они взяли четвертое подряд чемпионство АПЛ, результат удовлетворен
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А клубный чемпионат мира ? А Суперкубок УЕФА? Как никак Суперкубки являются открытием нового сезона а не завершением старого
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Ответ Topwintop
Комментарий удален модератором
Сравнил опу с пальцем
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Ответ Topwintop
Комментарий удален модератором
Ну хотя бы за один сезон а не за 33
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Ответ xQcoW
Были бы нейтральные судьи, то даже 1 не взяли бы шити
Фавориты судей
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Ответ DolJun
так сказать взяли ливерпульский квадрупол, если вынести ценность трофеев за скобки
Челси то когда уже трофеем порадует?
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Ответ kaka10
Пепу до матча инсайд пришёл, что Хаг в случае победы остаётся. Пеп стратегически пожертвовал одним кубком ради предстоящего целого сезона
Всегда мысли на шаг вперед 😾🤏
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Сити - позор английского футбола
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Холанд как всегда в решающих матчах пропадает,человек невидика
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молодец пеп..... так и надо было . их надо было в лигу Европу отправлять чтоб они опять были в середине
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В след сезоне вообще без кубков завершит я думаю ,
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Как же припекает у Витяна))
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Оливер и Каваана принесли трофей,а Пеп продолжает тратить слив 3 турнира
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Комментарий удален модератором
Если это был спад то страшно представить чего от них ожидать в следующем сезоне
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Лично я в этом сезоне больше всего хотел именно этот трофей.
HISTORY M4KERS!
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