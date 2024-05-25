«Сити» завершил сезон с одним трофеем на следующий год после требла
«Манчестер Сити» выиграл только 1 трофей в этом сезоне – чемпионство в АПЛ.
Сегодня команда под руководством Пепа Гвардиолы уступила «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в финале Кубка Англии со счетом 1:2.
Таким образом, «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне выиграл только 1 трофей – титул в АПЛ. Ранее клуб вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив в серии пенальти мадридскому «Реалу». «Горожане» также вылетели из Кубка английской лиги в 3-м раунде, уступив «Ньюкаслу» (0:1).
В прошлом сезоне «Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
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