Пеп о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Сказал игрокам: «Не притворяйтесь счастливыми. Вы разочарованы? И я тоже. Но делайте все, на что способны». И они сделали»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Бернарду Силва Мануэль Аканджи Футбол

Пеп Гвардиола сказал игрокам «Сити» не скрывать разочарования после вылета из ЛЧ.

«Манчестер Сити» сыграл с «Реалом» вничью в обоих матчах 1/4 финала (3:3, 1:1) и уступил в серии пенальти на своем поле – 3:4.

В субботу клуб из Манчестера победил «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии благодаря голу Бернарду Силвы, который не забил с точки в серии с «Мадридом».

«Я сказал: «Не боритесь со своими чувствами. Вы расстроены, и это нормально. Не притворяйтесь счастливыми все время. Вы разочарованы? И я тоже. Но так как мы здесь, делайте лучшее, на что способны». И они сделали.

С учетом того, что мы приехали в Лондон играть против «Челси»  – в лучший для них момент сезона, против футболистов, которые играют в таком [быстром] темпе, – с учетом того, как мы в итоге сыграли – какой же сезон мы проводим!

Вот, что такое футбол: Ману [Аканджи] пришел к углу штрафной, Кевин [де Брюйне] отдал вдоль ворот, Бернарду забил. Такие детали определяют сезон.

Мы могли проиграть, у «Челси» было много моментов, я не буду этого отрицать. У нас тоже были шансы. И монета  упала нужной нам стороной.

Я буду определять этих ребят по вылету в четвертьфинале Лиги чемпионов? Но после завоевания требла мы все еще здесь», – заявил главный тренер «горожан» Гвардиола.

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22 комментария
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Тяжело переживает Пеп вылет от Реала,ведь если б не Мадрид то Сити скорее всего взял 2лч подряд)
+37
-8
+29
Это спортс как обычно одно интервью на 10 кусков разбил или Пеп реально каждый день об этой игре говорит?
+12
-3
+9
Ответ Никита Давыдкин
ты первый день на сайте? Спортс может и неделю одно интервью кусками выкладывать
После матча с Реалом и после матча с Челси, чувствуешь разницу?
+9
-1
+8
Ответ VuNePonimaete
Это спортс как обычно одно интервью на 10 кусков разбил или Пеп реально каждый день об этой игре говорит?
После матча с Реалом и после матча с Челси есть же разница
+8
-2
+6
Ответ Красный на все времена
Пеп это тебе не АПЛ, где шейхи заносят судьям ) Очень рад что Сити выбили больше шансов выиграть ЛЧ у них не будет .
Если Пеп вдруг неожиданно для всех не уйдет летом, то Сити и в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов будет одним из главных фаворитов на победу. Понимаю, что Вы, как болельщик Ливерпуля не любите Сити, но не уважать то, что они делают и как играют — невозможно. Великая команда, одна из лучших в ХХI веке.
+8
-2
+6
Ответ VuNePonimaete
Это спортс как обычно одно интервью на 10 кусков разбил или Пеп реально каждый день об этой игре говорит?
Даже если каждый день, ты же понимаешь, что он не сам организовывает конференции и выходит со своими докладом.

Ему задают вопросы он на них отвечает.
+5
0
+5
Ничего страшного в вылете Сити нет. ЛЧ два раза подряд выиграть почти не реально. Ну если ты не Реал. Но этот клуб особняком по менталитету. Я не его болельщик, но то что они делают, это феноменально. Причём не имея какой-то великой, мегояркой игры. У них нет игровой особенной философии. тики-таки, автобусы и прочее. У них одна философия-это постоянные победы 🤷🏿‍♂️
+6
-2
+4
Ответ Красный на все времена
Я не уважаю МС потому что им постоянно подсуживают! Я понимаю что ошибки судей бывают это футбол и это нормально. Но как объяснить почему судьи просто отказываются ставить пенальти или давать красные Сити я не знаю..... Летом в Мадрид прилетает Мбаппе и Дэвис и это полный конец для Сити. Единственное что они смогут так это выйти в финал если будут в разных сетках с Сити и там они проиграют Реалу и все. Больше Сити ЛЧ не выиграет.
Сити этот реал время от времени проходит.
Ливер же вылетает из раза в раз.
Если ты ставишь крест на Сити на счёт ЛЧ, то Ливерпуль можно вообще сразу хоронить.
+4
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+4
Ответ Красный на все времена
Я не уважаю МС потому что им постоянно подсуживают! Я понимаю что ошибки судей бывают это футбол и это нормально. Но как объяснить почему судьи просто отказываются ставить пенальти или давать красные Сити я не знаю..... Летом в Мадрид прилетает Мбаппе и Дэвис и это полный конец для Сити. Единственное что они смогут так это выйти в финал если будут в разных сетках с Сити и там они проиграют Реалу и все. Больше Сити ЛЧ не выиграет.
А для Ливерпуля все в ажуре. Будет не по 5, а по 8 на энфилде пропускать. Ну если будут в ЛЧ конечно.
Реал часто возит клубы АПЛ, только Сити более менее их щемит иногда
+4
0
+4
Ответ Красный на все времена
Пеп это тебе не АПЛ, где шейхи заносят судьям ) Очень рад что Сити выбили больше шансов выиграть ЛЧ у них не будет .
А у Ливерпуля будет шанс выиграть АПЛ, как думаеш
+6
-4
+2
Ответ войд
Тяжело переживает Пеп вылет от Реала,ведь если б не Мадрид то Сити скорее всего взял 2лч подряд)
Если бы не Реал, Сити, скорее всего, взял бы не 2, а 3 ЛЧ подряд)
0
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Ответ войд
Тяжело переживает Пеп вылет от Реала,ведь если б не Мадрид то Сити скорее всего взял 2лч подряд)
После факапа в финале с Челси, вылета от Монако, Лиона, то тут уже дело в системе, а не конкретно в Реале.
+2
-2
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Ответ войд
Тяжело переживает Пеп вылет от Реала,ведь если б не Мадрид то Сити скорее всего взял 2лч подряд)
Это самое обидное для МС
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Ответ #SharkTeam
А для Ливерпуля все в ажуре. Будет не по 5, а по 8 на энфилде пропускать. Ну если будут в ЛЧ конечно. Реал часто возит клубы АПЛ, только Сити более менее их щемит иногда
Челси?
0
0
0
Ответ #SharkTeam
А для Ливерпуля все в ажуре. Будет не по 5, а по 8 на энфилде пропускать. Ну если будут в ЛЧ конечно. Реал часто возит клубы АПЛ, только Сити более менее их щемит иногда
Так твой Сити сам 6 мячей наполучал в 22 ) Ну не чего смеется тот кто смеётся последним. Посмотрим что будет когда Пеп уйдёт из МС
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Пеп это тебе не АПЛ, где шейхи заносят судьям ) Очень рад что Сити выбили больше шансов выиграть ЛЧ у них не будет .
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