Пеп о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Сказал игрокам: «Не притворяйтесь счастливыми. Вы разочарованы? И я тоже. Но делайте все, на что способны». И они сделали»

Пеп Гвардиола сказал игрокам «Сити» не скрывать разочарования после вылета из ЛЧ.

« » сыграл с «Реалом» вничью в обоих матчах 1/4 финала (3:3, 1:1) и уступил в серии пенальти на своем поле – 3:4.

В субботу клуб из Манчестера победил «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии благодаря голу , который не забил с точки в серии с « ».

«Я сказал: «Не боритесь со своими чувствами. Вы расстроены, и это нормально. Не притворяйтесь счастливыми все время. Вы разочарованы? И я тоже. Но так как мы здесь, делайте лучшее, на что способны». И они сделали.

С учетом того, что мы приехали в Лондон играть против «Челси» – в лучший для них момент сезона, против футболистов, которые играют в таком [быстром] темпе, – с учетом того, как мы в итоге сыграли – какой же сезон мы проводим!

Вот, что такое футбол: Ману [ ] пришел к углу штрафной, Кевин [де ] отдал вдоль ворот, Бернарду забил. Такие детали определяют сезон.

Мы могли проиграть, у «Челси» было много моментов, я не буду этого отрицать. У нас тоже были шансы. И монета упала нужной нам стороной.

Я буду определять этих ребят по вылету в четвертьфинале Лиги чемпионов? Но после завоевания требла мы все еще здесь», – заявил главный тренер «горожан» Гвардиола.