Пеп Гвардиола: «Сити» очень уважает «МЮ». В последние 10 лет мы лучше них, но они лучшая команда Англии в истории» 

Пеп Гвардиола назвал «Манчестер Юнайтед» лучшим английским клубом в истории.

«Мы очень уважаем «Юнайтед», и так было всегда.

В последние десять лет мы лучше них, но они лучшая команда Англии в истории. Так что уже за это, конечно, они заслуживают огромного уважения», – сказал главный тренер « ».

Сегодня «горожане» сыграют с « » в финале Кубка Англии.