Пеп Гвардиола: «Сити» очень уважает «МЮ». В последние 10 лет мы лучше них, но они лучшая команда Англии в истории» 

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

Пеп Гвардиола назвал «Манчестер Юнайтед» лучшим английским клубом в истории.

«Мы очень уважаем «Юнайтед», и так было всегда. 

В последние десять лет мы лучше них, но они лучшая команда Англии в истории. Так что уже за это, конечно, они заслуживают огромного уважения», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» сыграют с «МЮ» в финале Кубка Англии.

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11 комментариев
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Гвардиола все по делу написал, придраться не к чему.
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Молодец, уважение превыше всего.
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Ливер: "Чего? Англия это не только история АПЛ"
Я сам за МЮ но по титулам всё на тоненького, особенно учитывая что ЛЧ/КЧ у Ливера в 2 раза больше.
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Пеп ответил максимально дипломатично. А мог сказать просто этот МЮ мой любимый клиент.
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Ответ Олег Мастерков
Гвардиола все по делу написал, придраться не к чему.
Олег Мастерков : Гвардиола сам пишет новости о себе на спортсе
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От мю осталось только громкое имя. А так обычный средняк с армией фанатов и не более того.
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На мой взгляд, исторически тот же Вест Хэм куда более значимая величина, чем распиаренный мю. Концептуально, с учётом конъюнктуры, исторически и по всем остальным параметрам Вест Хэм превосходит мю. И Вест Хэм при этом далеко не лучший клуб Туманного Альбиона.
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