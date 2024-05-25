Пеп Гвардиола: «Сити» очень уважает «МЮ». В последние 10 лет мы лучше них, но они лучшая команда Англии в истории»
Пеп Гвардиола назвал «Манчестер Юнайтед» лучшим английским клубом в истории.
«Мы очень уважаем «Юнайтед», и так было всегда.
В последние десять лет мы лучше них, но они лучшая команда Англии в истории. Так что уже за это, конечно, они заслуживают огромного уважения», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Сегодня «горожане» сыграют с «МЮ» в финале Кубка Англии.
Я сам за МЮ но по титулам всё на тоненького, особенно учитывая что ЛЧ/КЧ у Ливера в 2 раза больше.