Сунесс о Клоппе: «Юрген подарил «Ливерпулю» много незабываемых моментов: титул АПЛ впервые за 30 лет, камбэк с «Барсой». Разгром «МЮ» со счетом 7:0 был особенным»

Грэм Сунесс высоко оценил заслуги Юргена Клоппа в успехах «Ливерпуля».

«Не могу сказать, что я близко знаком с . Я встречался с ним пару раз за годы его работы в « », жал ему руку и обнимал его перед матчем Кубка Англии на « » в марте.

Я хотел, чтобы он знал, как для меня много значит видеть, как мой бывший клуб снова борется за титул и выигрывает его впервые за 30 лет.

За последние девять лет было много незабываемых моментов, хотя разгром « » со счетом 7:0 в прошлом сезоне был особенным, потому что я был там! И, конечно, незабываемым был ответный матч с «Барселоной» в 2019 году.

Сейчас перед клубом стоят сложные задачи. Даже когда уйдет из « », финансовая мощь Абу-Даби будет означать, что они остаются грозным соперником.

Но в эти выходные красная половина «Ливерпуля» может позволить себе поразмышлять о тренере, который оживил « » и взял болельщиков с собой в самое замечательное приключение», – заявил бывший полузащитник мерсисайдцев.