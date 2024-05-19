Сунесс о Клоппе: «Юрген подарил «Ливерпулю» много незабываемых моментов: титул АПЛ впервые за 30 лет, камбэк с «Барсой». Разгром «МЮ» со счетом 7:0 был особенным»
Грэм Сунесс высоко оценил заслуги Юргена Клоппа в успехах «Ливерпуля».
«Не могу сказать, что я близко знаком с Юргеном. Я встречался с ним пару раз за годы его работы в «Ливерпуле», жал ему руку и обнимал его перед матчем Кубка Англии на «Олд Траффорд» в марте.
Я хотел, чтобы он знал, как для меня много значит видеть, как мой бывший клуб снова борется за титул и выигрывает его впервые за 30 лет.
За последние девять лет было много незабываемых моментов, хотя разгром «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 в прошлом сезоне был особенным, потому что я был там! И, конечно, незабываемым был ответный матч с «Барселоной» в 2019 году.
Сейчас перед клубом стоят сложные задачи. Даже когда Пеп Гвардиола уйдет из «Сити», финансовая мощь Абу-Даби будет означать, что они остаются грозным соперником.
Но в эти выходные красная половина «Ливерпуля» может позволить себе поразмышлять о тренере, который оживил «Энфилд» и взял болельщиков с собой в самое замечательное приключение», – заявил бывший полузащитник мерсисайдцев.