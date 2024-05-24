Пеп Гвардиола: «Согласен со словами тен Хага о травмах. Им следует подумать о причинах. У «МЮ» много проблем, и в таких случаях страдает тренер»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

Пеп Гвардиола посочувствовал Эрику тен Хагу перед финалом Кубка Англии.

«В таких больших клубах, как «Юнайтед» и «Сити», у тебя всегда возникают проблемы, если ты не выигрываешь. Это не секрет. Мы сделали то, что сделали, но у меня были бы проблемы, если бы мы не побеждали.

Я с огромным уважением отношусь к его работе в других командах и в «Юнайтед». Я в полной мере согласен с его словами о том, что был доступен не весь состав, что полного состава не было весь сезон. У них было много травм.

Им следует подумать о причинах этого. Даже я в нашем случае сосредоточен именно на этом. Нужно, чтобы игроки были здоровыми, иначе задействовать их нельзя.

У «МЮ» много проблем, и в таких случаях страдает тренер. Думаю, там очень хороший состав, но проблема заключается в том, что игроков невозможно выпускать, если они травмированы, и это большой минус для команды», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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9 комментариев
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Пеп начал смазывать
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травмы - бич МЮ в этом сезоне. в прошлом и близко не было такого количества - 3 место выглядело как вполне закономерный итог.
в этом, МЮ не наиграл даже на еврокубки
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Ответ Роман
Так этот физручело их перетренировал, что полсостава в лазарете. На то он и главный тренер, у которого и тренер по физ. подготовки есть. Просто физручело не уследил.
А еще говорят он прогрыз крышу на олд траффорд, из-за чего там течь началась
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