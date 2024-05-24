Пеп Гвардиола: «Согласен со словами тен Хага о травмах. Им следует подумать о причинах. У «МЮ» много проблем, и в таких случаях страдает тренер»

Пеп Гвардиола посочувствовал Эрику тен Хагу перед финалом Кубка Англии.

«В таких больших клубах, как «Юнайтед» и «Сити», у тебя всегда возникают проблемы, если ты не выигрываешь. Это не секрет. Мы сделали то, что сделали, но у меня были бы проблемы, если бы мы не побеждали.

Я с огромным уважением отношусь к его работе в других командах и в «Юнайтед». Я в полной мере согласен с его словами о том, что был доступен не весь состав, что полного состава не было весь сезон. У них было много травм.

Им следует подумать о причинах этого. Даже я в нашем случае сосредоточен именно на этом. Нужно, чтобы игроки были здоровыми, иначе задействовать их нельзя.

У « » много проблем, и в таких случаях страдает тренер. Думаю, там очень хороший состав, но проблема заключается в том, что игроков невозможно выпускать, если они травмированы, и это большой минус для команды», – сказал главный тренер « ».