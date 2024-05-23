Хоккеист «Динамо» Михеев об РПЛ: «С детства за «Спартак», жду нового чемпионства. Нравится Промес как игрок, волосы дыбом от новостей о нем»

Хоккеист «Динамо» Артем Михеев назвал «Спартак» любимой командой в РПЛ.

– Ты смотришь футбол? За кого болеешь?

– В последнее время реже из-за того, что у нас увеличилось количество игр. Я с самого детства болею за «Спартак», продолжаю до сих пор. Жду нового чемпионства.

– Как отреагировал на отставку Абаскаля?

– Спокойно. За последние годы я уже привык, что там постоянно что-то происходит и что-то меняется. Я, как обычный болельщик, просто жду побед.

– Чемпионство «Зенита» уже наскучило?

– Конечно, хочется, чтобы выигрывал «Спартак».

– Кого-то еще из претендентов на чемпионство назовешь?

– Я особо не слежу за другими командами, поэтому не могу судить по игре.

– Кто тебе импонирует из игроков «Спартака»?

– Наверное, Промес. Правда, сейчас он не играет.

– Тебя удивили эти новости о нем?

– Конечно, от них просто волосы дыбом встают. Не могу судить, потому что непонятно, все ли из этого правда. Мне нравится Промес исключительно как футболист, – сказал форвард «Динамо» Артем Михеев.

Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма.

Также игрок был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.