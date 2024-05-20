Форвард «Урала» Влут об освобождении Промеса под залог: «Общался с Квинси пару дней назад. Не хочу обсуждать эту тему»
Рай Влут рассказал о разговоре с Квинси Промесом после его освобождения.
Ранее стало известно, что футболист «Спартака» был освобожден из-под стражи в Дубае под залог. Футболисту запрещено покидать ОАЭ.
– Общался ли ты с Промесом после его освобождения? Каковы его перспективы в судебных тяжбах в Дубае и может ли он вернуться в «Спартак»?
– Да, пару дней назад общался с Квинси, но я не собираюсь обсуждать эту тему сейчас.
– Как у него настроение?
– Нет, не буду обсуждать это, – сказал нидерландский форвард «Урала».
Преступник видит преступника не только издалека, но ещё и понимает.