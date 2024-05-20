Форвард «Урала» Влут об освобождении Промеса под залог: «Общался с Квинси пару дней назад. Не хочу обсуждать эту тему»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Квинси Промес Рай Влут Матч ТВ Футбол

Рай Влут рассказал о разговоре с Квинси Промесом после его освобождения.

Ранее стало известно, что футболист «Спартака» был освобожден из-под стражи в Дубае под залог. Футболисту запрещено покидать ОАЭ.

– Общался ли ты с Промесом после его освобождения? Каковы его перспективы в судебных тяжбах в Дубае и может ли он вернуться в «Спартак»?

– Да, пару дней назад общался с Квинси, но я не собираюсь обсуждать эту тему сейчас.

– Как у него настроение?

– Нет, не буду обсуждать это, – сказал нидерландский форвард «Урала».

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9 комментариев
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Братишки поддерживают связь, если что малявы пересылать будут
+15
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Ответ Сироткин Александр
Комментарий скрыт
Нет.
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Рыбак рыбака видит издалека (с)
Преступник видит преступника не только издалека, но ещё и понимает.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Рыбак рыбака видит издалека (с) Преступник видит преступника не только издалека, но ещё и понимает.
Но, таки, Влут от правосудия не скрывался, в розыск Интерполом не объявлен, так что Промес тут рыбак иного уровня, нежели ВЛУТ.
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