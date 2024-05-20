Форвард «Урала» Влут об освобождении Промеса под залог: «Общался с Квинси пару дней назад. Не хочу обсуждать эту тему»

Рай Влут рассказал о разговоре с Квинси Промесом после его освобождения.

Ранее стало известно, что футболист « » был освобожден из-под стражи в Дубае под залог. Футболисту запрещено покидать ОАЭ.

– Общался ли ты с после его освобождения? Каковы его перспективы в судебных тяжбах в Дубае и может ли он вернуться в «Спартак»?

– Да, пару дней назад общался с Квинси, но я не собираюсь обсуждать эту тему сейчас.

– Как у него настроение?

– Нет, не буду обсуждать это, – сказал нидерландский форвард « ».