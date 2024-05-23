Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте. Промес все-таки уехал – в Дубае сидит»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Квинси Промес Андрей Мостовой Константин Тюкавин Футбол

Андрей Канчельскис назвал российских игроков, способных заиграть в Европе.

«Кто из российских игроков мог бы уехать в Европу? Тюкавин и Мостовой – готовые игроки для европейского футбола, они могли бы получить приглашение от какого-то клуба из топ-5 лиг, как мне кажется. Кого-то еще не могу вспомнить.

Кто из «Спартака»? Там Промес уже уехал – в Дубае сидит. Он же уехал все-таки, ха-ха. В «Спартаке» футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Канчельскис о Сафонове и «ПСЖ»: «Надо быстрее собирать вещи и ехать – какие раздумья могут быть? В «Реале» играет Лунин – почему Сафонов не может играть во Франции? Такой шанс дается раз в жизни»

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17 комментариев
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Ответ Александр Кудрявцев
Ну давно в 🇦🇪🇦🇪 находится, и что теперь из этого
Ну да вот только в зените они прогрессируют. Больше ни где, Фернандес, малком, Бакаев, Круговой, Ерохин. Бариус и тд
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А у тебя не только ноги коротки, по ходу и то что чуть выше.
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Да, одноклеточный юмор найдёт своего и автора и слушателя
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Андрейка опять накатил.
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Ну да, Промес на повышение пошёл: из ФК Спартак в ФК Бутырка🤓
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Ну давно в 🇦🇪🇦🇪 находится, и что теперь из этого
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Кто-то в Дубае, кто-то на диване сидит....
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Что сидит, то сидит.
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Да,Промес перебрался в Оаэ доигрывать
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Канчельскис продолжает "прогрессировать")))
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Промес ещё вполне может вернуться.
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Игроки прогрессируют в тех командах, где схему игры подстраивают под имеющихся игроков, а не там где игроков подгоняют под схему. Как у Абаскаля футболисты будут прогрессировать, если ему вынь да подай левшей, с правшами схема, видите ли, не работает.
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Да ещё все это Ильич что Ленин предвидел: помните его знаменитую работу,,Шаг вперёд,два шага назад,,
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