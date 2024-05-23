Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте. Промес все-таки уехал – в Дубае сидит»
Андрей Канчельскис назвал российских игроков, способных заиграть в Европе.
«Кто из российских игроков мог бы уехать в Европу? Тюкавин и Мостовой – готовые игроки для европейского футбола, они могли бы получить приглашение от какого-то клуба из топ-5 лиг, как мне кажется. Кого-то еще не могу вспомнить.
Кто из «Спартака»? Там Промес уже уехал – в Дубае сидит. Он же уехал все-таки, ха-ха. В «Спартаке» футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Канчельскис о Сафонове и «ПСЖ»: «Надо быстрее собирать вещи и ехать – какие раздумья могут быть? В «Реале» играет Лунин – почему Сафонов не может играть во Франции? Такой шанс дается раз в жизни»