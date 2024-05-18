Адвокат Жорин о возможном побеге Промеса из ОАЭ: «Это будет дискредитировать РФ, если она будет помогать гражданину нарушить закон»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Сергей Жорин Футбол

У Квинси Промеса нет законных оснований на отъезд в Россию.

Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин. Напомним, вчера футболиста «Спартака» освободили из-под стражи в Дубае под залог. 

– Как сейчас Промес может оказаться в России?

– На законных основаниях на данный момент, наверное, вариантов нет.

Насколько мне известно, его не просто отпустили, а изменили меру пресечения на залог. Более суровую меру пресечения поменяли на более мягкую. Тут, конечно, хвала юристам, которые представляют его интересы.

Размышлять на тему, как ему сбежать, нарушив меру пресечения, я бы не хотел.

– А если это какой-то спецборт, частный рейс?

– Это будет незаконно. Я не могу учить и советовать такое. Незаконных способов существует большое количество. Другое дело, что все это усложняет географическое нахождение Дубая.

Мы знаем случай в Италии, когда Артем Усс сумел выехать через территорию Балканских стран и вылететь в Москву. Подобные трюки в Дубае затруднительны по причине не только географического расположения, но и огромного количества камер, интегрированных с искусственным интеллектом. Там не получится наложить бороду.

И в целом это, наверно, будет дискредитировать Российскую Федерацию, если она будет помогать гражданину нарушить закон.

Если я правильно понимаю, то его экстрадиции добиваются не только Нидерланды, но и Российская Федерация, поэтому будем надеяться, что в рамках правового поля все это будет урегулировано и его выдадут в Российскую Федерацию, – сказал Жорин.

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11 комментариев
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А то у нас сейчас кристально чистая репутация
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Ответ Геннадий Крылов
Антоха вставай на лыжи
А ведь он совершенно не умеет ходить на лыжах, подумал Штирлиц...
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Антоха вставай на лыжи
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Ответ Unknown Noname
А то у нас сейчас кристально чистая репутация
Товарищ Си с жуликом бы не встречался , ты что
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Антон пора валить
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а можно дискредитировать еще больше?
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Да что там дискредитировать осталось?

Я считаю, что лавров должен назначить Промеса послом доброй воли МИД РФ и главным по муке

Пора домой из зиндана
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а не получится парик+борода и фальшивый паспорт, как пригожин?
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Дискредитировать? РФ?!!
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