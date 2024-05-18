Адвокат Жорин о возможном побеге Промеса из ОАЭ: «Это будет дискредитировать РФ, если она будет помогать гражданину нарушить закон»
У Квинси Промеса нет законных оснований на отъезд в Россию.
Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин. Напомним, вчера футболиста «Спартака» освободили из-под стражи в Дубае под залог.
– Как сейчас Промес может оказаться в России?
– На законных основаниях на данный момент, наверное, вариантов нет.
Насколько мне известно, его не просто отпустили, а изменили меру пресечения на залог. Более суровую меру пресечения поменяли на более мягкую. Тут, конечно, хвала юристам, которые представляют его интересы.
Размышлять на тему, как ему сбежать, нарушив меру пресечения, я бы не хотел.
– А если это какой-то спецборт, частный рейс?
– Это будет незаконно. Я не могу учить и советовать такое. Незаконных способов существует большое количество. Другое дело, что все это усложняет географическое нахождение Дубая.
Мы знаем случай в Италии, когда Артем Усс сумел выехать через территорию Балканских стран и вылететь в Москву. Подобные трюки в Дубае затруднительны по причине не только географического расположения, но и огромного количества камер, интегрированных с искусственным интеллектом. Там не получится наложить бороду.
И в целом это, наверно, будет дискредитировать Российскую Федерацию, если она будет помогать гражданину нарушить закон.
Если я правильно понимаю, то его экстрадиции добиваются не только Нидерланды, но и Российская Федерация, поэтому будем надеяться, что в рамках правового поля все это будет урегулировано и его выдадут в Российскую Федерацию, – сказал Жорин.
Я считаю, что лавров должен назначить Промеса послом доброй воли МИД РФ и главным по муке
Пора домой из зиндана