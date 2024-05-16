Большинство клубов АПЛ против отказа от ВАР. Голосования на собрании 6 июня не будет, если идея не получит достаточной поддержки (Sky Sports)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ноттингем Форест Лестер Ипсвич Брайтон Борнмут Брентфорд видеоповторы Футбол

Большинство клубов АПЛ не поддерживает отказ от системы ВАР.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Вопрос будет рассмотрен общем собрании 6 июня.

По данным Sky Sports, большая часть клубов АПЛ согласна с доводами «Вулверхэмптона» о недостатках ВАР, но считает возможный отказ от системы видеоповторов «контрпродуктивным». Руководство лиги также не поддерживает идею отказа от ВАР, отмечая, что видеоповторы позволили значительно сократить число судейских ошибок.

Также отмечается, что голосование по вопросу отмены ВАР на общем собрании может не состояться, если идея не получит достаточной поддержки в ходе обсуждения.

В Англии хотят отказаться от ВАР. Почему?

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Здравый смысл победил!
+32
-4
+28
Дело не в ВАР, а в людях, которые ее используют. Мы все прекрасно знаем что будет, если уберут ВАР, кому-нибудь забьют скандальный гол с метрового офсайда и все начнут плакать.
+25
0
+25
У них там и с ВАР сплошная клоунада с судейством, страшно представить что будет без него
+16
-2
+14
Луддиты в свое время выступали против промышленной революции, паровых машин, станков, прогресса как такового. Сейчас их потомки выступают против ВАР
+8
-2
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Абсолютно логично - победил здравый смысл. Но кто то же мутил ?
Вулвс
+5
0
+5
Это правильно, незачем в каменный век возвращаться.
+4
-1
+3
Абсолютно логично - победил здравый смысл.
Но кто то же мутил ?
+4
-1
+3
я очень надеюсь что скоро мы увидим искусственный интеллект,
который заменит вар
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Здравый смысл победил!
Если Скай прав, то даже тёпленько на душе. Хоть АПЛ и не смотрю, но футбол без ВАР уже нереально представить. Понятно, фейлы есть, но у нас в Ла Лиге вообще нет автоопределения гола, например)
Короче, креститесь и играйте с ВАР, надеюсь, глупость с его отменой хода не получит.
+1
0
+1
Что за бред? Просто проголосуйте и всё. Как большинство решит, так и будет. Если ничья, то ВАР остаётся, Лига за.
+1
0
+1
Вар помойка которая убивает футбол
0
0
0
Ответ ten Hag
И как же он будет определять нарушение? Я не про офсайд Нужны грамотные специалисты И четкая формулировка Какой контакт считается нарушением, а какой считается обоюдной борьбой Хотя и это сложно
Да хотя бы в рамках офсайда. Это уже был бы огромный шаг вперёд - практически мгновенная оценка расположения игроков. Всё-таки половина, если не больше, пауз на ВАРе - это офсайды, мнимые или же действительные.
0
0
0
Ответ CyberUnited
Дело не в ВАР, а в людях, которые ее используют. Мы все прекрасно знаем что будет, если уберут ВАР, кому-нибудь забьют скандальный гол с метрового офсайда и все начнут плакать.
Так поэтому и просят убрать ВАР, других то людей нет, это самые квалифицированные.
0
0
0
Ответ Амбассадор провинциальной тоски
Это правильно, незачем в каменный век возвращаться.
Ух ты, оказывается, каменный век закончился 5 лет назад? Ну надо же!
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Луддиты в свое время выступали против промышленной революции, паровых машин, станков, прогресса как такового. Сейчас их потомки выступают против ВАР
Ну абсолютно легитимное сравнение. ВАР в её данном, полагающемся на людей неразумных и заблуждающихся, виде - это примерно такой же прогресс как VHS.
0
0
0
Ответ neuklujyi peshehod
я очень надеюсь что скоро мы увидим искусственный интеллект, который заменит вар
И как же он будет определять нарушение? Я не про офсайд
Нужны грамотные специалисты
И четкая формулировка
Какой контакт считается нарушением, а какой считается обоюдной борьбой
Хотя и это сложно
0
0
0
Ответ neuklujyi peshehod
я очень надеюсь что скоро мы увидим искусственный интеллект, который заменит вар
И футболистов заодно.
0
0
0
Дело не в ВАР, а в том, что в английском судейском корпусе все друг другу кум-брат-сват.

Одни боятся попасть в тренды твиттера после пенальти на 90 минуте, другие не хотят, чтобы их кореш получил низкую оценку за матч.

Для начала нужно тупо, чтобы за ВАР отвечала независимая организация, а не Дин, который покрывает своих малоквалифицированных дружков и не может отстранить откровенный шлак Тейлора, Тирни и Кута.

Какой смысл в ВАР, если судьи развели непотизм?
0
0
0
А меня заминусовали на предыдущей новости англофобы, когда писал, что это всего лишь предложение рассмотреть...
0
0
0
Я против вар. В смысле за отказ. Где голосовать????
+1
-1
0
Ожидаемо. Но всё равно спасибо волкам за попытку.
+1
-1
0
Ну словно VAR-sect позволила бы, ага.
0
0
0
Надо честно признать, что АПЛовским судьям даже ВАР не помогает.
0
0
0
ВАР нужен конечно, но им пользуются такие же люди, которые совершают ошибки, но в любом случае их меньше, чем с ВАР. Лет через 10 научатся нормально использовать ВАР, что бы и время меньше тратили на это. Никто ВАР не отменит, а в будущем вообще сложно будет представить футбол без него.
0
0
0
А они могли бы. Как они до последнего отказывались вводить 5 замен. И по сей день не могут упразднить такой архаизм, как переигровки.
0
0
0
После просмотра видеоповтора ВАР установил, что подачи запроса от "Вулверхэмптона" не было.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий