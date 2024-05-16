Большинство клубов АПЛ против отказа от ВАР. Голосования на собрании 6 июня не будет, если идея не получит достаточной поддержки (Sky Sports)
Большинство клубов АПЛ не поддерживает отказ от системы ВАР.
Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Вопрос будет рассмотрен общем собрании 6 июня.
По данным Sky Sports, большая часть клубов АПЛ согласна с доводами «Вулверхэмптона» о недостатках ВАР, но считает возможный отказ от системы видеоповторов «контрпродуктивным». Руководство лиги также не поддерживает идею отказа от ВАР, отмечая, что видеоповторы позволили значительно сократить число судейских ошибок.
Также отмечается, что голосование по вопросу отмены ВАР на общем собрании может не состояться, если идея не получит достаточной поддержки в ходе обсуждения.
Но кто то же мутил ?
который заменит вар
Короче, креститесь и играйте с ВАР, надеюсь, глупость с его отменой хода не получит.
Нужны грамотные специалисты
И четкая формулировка
Какой контакт считается нарушением, а какой считается обоюдной борьбой
Хотя и это сложно
Одни боятся попасть в тренды твиттера после пенальти на 90 минуте, другие не хотят, чтобы их кореш получил низкую оценку за матч.
Для начала нужно тупо, чтобы за ВАР отвечала независимая организация, а не Дин, который покрывает своих малоквалифицированных дружков и не может отстранить откровенный шлак Тейлора, Тирни и Кута.
Какой смысл в ВАР, если судьи развели непотизм?