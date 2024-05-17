Клопп о ВАР: «Я бы проголосовал за отмену. Проблема не в ВАР, а в том, что люди не могут использовать его правильно. Но мы не можем заменить людей, они нужны»
Юрген Клопп признался, что проголосовал бы против ВАР.
Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству АПЛ запрос с призывом отменить видеоповторы. Вопрос будет рассмотрен общем собрании 6 июня.
«Я не думаю, что они голосуют против ВАР, думаю, они будут голосовать за то, как он будет использоваться, потому что это определенно неправильно. Я это понимаю.
В том виде, как это выглядит сейчас, я бы проголосовал против, потому что эти люди не могут использовать его правильно.
Не думаю, что ВАР – это проблема, проблема в том, как мы его используем. Выходит, мы не можем заменить людей, они нужны. Так что да, я бы проголосовал за отмену ВАР», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Нормальная система ВАР для большинства людей, если она не подходит определенной группе людей, это проблема самих людей.
Возможно стоит ввести обучение на вар-судей, дать системе больше полномочий и т.д.
Теперь нужно брать во внимание, что ВАР отсматривает только ключевые моменты, которые оказывают влияние на игру. То есть с помощью ВАР мы избавляемся от ключевой ошибки в каждом 10 решении.
Дааа, абсолютно бесполезная хрень! Как и пенициллин!
1. ВАР – это не проблема.
2. Проблема в некомпетентных судьях.
3. Поэтому ВАР нужно отменить.
Браво, гений. Нет, чтобы призвать увеличить профессионализм судей или сделать переговоры судей доступными для всех зрителей или еще что-нибудь. Но это слишком мелко, просто давайте выкинем технологии, потому что судьи тупят. Мда
Большинство любителей футбола ВАР тоже устраивает.