Клопп о ВАР: «Я бы проголосовал за отмену. Проблема не в ВАР, а в том, что люди не могут использовать его правильно. Но мы не можем заменить людей, они нужны»

Юрген Клопп признался, что проголосовал бы против ВАР.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству запрос с призывом отменить видеоповторы. Вопрос будет рассмотрен общем собрании 6 июня.

«Я не думаю, что они голосуют против ВАР, думаю, они будут голосовать за то, как он будет использоваться, потому что это определенно неправильно. Я это понимаю.

В том виде, как это выглядит сейчас, я бы проголосовал против, потому что эти люди не могут использовать его правильно.

Не думаю, что ВАР – это проблема, проблема в том, как мы его используем. Выходит, мы не можем заменить людей, они нужны. Так что да, я бы проголосовал за отмену ВАР», – сказал главный тренер « ».