Клопп о ВАР: «Я бы проголосовал за отмену. Проблема не в ВАР, а в том, что люди не могут использовать его правильно. Но мы не можем заменить людей, они нужны»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи видеоповторы Футбол

Юрген Клопп признался, что проголосовал бы против ВАР.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству АПЛ запрос с призывом отменить видеоповторы. Вопрос будет рассмотрен общем собрании 6 июня.

«Я не думаю, что они голосуют против ВАР, думаю, они будут голосовать за то, как он будет использоваться, потому что это определенно неправильно. Я это понимаю.

В том виде, как это выглядит сейчас, я бы проголосовал против, потому что эти люди не могут использовать его правильно.

Не думаю, что ВАР – это проблема, проблема в том, как мы его используем. Выходит, мы не можем заменить людей, они нужны. Так что да, я бы проголосовал за отмену ВАР», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

 

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26 комментариев
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так если система — ок, а люди не ок, зачем выбирать вариант, где останутся только люди
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Странное мнение если честно. Да. проблема не в самой системе, а в людях. Ну так может надо что то с этими людьми делать? А не систему вообще отменять?
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Ответ Igor Ryabchikov
Ну если система не подходит под людей, зачем нужна такая система?
Кто сказал, что эта система не подходит людям?
Нормальная система ВАР для большинства людей, если она не подходит определенной группе людей, это проблема самих людей.
+15
-3
+12
Может лучше улучшать и дорабатывать то, что работает почти на 100% и редко дает осечки, а не откатываться назад к скандалам вокруг каждого второго крупного матча ?
Возможно стоит ввести обучение на вар-судей, дать системе больше полномочий и т.д.
+9
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+8
Ответ Sporno
Согласен с Клоппом на все сто. Смотрю футбол с Вар ,а проблемы абсолютно такие же,как и без. Комнаты порой пустые(вообще нонсенс). А когда идёт "спорное" решение,ну тут вообще комедия. Правила новые придумывают,чтобы свои решения на глобус натягивать. Пока что полная хрень, независимо от лиги. У меня логика простая- если Вар не гарантирует ничего,то какой в нём смысл. А Вар не гарантирует,пока что,на сегодняшний день,это очевидно так. И теперь этим "гарантом" крутить можно,как угодно. Сырая оооооочень фигня,но посмотрим. На мой взгляд,я бы голосовал за отмену,на данную секунду времени система не о чем. А справедливость...это для нищих сказания. Смотрел матч,который судил недавно Орсато,живой показатель,что Вар вообще вторичная фигня и соооовсем не обязательная. Но тут другой аспект - деньги. Систему купили почти все,а значит будут использовать.
По информации от АПЛ 10% судейских решений после ВАР были изменены.
Теперь нужно брать во внимание, что ВАР отсматривает только ключевые моменты, которые оказывают влияние на игру. То есть с помощью ВАР мы избавляемся от ключевой ошибки в каждом 10 решении.
Дааа, абсолютно бесполезная хрень! Как и пенициллин!
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Вот уж от кого не ожидал такого мракобесия :( :( :(
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Нужно приглашать в лигу лучших судей мира. англичане все-таки имеют симпатию к своему месту. какой нибудь судья из Бирмингема может ненавидеть некоторые команды и без подкупа.
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Ответ Andrey_Rlv
Нужно приглашать в лигу лучших судей мира. англичане все-таки имеют симпатию к своему месту. какой нибудь судья из Бирмингема может ненавидеть некоторые команды и без подкупа.
Может даже нужно проводить обучение со специализацией "судья ВАР". Пусть будет разделение труда. Судья в поле, даже опытный, не всегда справляется с ВАРом.
+4
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Невероятно логичный комментарий.
1. ВАР – это не проблема.
2. Проблема в некомпетентных судьях.
3. Поэтому ВАР нужно отменить.
Браво, гений. Нет, чтобы призвать увеличить профессионализм судей или сделать переговоры судей доступными для всех зрителей или еще что-нибудь. Но это слишком мелко, просто давайте выкинем технологии, потому что судьи тупят. Мда
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нда, Юрген, в таком случае побольше голов из вне игры в твои ворота, и левых пенальти
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ВАР уменьшил количество результативных ошибок. С этим невозможно спорить
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Ответ Sergey
Кто сказал, что эта система не подходит людям? Нормальная система ВАР для большинства людей, если она не подходит определенной группе людей, это проблема самих людей.
Определенная группа людей как раз с этой системой и работает
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вар помог избежать очень многих спорных моментов
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Юрген отлично донес свою мысль. Прямо сказать, что дело не в вар, а в судьях нельзя, потому что это чревато санкциями к клубу. А так он недвусмысленно дал понять мол эта функция бессмысленна, пока она в руках обезьян.
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Посадите искусственный интеллект за ВАР и пусть пищит каждые спорные моменты, будет весело, настолько весело что все захотят отменить. Итог - профит, Клопп одобряэ.
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Какой смысл менять койки в борделе, когда нужно просто сменить ###### на судьях по типу Тэйлора, которые просто некомпетентны что в поле, что за монитором.
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ВАР - очень молодая система, а от этого ещё довольно сырая. К тому же она даёт много возможностей для интерпритации работающим на ней людям. Нет чётких правил от УЕФА или ФИФА как трактовать, в каких случаях и сколько времени тратить. Вся организация в руках лиг, а от этого похожие моменты в Англии интерпритируют не так, как в Италии. Возможно пора централизировать на уровне хотя бы УЕФА.
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Ответ Igor Ryabchikov
Определенная группа людей как раз с этой системой и работает
С этой системой работают судьи и ни от кого из них я не слышал, чтобы ее отменить.
Большинство любителей футбола ВАР тоже устраивает.
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Ответ Phantom1289
Странное мнение если честно. Да. проблема не в самой системе, а в людях. Ну так может надо что то с этими людьми делать? А не систему вообще отменять?
Да ему просто обидно что даже с вар его нагло обкрадывали в этом сезоне
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Ответ Victor1922
Невероятно логичный комментарий. 1. ВАР – это не проблема. 2. Проблема в некомпетентных судьях. 3. Поэтому ВАР нужно отменить. Браво, гений. Нет, чтобы призвать увеличить профессионализм судей или сделать переговоры судей доступными для всех зрителей или еще что-нибудь. Но это слишком мелко, просто давайте выкинем технологии, потому что судьи тупят. Мда
Согласен на 120%!
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Отказываться от ВАР в отсутствии альтернативной технологии большая глупость. Понятно, что даже с ВАР судьи совершают ошибки, но в соотношении с количеством предотвращенных ошибок цифры будут несопоставимыми. На данном этапе ВАР - это прогресс и шаг в сторону объективности.
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