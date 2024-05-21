В АПЛ ВАР будет вмешиваться только при явных ошибках судей. Лига и PGMOL считают, что систему нужно доработать, а не отменять

В Англии пересмотрят порядок работы ВАР.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству АПЛ запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют за или против такого шага.

По информации The Times, и лига, и судейская организация PGMOL убеждены в том, что ВАР нужно улучшать, а не отменять. Ожидается, что предложение об отмене видеоповторов не наберет необходимых 14 голосов.

Если ВАР останется в английской лиге в следующем сезоне, то будет вмешиваться только в тех случаях, когда судьи в поле будут допускать очевидные ошибки.

Глава PGMOL Говард Уэбб планирует сократить количество специалистов ВАР, работающих на каждом матче – опыт этого сезона показал, что маленькие группы видеоассистентов ошибаются реже, чем крупные (одна ошибка на каждые 19 матчей против одной ошибки на каждые 6,9 матча).

Есть также уверенность в том, что система полуавтоматического определения офсайдов, которая должна появиться в следующем сезоне, позволит принимать решения быстрее – в среднем примерно на 40 секунд.

Со следующего сезона судьи также будут озвучивать свои решения после просмотра ВАР. Они уже обучены использовать четкие формулировки.

Большинство клубов АПЛ против отказа от ВАР. Голосования на собрании 6 июня не будет, если идея не получит достаточной поддержки (Sky Sports)

С ВАР процент верных судейских решений в АПЛ вырос с 82 до 96. В лиге уверены, что ошибок станет еще меньше при полуавтоматическом определении офсайдов