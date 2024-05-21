В АПЛ ВАР будет вмешиваться только при явных ошибках судей. Лига и PGMOL считают, что систему нужно доработать, а не отменять

Теги премьер-лига Англия судьи Говард Уэбб видеоповторы Футбол

В Англии пересмотрят порядок работы ВАР.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству АПЛ запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют за или против такого шага.

По информации The Times, и лига, и судейская организация PGMOL убеждены в том, что ВАР нужно улучшать, а не отменять. Ожидается, что предложение об отмене видеоповторов не наберет необходимых 14 голосов.

Если ВАР останется в английской лиге в следующем сезоне, то будет вмешиваться только в тех случаях, когда судьи в поле будут допускать очевидные ошибки. 

Глава PGMOL Говард Уэбб планирует сократить количество специалистов ВАР, работающих на каждом матче – опыт этого сезона показал, что маленькие группы видеоассистентов ошибаются реже, чем крупные (одна ошибка на каждые 19 матчей против одной ошибки на каждые 6,9 матча).

Есть также уверенность в том, что система полуавтоматического определения офсайдов, которая должна появиться в следующем сезоне, позволит принимать решения быстрее – в среднем примерно на 40 секунд.

Со следующего сезона судьи также будут озвучивать свои решения после просмотра ВАР. Они уже обучены использовать четкие формулировки.

Большинство клубов АПЛ против отказа от ВАР. Голосования на собрании 6 июня не будет, если идея не получит достаточной поддержки (Sky Sports)

С ВАР процент верных судейских решений в АПЛ вырос с 82 до 96. В лиге уверены, что ошибок станет еще меньше при полуавтоматическом определении офсайдов

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18 комментариев
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Система работает правильно, просто друзяшки-судьи не хотят вредить друг другу и всячески ее дискредитируют, принимая лояльные решения, ведь зачем портить игру своему кенту, если на следующей игре он может испортить ее мне?
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+20
"будет вмешиваться только в тех случаях, когда судьи в поле будут допускать очевидные ошибки. "
Весь следующий сезон будет дискуссия: что считать ОЧЕВИДНОЙ ОШИБКОЙ судьи.
Ничего не изменится.
+11
-1
+10
На повторе видно что угловой чистый. ВАРу в таком моменте стоит уведомить судью. Угловые иногда решают исход матча
+9
-3
+6
формулировка «при явных ошибках» очень расплывчата. что такое явная ошибка. у каждого человека, свое понимание явной ошибки, да и что, ошибки бывают не явные, любая ошибка может решить исход матча
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Ну это тоже субъективно, явные ошибки.
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Что значит при явных ошибках сюдей? Это когда защитник берёт мяч в руки в своей штрафной? Или что? Нормальных и адекватных судей сажать нужно просто в ВАР комнату. Столько судейский ошибок как в "лучшей Лиге мира" в этом году я не видел ни в одном ТОП5 чемпионате (+РПЛ, Греческая Лига).
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Хорошо, что появится система полуавтоматического определения оффсайдов и хорошо, что судьи после просмотра VAR будут озвучивать свои решения зрителям.
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То есть наоборот усугубляют проблему, о которой столько говорилось. Ну нет уверенности у ВАР, что главный судья ошибся, момент от этого перестает быть спорным? Снова никаких мониторов - сидят, боятся за оценку, а потом скандал. Это я только про ключевые моменты, а вообще бы пора расширять повторы на другие значимые эпизоды: желтые, угловые и т.д. Хотя бы по запросу главного.
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Ответ damondiamond
Система работает правильно, просто друзяшки-судьи не хотят вредить друг другу и всячески ее дискредитируют, принимая лояльные решения, ведь зачем портить игру своему кенту, если на следующей игре он может испортить ее мне?
Дело не в этом. В АПЛ немного другой регламент использования ВАР. Там если главный судья идеально видел эпизод и говорит, что нарушения не было, то ВАР не должен вмешиваться. У ФИФА ВАР обязан вмешиваться во всех спорных ситуациях, а УЕФА в моментах явной ошибки судьи. Проблема в том, что у всех свои трактовки и некоторые из них откровенно защищают судей
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неужели начнут вмешиваться в моментах, где у арбитра был идеальный обзор?
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Я бы вообще запретил судьям НА ПОЛЕ смотреть видеоповторы. Для чего вообще существуют судьи ВАР? Или для них какие-то другие правила футбола работают?

Пусть все решения за экраном принимает исключительно судья ВАР, а если он не может, то это признание в некомпетентности и дальнейшее его увольнение.
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Надо провести анализ и понять, где судьи ошибались чаще всего. По удалениям/неудалениям, по офсайдам, по засчитанным или незасчитанным голам, игре рукой. По лично моим ощущениям в по красным и играм рукой больше всего споров. Надо пофиксить именно эти моменты
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А где грань между явными и неявными ошибками?
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Ответ ман сити фейк
На повторе видно что угловой чистый. ВАРу в таком моменте стоит уведомить судью. Угловые иногда решают исход матча
Это увеличит и без того большое кол-во остановок и создаст недовольство зрителей.
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Ответ Полуэктов Пётр
Это увеличит и без того большое кол-во остановок и создаст недовольство зрителей.
В чем проблема просто сказать "там угловой, сомнений нет" и все! сразу без экрана вар ставить угловой. Вот если ассистент не уверен и сомневается, вот тогда можно продолжать игру без углового
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Ответ madrilenos
Что значит при явных ошибках сюдей? Это когда защитник берёт мяч в руки в своей штрафной? Или что? Нормальных и адекватных судей сажать нужно просто в ВАР комнату. Столько судейский ошибок как в "лучшей Лиге мира" в этом году я не видел ни в одном ТОП5 чемпионате (+РПЛ, Греческая Лига).
Как показала практика, даже взятие мяча рукой в своей штрафной защитником не является поводом для вмешательства вар)
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